Похоже, что компания Microsoft еще не готова отправить Windows 11 на покой.

На протяжении всего 2023 года в интернете велись споры о том, как Microsoft назовет следующую версию Windows. Согласно официальной статистике, Windows 11 по-прежнему сильно отстает от Windows 10 по количеству активных пользователей, поэтому предполагалось, что Microsoft представит Windows 12, чтобы предложить людям совершенно новую операционную систему вместо очередного крупного обновления. Однако теперь официально стало известно, что Microsoft выбрала второй вариант и назовет следующую версию Windows 11 24H2. Похоже, что новую полноценную 12 версию придется подождать ещё год, а может даже больше.

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О планах Microsoft стало известно из последнего сообщения в блоге Windows 11, в котором говорится об изменениях в тестовых сборках для каналов dev и canary. В блоге говорится, что пользователи, установившие последнюю сборку 26052, увидят изменение номера версии операционной системы, что является стандартной процедурой перед очередным обновлением. Затем, чтобы подчеркнуть важность этого изменения, жирным шрифтом написано: "Это означает, что Windows 11 версия 24H2 станет ежегодным обновлением функций в этом году". Далее Microsoft подтвердила, что выпускает такие крупные обновления функций раз в год, осенью. Так что, скорее всего, мы можем ожидать 24H2 где-то в сентябре.

В последней сборке Windows 11, помощник Copilot будет автоматически открываться при загрузке, если у вас широкоформатный дисплей, но, к счастью, эту функцию можно отключить. Фото: Microsoft

Несмотря на сдержанный характер этого анонса, ожидается, что компания сосредоточится на расширении возможностей искусственного интеллекта в Windows 11 с помощью этого обновления, так что, похоже, эра "ПК с искусственным интеллектом" уже не за горами. Windows Central выдвинул предположение, что причиной такого решения Microsoft является то, что компания не хочет ещё больше разделять своих пользователей между разными версиями операционной системы. Релиз Windows 12 в одночасье превратит Windows 11 в тыкву, то есть в никому не нужную ОС. Скорость перехода на нее, вероятно, сразу же побила все рекорды, вызвав ещё больше проблем для Microsoft, которой пришлось бы работать с тремя группами клиентов вместо двух больших, которые у нее есть сейчас.

Технологические эксперты считают, что это правильное решение для Microsoft, поскольку добавление множества новых функций в Windows 11 может убедить людей, которые все еще сомневаются в этой ОС, наконец, сделать решительный шаг. Кроме того, учитывая, что в этом году ожидается упор на искусственный интеллект, это бесплатное обновление выйдет как раз кстати для компьютерного рынка, где начали появляться новые нейронные процессоры (NPU). Эти аппаратные ускорители искусственного интеллекта уже встроены в новейшие чипы Intel Meteor Lake, а также в некоторые мобильные и настольные процессоры AMD.

Кроме того, поскольку AMD Zen 5 предположительно появится примерно в то же время, что и Windows 11 24H2, стоит ожидать, что эти чипы будут иметь встроенный Ryzen AI. Этой функции пока нет в текущих настольных чипах AMD (то же касается и Intel). Специалисты предполагают, что расширение возможностей искусственного интеллекта в новых процессорах будет главной целью компании AMD, а поскольку Intel также готовится к выпуску Arrow Lake примерно в то же время, мы предполагаем, что она также будет сосредоточена на приложениях искусственного интеллекта.