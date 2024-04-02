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Fantoci
Автономные луноходы CADRE успешно прошли первые испытания
Луноходы CADRE предназначены для будущей коммерческой миссии по доставке полезной нагрузки CLPS.

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Долгое время естественный спутник Земли не представлял особого интереса для ученых, но теперь НАСА и другие космические агентства вновь стремятся колонизировать Луну. Космическая программа «Артемида» направлена на возвращение людей на поверхность Луны в ближайшие несколько лет, но на этот раз не для кратковременного визита, как это было с программой «Аполлон». Агентство НАСА надеется заложить основы для долгосрочного присутствия человека, а это значит, что ученым необходимо собрать свежие данные о лунных условиях с помощью современных технологий. В рамках этой инициативы НАСА разрабатывает группу полуавтономных лунных роверов под названием CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration). После разработки первых инженерных прототипов в прошлом году, агентство начало полномасштабное производство роботов для тестирование на специальной площадке JPL, имитирующей марсианскую поверхность.

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Лунные роботы, работающие на солнечных батареях, разработаны как компактные и относительно дешевые аппараты, оснащенные двумя стереокамерами, навигационными датчиками и модулем радара для зондирования грунта. По размеру они примерно как скейтборд, и им не потребуется постоянного контроля со стороны специалистов JPL. Луноходы CADRE разрабатываются с использованием сетевого соединения малого радиуса действия, что позволит им совместно выполнять задачи без вмешательства человека. Именно эту функцию автономного передвижения в настоящее время тестирует НАСА.

NASA сообщило, что два полноразмерных экспериментальных лунохода в течение последних нескольких недель перемещались по искусственному марсианскому двору. Это место было создано для имитации марсианской поверхности и тестирования таких роботов, как Curiosity и Perseverance, которые сейчас находятся на Красной планете. Однако песчаный котлован, усеянный острыми камнями, также отлично подходит для тестирования других роботов, которым предстоит передвигаться по жесткой поверхности других миров.

Поскольку им не нужны операторы для принятия важных решений, команде достаточно будет указать луноходам регион, а они самостоятельно проведут разведку. Луноходы успешно поддерживали связь в течении двух недель и синхронно перемещались по двору. Они смогли распределить задачи между собой и скорректировать планы при столкновении с непредвиденными препятствиями. До этих испытаний инженеры помещали инженерные прототипы в термо-вакуумную камеру, чтобы убедиться, что они выдержат суровые условия Луны.


Возможно, наибольшей оставшейся проблемой является доставка луноходов на Луну. Поскольку эти роботы предназначены для продвинутой разведки, они не будут ждать запланированных миссий НАСА "Артемида" с использованием ракеты-носителя Space Launch System. Вместо этого CADRE отправится на Луну на борту ракеты-носителя CLPS. На данный момент планируется отправить их вместе с Intuitive Machines 3 (IM-3) в следующем году.


Последние попытки мягко приземлиться на Луну так или иначе провалились. Компания Intuitive Machines недавно провалила посадку IM-1, в результате чего посадочный модуль перевернулся набок. Японский посадочный модуль SLIM также неправильно совершил посадку и оказался на "носу", а не на посадочных ножках. А еще есть спускаемый аппарат CLPS Peregrine, у которого произошла утечка топлива, и он даже не смог достичь Луны. Если же роботы CADRE успешно достигнут лунной поверхности, НАСА ожидает, что луноходы будут работать там в течение одного лунного дня, что составляет около четырнадцать земных суток.

#наса #луна #луноход #луноход cadre
Источник: nasa.gov
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