При помощи георадара Perseverance составил карту древних осадочных пластов под кратером Джезеро.

Последние два года марсоход "Perseverance" тщательно изучал кратер Джезеро, чтобы подтвердить гипотезу ученых о том, что на его месте когда-то находилось древнее озеро. Спутниковые снимки и данные о минеральном составе марсианской почвы косвенно подтвердили эту гипотезу, однако теперь появилось прямое доказательство. Данные с радиолокационного радара марсохода показали, что нынешний кратер сформировался в результате многовековых циклов эрозии и осадконакопления.

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На борту марсохода "Perseverance" находится множество научных приборов, включая спектрометры, метеорологические датчики и обширного набора камер. На нем также установлен радиолокационный сканер для эксперимента по изучению подповерхностного слоя Марса (RIMFAX), который позволяет раскрыть геологические особенности на глубине до 20 метров под поверхностью Марса. По словам руководителя исследования Дэвида Пэйджа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, "некоторые геологи считают, что уникальная способность этого радара смотреть так глубоко в почву – это нечто вроде жульничества".

Во время движения по дну кратера Джезеро, RIMFAX посылал радарные импульсы через каждые 10 сантиметров. Команда из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Осло потратила годы на тестирование радара RIMFAX на Земле, и это принесло свои плоды – полученные радиолокационные данные демонстрируют характерное для озёрных отложений чередование горизонтальных слоёв осадочных пород.

По словам исследователей, это первое прямое подтверждение того, что на месте кратера Езеро когда-то действительно было озеро. Радарные данные выявили два периода, когда осадочные породы откладывались на дне кратера водными потоками. Во время более позднего периода изменение уровня озера позволило дельте распространиться далеко вглубь кратера. Эти периоды активности разделяет два периода эрозии, один из которых, по-видимому, и стёр бóльшую часть древней дельты.

Геолокационные измерения RIMFAX в районе мыса Нукшак. Фото: Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института/НАСА.

Официальное подтверждение «водного прошлого» кратера Езеро лишь усилило интерес к образцам горных пород, собранным "Perseverance". В ходе исследования поверхности Марса ровер завершит первый этап масштабной программы НАСА по доставке марсианских образцов на Землю. Уникальная система сбора образцов уже запечатала в герметичные контейнеры 23 образца горных пород, В дальнейшем их должен будет забрать аппарат следующего этапа миссии с автоматического марсианского депо. Однако НАСА раскритиковали за плохое управление и нереалистичные цели кампании по возврату образцов. Миссия в настоящее время приостановлена в ожидании утверждения обновлённого плана миссии.

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"Perseverance" прибыл на Марс в феврале 2021 года и продолжил выполнение задач, поставленных перед марсоходом "Curiosity". Вместе с ровером на Марс отправился вертолёт "Ingenuity" для демонстрации новых технологий, однако на прошлой неделе этот многообещающий беспилотник вышел из строя. Теперь "Perseverance" предстоит продолжать работу в одиночку, без "воздушного разведчика". Тем не менее, «Curiosity» сумел войти в историю и без помощи летательного аппарата. У марсохода "Perseverance" впереди ещё не один год работы по изучению марсианской геологии при помощи радара RIMFAX и других инструментов.