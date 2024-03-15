Процессоры AMD теперь более востребованы, чем RTX 4090.

Все мы хорошо помним тёмные времена, когда пандемия совпала с бумом криптомайнинга, сделав покупку видеокарты практически невозможной. Затем криптовалютный рынок рухнул, цены на видеокарты вернулись к норме, и мы надеялись, что криптомайнинг никогда не вернется. Однако все пошло не по плану, стоимость криптовалют вновь взлетела, но на этот раз майнеры скупают процессоры вместо видеокарт. Они полностью раскупили одну конкретную модель центрального процессора — Ryzen 9 7950X, который, по слухам, приносит больший доход при майнинге, чем RTX 4090.

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Если вы прямо сейчас заглянете в известные зарубежные интернет-магазины, то увидите, что Ryzen 9 7950X повсеместно отсутствует в наличии, и, по всей видимости, это связано с активизацией операций по добыче криптовалюты. Флагманский процессор AMD Zen 4 предлагает инструкции AVX512, которые, как сообщается, полезны при майнинге валюты под названием Qubic и, таким образом, привели к текущему дефициту. Intel больше не поддерживает AVX512 на своих процессорах, поскольку начала отключать ее, начиная с Alder Lake, что сделало процессоры AMD более подходящими для определённых майнинговых операций. Причина, по которой этот процессор является лучшим выбором, чем мощная видеокарта, кроется в недавних запретах в Китае на видеокарты вроде RTX 4090, что взвинтило цены и сделало эти GPU непомерно дорогими и труднодоступными.

Стоимость Qubic резко выросла всего за последний месяц, так что, похоже, к нам пришел очередной криптобум. Источник: Coinmarketcap

Сообщается, что майнеры могут заработать вдвое больше денег на процессоре Ryzen 9 7950X, чем на RTX 4090, при этом 24-часовой заработок приближается к 3 долларам по сравнению с примерно половиной этого показателя для графического процессора Nvidia. RTX 4090 к тому же имеет TDP 450 Вт по сравнению со 170 Вт у процессора Ryzen 9, у которого TDP можно снизить примерно до 100 Вт без существенного влияния на производительность майнинга. Поскольку RTX 4090 стоит примерно в 4 раза дороже процессора, то с финансовой точки зрения здесь всё очевидно.

Это не первый раз, когда майнеры используют процессоры AMD для майнинга. Еще в 2021 году монета под названием Raptoreum использовала большой L3-кэш на чипах AMD Ryzen, Threadripper и Epyc, что также вызвало дефицит этих процессоров.

Если это майнинговое безумие продолжится, ситуация может ухудшиться ещё больше, когда AMD выпустит процессоры Zen 5 в конце этого года. Как отмечает TechSpot, Zen 5 предложит вдвое большую производительность AVX-512 по сравнению с Zen 4. Это может привести к уже знакомой ситуации, когда боты скупают всю партию процессоров в день релиза, который ожидается примерно в сентябре.

На данный момент остаётся только следить за развитием событий на крипторынке, так как он снова переживает невероятный взлёт котировок. Несколько лет назад биткоин рухнул до отметки около 20 000 долларов за монету, но недавно продавался уже по 73 000 долларов. Эфириум тоже на подъёме и более чем удвоился в цене за последние полгода, хотя его уже нельзя майнить с помощью GPU. Мы также изучили Qubic, так как, по слухам, именно он ответственен за нынешний дефицит процессоров, и обнаружили, что и его котировки стремительно растут.