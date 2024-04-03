Ранее американская компания сравнивала новый чип только с процессорами Intel 13-го поколения.

В конце 2023 года компания Qualcomm объявила, что вскоре выйдет на рынок ноутбуков со своим новейшим процессором Snapdragon X Elite на архитектуре Arm, который составит серьезную конкуренцию продукции AMD и Intel. Американская компания анонсировала новый процессор в октябре, то есть до того, как Intel представила свою линейку мобильных процессоров Meteor Lake "Core Ultra", которую Пэт Гелсингер назвал самой инновационной и лучшей из когда-либо созданных. Теперь, когда чипы Meteor Lake появились во многих мобильных устройствах, Qualcomm заявила, что даже новейшие процессоры Intel не имеют шансов против X Elite.

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Во время своей осенней презентации Qualcomm сравнивала свой новый чип X Elite с мобильными процессорами Intel 13-го поколения. В частности, компания заявила, что X Elite может сравниться по производительности с Intel Core i9-13980HX, потребляя при этом на 70% меньше энергии. Также сообщалось о превосходстве над Apple M2 с показателем энергоэффективности в 30%. Месяц спустя Intel выпустила Meteor Lake, который имеет плиточный дизайн и предлагает множество преимуществ по производительности на ватт. Это не имеет значения, говорит Qualcomm, поскольку X Elite все равно остается лучшим решением.

Qualcomm делает громкие заявления о превосходстве своего X Elite SoC над архитектурой x86, и, похоже, она уже начала подкреплять эти заявления на практике. Фото: Qualcomm

Компания Qualcomm провела для издания PC World короткую презентацию, на которой рассказала о превосходстве чипа X Elite над новейшими чипами от Intel. По словам представителей компании, когда речь идет об однопоточной производительности, ее чип на 54% быстрее, чем Intel Core Ultra 7 155H при одинаковом энергопотреблении или на 65% более энергоэффективен при равной производительности. Для многопоточных приложений X Elite на 52% быстрее Core Ultra 7 при том же энергопотреблении или на 60% энергоэффективнее при равной производительности.

Кроме того, Qualcomm утверждает, что X Elite превосходит даже флагманский процессор Meteor Lake - Core Ultra 9 185H. В однопоточных задачах X Elite на 51% быстрее при той же мощности или на 65% более энергоэффективен при сопоставимой производительности. В многопоточном режиме X Elite на 41% быстрее, а при одинаковой производительности потребляет на 58% меньше энергии.

Для справки: Core Ultra 7 155H имеет конструкцию 6+8+2 с шестью производительными ядрами, восемью энергоэффективными и двумя ядрами низкого энергопотребления. Core Ultra 9 185H обладает такими же ядрами, но с повышенной на 300 МГц тактовой частотой. В то же время Snapdragon X Elite оснащен 12 процессорными ядрами Oryon на архитектуре Arm без гибридной конструкции с ядрами производительности и энергоэффективности.

Первые ноутбуки на базе Windows с мощным процессором Qualcomm X Elite ожидаются к концу этого года. Можно без преувеличения сказать, что нас ждет противостояние титанов. Впервые Qualcomm вступает в конкуренцию с AMD и Intel на рынке ноутбуков, бросая вызов господству архитектуры x86 в ноутбуках под управлением Windows. В марте мы видели несколько предварительных тестов, которые действительно показали, что X Elite превосходит Meteor Lake, но они проводились на ноутбуках производства Qualcomm.