Генеративный ИИ будет выполнять важную роль в разработке будущих видеоигр. Модель LATTE3D от NVIDIA генерирует полностью готовые к использованию в играх 3D-модели животных и объектов за считанные секунды.

NVIDIA продемонстрировала новую технологию на базе искусственного интеллекта, которая может произвести революцию в разработке игр и сообществе моддеров. Разработчики NVIDIA сравнили свой искусственный интеллект LATTE3D с «виртуальным 3D-принтером». Он способен преобразовывать текстовые запросы в 3D-объекты за считанные секунды. Созданные модели сохраняются в популярном формате, позволяющем встраивать их в виртуальные игровые среды или другие приложения всего несколькими щелчками мыши.

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По словам Саньи Фидлер, занимающего пост вице-президента по исследованиям в области искусственного интеллекта в NVIDIA, всего год назад моделям искусственного интеллекта требовался целый час для генерации 3D-визуализаций столь высокого качества. Но сегодня, благодаря стремительному прогрессу технологий, передовые решения справляются с этой задачей за каких-то 10-12 секунд. "Мы достигли впечатляющего ускорения, делающего практически реальным создание 3D-моделей из текста в режиме реального времени для разработчиков из самых разных индустрий", - отметил Фидлер.

NVIDIA также добавила, что при работе всего на одном графическом процессоре, таком как NVIDIA RTX A6000, 3D-модели, животные и объекты создаются мгновенно.





Как и генераторы ИИ-изображений, LATTE3D сразу генерирует несколько 3D-моделей, чтобы предоставить пользователю возможность выбора. Видеодемонстрация впечатляет: искусственный интеллект сточно воссоздает 3D-объекты по текстовым запросам, таким как "кошка породы сфинкс на скейтборде" и "латте со сливками и корицей". Разумеется, созданные модели можно экспортировать в NVIDIA Omniverse, платформу, лежащую в основе "RTX Remix", которая предоставляет модерам новый инструмент для трансформации классических игр.

Однако, на текущий момент возможности LATTE3D по созданию объектов ограничены, поскольку обучение нейросети происходило на двух специализированных наборах данных (наборах животных и повседневных предметов) и обработанных на графическом процессоре NVIDIA A100 Tensor Core. Хорошая новость в том, что LATTE3D способен генерировать модели различных пород собак и других животных, так что повторов не будет.

NVIDIA заявила: "Разработчики могут использовать ту же архитектуру модели для обучения искусственного интеллекта на других типах данных". Это звучит многообещающе, ведь разработчик сможет обучать ИИ, используя специфический арт. Например, Blizzard могла бы обучить ИИ-модель на всем, связанном с вселенной Warcraft, и потенциально использовать LATTE3D для создания фоновых объектов и декораций. Это лишь пример, но суть в том, что генеративный ИИ может стать вспомогательным инструментом для разработчиков масштабных игр и проектов.