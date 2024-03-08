Это на десять лет раньше, чем предполагалось ранее.

В ближайшие годы на Северном полюсе могут произойти большие перемены. Согласно новому исследованию, Арктика может впервые за 80 000 лет полностью освободиться от льда в течение следующего десятилетия. Учитывая трудности, с которыми столкнулся мир в попытках сократить использование ископаемого топлива, исследователи считают, что этот момент неизбежен, даже если он займет немного больше времени. Вероятно, таяние льдов в Арктике повлечет серьезные экологические последствия, но при решительных действиях по борьбе с изменением климата ситуацию можно обратить вспять.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment, были проанализированы данные о площади ледового покрова и среднегодовых температурах Арктики. Суть в том, что наши прогнозы таяния ледников Арктики, возможно, были слишком осторожными. Команда под руководством Александры Ян из Университета Колорадо в Боулдере подсчитала, что первые дни «безледной Арктики» могут наступить через десять лет или даже раньше. Предыдущие анализы показывали, что это может произойти не ранее 2040-х годов.

По мнению ученых, в Арктике может наблюдаться стабильное отсутствие льдов в начале осени уже к 2035 году или самое позднее к 2067 году. Точное время зависит от того, насколько быстро мы сможем отказаться или сократить использование ископаемого топлива. Основываясь на последних данных, это, вероятно, произойдет ближе к 2035 году. Однако это не означает, что Арктика вообще останется без льда. Определение «безледная» здесь подразумевает площадь ледового покрова менее 1 миллиона квадратных километров, то есть большая часть Арктики будет представлять собой открытую водную поверхность без обширных сплошных ледяных полей. Бо́льшая часть оставшегося льда будет сосредоточена вокруг островов, таких как Гренландия, что нарушит среду обитания животных, включая тюленей и белых медведей, существование которых зависит от обширных арктических льдов.

Слева направо глобусы иллюстрируют среднее покрытие льдом в 1980-х, 2015–2023 годах и “безледную Арктику” с менее чем 1 миллионом квадратных километров льда. Автор: Nature

В общем, все не так уж мрачно и безысходно. Потеря морского льда в Арктике будет иметь последствия, но мы можем это исправить. Морской лед циклически образуется и тает в течение года, и он уже находится на плаву. Таким образом, это не способствует повышению уровня моря. Если нам удастся снизить уровень выбросов парниковых газов в будущем, голубая Арктика может снова стать белой всего за десять лет. Сравните это с ледниковым щитом Гренландии, который также испытывает ускоренное таяние. Эта талая вода действительно повышает общий уровень моря, и таяние может нарушить океанские течения, которые необходимы для смягчения погоды и распределения питательных веществ. На рост ледникового покрова ушли тысячи лет, поэтому он не вернется быстро, даже если мы сможем взять под контроль вредные выбросы.

Если мы не сможем добиться какого-либо прогресса в изменении климата, безледные условия в Арктике станут только более распространенными. Исследование прогнозирует, что высокие выбросы могут привести к тому, что Арктика будет безо льда с конца весны по январь каждого года к концу 21 века. Если мы сможем несколько снизить выбросы, то к 2100 году Арктика будет свободна ото льда только с августа по октябрь.