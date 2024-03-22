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Fantoci
AMD анонсировала усовершенствованную версию FSR 3.1, которую она отделила от Fluid Motion Frames
FSR 3.1 уменьшает “мерцание” вокруг объектов и обеспечивает лучшую детализацию объектов.

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На прошедшем на этой неделе мероприятии Game Developers Conference компания AMD объявила о завершении разработки усовершенствованной версии своей технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR). Первая версия FSR была представлена в 2021 году, затем через год AMD выпустила вторую версию, а в конце 2023 — третью. На этой неделе AMD продемонстрировала FSR 3.1 с новыми функциями и возможностями. AMD заявила, что новая версия станет доступна разработчикам во втором квартале 2024 года, а в играх появится под конец года.

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AMD утверждает, что в версии 3.1 значительно улучшена технология масштабирования из-за уменьшения «мерцания» вокруг неподвижных или движущихся объектов, устранения эффектов "фантомных" объектов и улучшения детализации. Помимо улучшений визуального качества, AMD сделала важный шаг, отделив FSR от своей технологии Fluid Motion Frames (FMF). Этот позволит геймерам использовать DLSS от Nvidia или XeSS от Intel и при этом запускать технологию генерации кадров AMD, поскольку она поддерживается на видеокартах сторонних производителей. Для владельцев старых видеокарт Nvidia, это отличная новость, так как генерация кадров DLSS 3.5 доступна только для видеокарт 40 серии. AMD сообщила, что первой игрой, которая получит FSR 3.1, станет Ratchet and Clank: Rift Apart, обновление для которой выйдет позже в этом году.

Чтобы заметить разницу, нужно увидеть технологию в действии на которую можно посмотреть в блоге AMD.

Похоже, что FSR 3.1 находится ещё на ранней стадии разработки, так как AMD продемонстрировала ее только на примере Ratchet & Clank. Тем не менее, количество игр, которые теперь поддерживают FSR 3, значительно увеличилось. В прошлом году компания выпустила FSR 3 всего для двух игр — Forspoken и Immortals of Aveum — но теперь сообщается, что по состоянию на 20 марта ее поддерживают 40 игр. AMD заявила, что на данный момент в разработке находится еще 20 игр, включая такие популярные игры, как Cyberpunk 2077, Dying Light 2 Stay Human и режиссерская версия Ghost of Tsushima. В блоге AMD не указано, будут ли все игры, поддерживающие версию 3, когда-либо обновлены до 3.1, но можно предположить, что так оно и будет. (AMD уточнила, что версии 3 и 3.1 имеют различные механики, поэтому разработчики могут реализовать только одну из них.)

Вероятно, это последнее обновление третьей версии технологии масштабирования AMD, прежде чем она пойдет по стопам Nvidia и Intel и перейдет на аппаратное решение. Ранее в этом месяце технического директора AMD спросили о том, на что будет ориентирована компания в 2024 году, и он ответил: "Мы внедряем в игровые устройства возможность масштабирования с помощью искусственного интеллекта, и 2024 год станет для нас годом масштабного развертывания этой технологии". Ходят слухи, что под новыми "игровыми устройствами" он подразумевает следующее поколение консолей, но вероятно, эта технология перекочует и на ПК, так что FSR 4 на базе искусственного интеллекта может выйти вместе с графическими процессорами RDNA 4 позднее в этом году.

Microsoft также работает над добавлением в Windows универсальной функции масштабирования DirectX Super Resolution (DXR), о которой компания расскажет подробнее на конференции на этой неделе. Однако пока мы ещё не видели прямого сравнения DXR с FSR, DLSS и XeSS, поэтому неясно, сможет ли она предложить более высокую производительность и качество, чем решения от производителей графических процессоров.

#amd #генерация кадров #fsr 3.1 #апскейлинг
Источник: community.amd.com
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