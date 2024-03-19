Если ваша система в последнее время стала давать сбои, причиной может быть последнее обновление.

На прошлой неделе Microsoft выпустила накопительное обновление для последней версии Windows 11, которое доставило некоторым пользователям огромную головную боль. Помимо постоянно выскакивающих "синих экранов смерти" (BSOD), некоторые пользователи начали жаловаться на падение производительности системы, глюки с аудио и даже невозможности загрузки Windows в отдельных случаях. Все эти проблемы могут быть связаны с последним патчем от Microsoft и к сожалению, единственным правильным решением на данный момент является удаление проблемного патча.

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Обновление, которое может быть причиной этих проблем, носит номер KB5035853, поэтому вам следует проверить историю обновлений Windows, чтобы убедиться устанавливалось ли оно на вашу машину. По данным Windows Latest, после установки этого обновления их компьютер стал постоянно показывать "синий экран смерти" при загрузке системы. Когда они спросили читателей, испытывают ли те подобные проблемы, то получили поток жалоб на замедление работы компьютера и другие странности, которых ранее не наблюдалось. После установки этого обновления один из авторов Windows Latest сообщил, что при загрузке получил ошибку "Thread Stuck in Device Driver" (Зависание потока в драйвере устройства). Другие пользователи также сообщили о "синих экранах смерти", и, по всей видимости, также пострадали ноутбуки Lenovo с активированным BitLocker, так как они могут попасть в цикл бесконечной перезагрузки.

Если в истории обновлений Windows 11 вы увидите номер этого патча, то лучше сделать откат системы.

Если "синие экраны" BSOD вам не досаждают, вы всё равно можете столкнуться со странным поведением системы. Говоря за себя, в выходные пришлось потратить время на поиск и устранение неполадок из-за некоторых проблем с системой. Например, "Проводник" Windows перестал отвечать на запросы при копировании файлов. Другие элементы Windows просто время от времени не реагировали на вводимые данные. Просмотрев журнал событий и не увидев ничего необычного, такое поведение системы заставило почесать затылок. Ресурс Windows Latest сообщает, что их пользователи жалуются на схожие проблемы – замедлении работы системы, долгую загрузку и периодическое падение производительности.

Если хотите узнать, с чем еще сталкиваются пользователи, можно зайти на специальную ветку Reddit, где помимо всех перечисленных проблем также сообщают о том, что панель задач Windows становится прозрачной у некоторых пользователей. Также есть сообщения о том, что Windows не загружается, возникают проблемы с Проводником, появляются случайные "синие экраны" и другие неполадки, из-за которых закрадываются сомнения, как это обновление вообще прошло тестирование и автоматически установилось на компьютеры миллионов пользователей.

Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, лучше всего удалить обновление. Вы можете зайти в «Настройки» -> «Центр обновления Windows» -> «Удалить», чтобы удалить его.