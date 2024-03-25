Стартап Илона Маска Neuralink, занимающийся интерфейсом мозг-компьютер, работает над восстановлением зрения, и, по словам миллиардера, эта технология уже тестируется на обезьянах.

Ранее в этом году Neuralink объявила об успешной имплантации первого нейрокомпьютерного интерфейса (BCI) человеку, который благополучно идёт на поправку. В конце прошлой недели основатель компании Neuralink Илон Маск заявил, что новый имплантат Blindsight (Зрение для слепых) проходит завершающую стадию испытаний на животных.

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Громкое заявление Маска было сделано после того, как его компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейса мозг-компьютер, провела онлайн-трансляцию в ходе которой рассказала о первом пациенте с имплантатом - 29-летнем Ноланом Арбо, который восемь лет назад оказался парализован ниже груди после трагического несчастного случая во время дайвинга. Во время прямой трансляции было продемонстрировано, как Арбо управляет курсором мышки с помощью своих мыслей. Арбо рассказал, что ему нравятся долгие игровые сессии в Civilization IV, а также продемонстрировал, как он умело справляется с BCI во время игры в Mario Kart.

После успешных испытаний имплантата "Telepathy" (Телепатия) в мозге Арбо, Илон Маск решил рассказать о новой разработке Neuralink. Основатель компании прокомментировал видеоролик своего выступления на мероприятии Neuralink и рассказал, что компания сейчас работает над лечением слепоты, даже у людей, которые слепы от рождения. Маск заявил: "Следующим проектом Neuralink после "Телепатии" станет "Зрение для слепых".

Рассказывая дополнительные подробности, Маск не смог удержать и заявил: "Имплантат Blindsight уже тестируется на обезьянах". Добавив: «Первое время после вживления чипа качество изображения будет невысоким, подобно графике ранних игр Nintendo, но через несколько месяцев оно может превзойти обычное человеческое зрение» .