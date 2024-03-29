Это последняя возможность выявить серьезные дефекты аппарата перед запуском.

После десяти лет испытаний и подготовки к запуску космический аппарат НАСА "Europa Clipper" находится всего в нескольких месяцах от того, чтобы покинуть Землю и отправиться к планете Юпитер. В течение пяти лет космический аппарат будет находиться в экстремальных условиях сурового космоса, а по прибытии на орбиту Юпитера испытания станут еще жестче. Поэтому специалисты НАСА протестировали зонд в искусственно созданной космической среде в Лаборатории реактивного движения (JPL), где он успешно справился со всеми поставленными задачами.

реклама

В прошлом месяце НАСА завершила сборку космического аппарата, установив последний комплект научных инструментов, которые будут исследовать ледяную оболочку Европы и предполагаемый подповерхностный океан. После того, как «Clipper» покинет Землю, пути назад уже не будет, поэтому эти испытания – последняя возможность обнаружить любые серьезные дефекты, которые могут повлиять на миссию.

В ходе самого экстремального испытания "Europa Clipper" был помещен в термовакуумную камеру JPL (фото выше) на 16 дней. Эта 26-метровая установка способна регулировать температуру и давление, позволяя космическим аппаратам на Земле «попробовать на вкус» то, что их ждет в космосе. Камера может создавать почти идеальный вакуум, одновременно снижая температуру до экстремальных холодов глубокого космоса. Затем команда контролировала работу нагревателей "Clipper" с помощью 500 температурных датчиков, чтобы убедиться в способности аппарата эффективно самонагреваться в космосе.

Как и любой другой космический аппарат, "Europa Clipper" во время запуска испытает сильную вибрацию. Чтобы смоделировать условия на борту ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy, команда JPL подвергла его вибрациям и тряске во всех направлениях, а также звуку настолько громкому, что он способен разрушить дефектную конструкцию. Во время пребывания в вакуумной камере также проводились испытания для проверки способности аппаратуры выдерживать мощное электромагнитное излучение.





В среду НАСА сообщило, что "Europa Clipper" успешно прошел все испытания. «Еще есть над чем поработать, но мы находимся на пути к своевременному запуску», — сказал руководитель проекта "Europa Clipper" Джордан Эванс. «Тот факт, что эти испытания прошли столь успешно, является огромным плюсом и позволяет нам чувствовать себя более спокойно ».

В настоящее время запуск "Clipper" запланирован на октябрь этого года. После запуска космический корабль сначала направится к Марсу для гравитационного маневра в 2025 году. В следующем году он ненадолго вернется домой к Земле для дополнительного гравитационного ускорения. НАСА ожидает, что "Europa Clipper" достигнет орбиты Юпитера в 2030 году. Аппарат совершит серию пролетов вблизи Европы, чтобы детально исследовать этот спутник, не задерживаясь слишком долго в опасных радиационных полях Юпитера. Ученые надеются, что данные "Europa Clipper" помогут выяснить, являются ли условия внутри Европы подходящими для органической жизни.