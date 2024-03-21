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Fantoci
Сайт анонимных отзывов начал привязывать реальные имена к отзывам, чем вызвал массовый отток людей
Пользователи сайта Glassdoor заметили, что их настоящие имена появились под анонимными отзывами без их согласия.

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Glassdoor - это сайт, посвященный анонимным отзывам о работодателях и реальным данным о зарплатах. На этой недели поступили тревожные сообщения о том, что администрация сайта отказывается от конфиденциальности, которая сделала его таким популярным. Несколько пользователей Glassdoor обнаружили свои настоящие имена в оставленных анонимных отзывах, что теперь грозит им увольнением и дальнейшими проблемами с трудоустройством. По словам одного из бывших пользователей Glassdoor, похоже, что после недавних изменений на сайте, какой-то новый алгоритм вытягивает имена пользователей из их запросов в службу поддержки, а затем прикрепляет их к публичным отзывам, которые должны быть анонимными. 

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Автор технический статей и программист Моника Челлио пользовалась сайтом Glassdoor около десяти лет, но никогда раньше не сталкивалась с подобными проблемами, а на прошлой неделе увидела свое реальное имя возле анонимных отзывов. В основном ее пользовательский опыта ничем раньше не выделялся среди других: она зарегистрировалась на Glassdoor, используя свой адрес электронной почты, и использовала свой аккаунт для получения уведомлений о вакансиях в своем регионе. Но после недавнего обращения в Glassdoor по поводу «проблемы, связанной с учетной записью», Челлио получила электронное письмо от службы поддержки. По ее словам, отвечать на это письмо было "большой ошибкой".

Согласно сообщению в блоге Челлио, новый алгоритм Glassdoor скопировал ее реальное имя, прикрепленное к ответу по электронной почте, и добавил его к пользовательскому профилю. Хотя сотрудники службы поддержки клиентов, с которыми она общалась, настаивали на том, что ее имя не будет появляться в отзывах работодателей, которые она уже опубликовала, ее настоящее имя все равно оказалось прикреплено к ее профилю. На данный момент неизвестно, будет ли ее имя отображаться в будущих отзывах, но от Glassdoor пришло ещё одно уведомление о том, что в приложении Fishbowl создана учетную запись на ее имя – без ее участия и согласия. К этому профилю также было прикреплено ее реальное имя.

Здесь стоит отметить, что Glassdoor приобрела Fishbowl, приложение для анонимных отзывов сотрудников и рабочих дискуссий, в 2021 году. В результате этого слияния Fishbowl выглядят как отдельное «сообщество» на веб-сайте Glassdoor, где пользователи якобы могут участвовать в приватных и конфиденциальных беседах с другими людьми из своих отраслей. Glassdoor сообщила Челлио, что не может отредактировать реальное имя, прикрепленное к ее аккаунту Fishbowl, и что единственный шанс удалить свой профиль - удалить аккаунт полностью. 

Glassdoor задуман как сайт с реальными отзывами о компаниях, который гарантирует конфиденциальность.


«Ваш единственный вариант — удалить свою учетную запись», — написала Челлио. «Им все равно, что это ставит людей в опасность перед своими работодателями. Им все равно, что это кажется противоречащим их собственной политике конфиденциальности».

Действительно, в политике конфиденциальности Glassdoor говорится, что если компания «собрала и обработала вашу личную информацию с вашего согласия, вы можете отозвать свое согласие в любое время». В ней также говорится, что вы «имеете право возражать против определенных конкретных видов использования ваших личных данных». Однако, по словам Челлио, Glassdoor отказалась изменить личную информацию, прикрепленную к ее профилю. Представитель сайта, который последний раз написал Челлио по электронной почте, как сообщается, сказал ей, что они “поддерживают решение о том, что ваше имя должно быть размещено в вашем профиле”, независимо от того, согласны ли вы с этим.

Пока неясно, начинает ли Glassdoor распространять личную информацию, полученную через каналы обслуживания клиентов, по публичным профилям пользователей. Другие пользователи написали, что отзывы остались анонимными. Но это не значит, что отзывы, опубликованные под анонимными профилями, в будущем станут открытыми для всех. Как отметила Челлио, «уже достаточно много доказательств того, что любой, у кого есть доступ к онлайн-базе данных, может быть взломан, а затем эта информация окажется в открытом доступе». На платформе, известной своей анонимностью, вполне справедливо, что пользователи ожидают, что их личности будут скрыты и защищены. 


Обеспокоенные угрозой конфиденциальности, пользователи теперь массово покидают Glassdoor. «Я просто удалил все, что когда-либо публиковал там, и удалил свою учетную запись», — написал один из пользователей сайта X в среду. «Наверное, вам всем следует сделать то же самое». Другой пользователь Reddit сообщил, что удалил учетную запись, о существовании которой «даже не подозревал».

#кибербезопасность #анонимность в интернете #fishbowl #glassdoor
Источник: cellio.org
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