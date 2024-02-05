Обнаруженная планета всего в 1,5 раза больше диаметра Земли и обращается вокруг своей звезды каждые 19 земных дней.

Астрономы обнаружили новую суперземлю всего в 137 световых годах от нас, она расположена прямо в центре обитаемой зоны звезды. В масштабах Вселенной это довольно близко, и мы должны поблагодарить за это спутник НАСА - Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Эта планета больше Земли, но астрономы считают, что велика вероятность того, что она каменистая и идеально подходит для наблюдения с помощью таких аппаратов, как космический телескоп имени Джеймса Уэбба.

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Обнаруженная экзопланета получила обозначение TOI-715b. Ее диаметр превышает размеры Земли в 1,5 раза, но при этом масса в три раза больше. Она совершает полный оборот вокруг звезды TOI-715 за 19 дней, что может показаться многим слишком быстро для потенциально пригодного для жизни мира. Дело в том, что TOI-715 - это маленький холодный красный карлик, самый распространённый тип звёзд в нашей Галактике. Астрономы отметили, что планеты, которые вращаются вблизи от них, намного легче заметить по периодическим затмениям (методу транзита). Единичное падение яркости звезды может быть вызвано множеством факторов, поэтому выявить потенциальные сигнатуры экзопланет астрономы могут, только зафиксировав повторяющуюся закономерность транзитов.

Поскольку TOI-715b вращается по орбите так быстро, ее транзиты более заметны, и их легче отследить. По словам НАСА, именно красные карлики дают нам наилучший шанс для обнаружения потенциально обитаемых миров, поэтомуTOI-715b далеко не первая суперземля, обнаруженная на орбите красного карлика. При нынешних технологиях поиск действительно похожей на Землю планеты, вращающейся вокруг более крупных и ярких звезд, займет много времени. Если бы TESS наблюдал за Солнцем с большого расстояния, он мог бы поймать транзит Земли по счастливой случайности, но ему пришлось бы ждать целый год, чтобы получить шанс увидеть второй пролет. А для того, чтобы эти наблюдения помогли астрономам добавить новую предварительную кандидатуру на роль экзопланеты, потребовались бы годы. Другие методы обнаружения, такие как радиальная скорость, имеют похожие ограничения.

Открытие TOI-715b стало возможным благодаря данным, полученным со спутника TESS.

При массе в три раза больше земной, TOI-715b, скорее всего, имеет каменистую поверхность - считается, что газовые гиганты имеют массу около восьми-десяти масс Земли. Расположение планеты в обитаемой зоне означает, что на ней гипотетически может существовать жидкая вода - возможно, даже есть большие океаны, как у нас. Многие экзопланеты на тесных орбитах вокруг звёзд находятся в приливном захвате, из-за чего одна и та же сторона планеты постоянно повёрнута к светилу. Это делает планеты в обитаемой зоне намного менее благоприятными по человеческим меркам. Потребуются дополнительные наблюдения, чтобы понять, так ли это в случае с TOI-715b.

К счастью, космический телескоп имени Джеймса Уэбба прекрасно оборудован для этой работы. Огромное зеркало "Уэбба" может видеть гораздо более тусклые объекты, чем другие телескопы, а его инфракрасные "глаза" идеально подходят для того, чтобы увидеть атмосферу экзопланеты. Если TOI-715b окажется океаническим миром, то на расстоянии всего 137 световых лет обнаружить атмосферу планеты будет довольно просто. В случае же если это сухая каменистая планета, выявить её атмосферу будет куда сложнее.

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На данный момент TOI-715b - единственная известная нам планета в системе TOI-715, хотя ещё один потенциальный сигнал может указывать на наличие в этой планетной системе ещё более маленького мира. Пока что статус этого кандидата в планеты остаётся неподтверждённым, в то время как TOI-715b получила статус подтверждённой экзопланеты. Команда под руководством Джорджины Дрансфилд из Университета Бирмингема в Великобритании сообщила об открытии TOI-715b в январе 2024 года после того, как существование экзопланеты было подтверждено такими телескопами, как Gemini-South, обсерватория Лас-Кумбреса и телескоп TRAPPIST-south.