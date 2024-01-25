Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
В базе данных находится украденная информация с тысячи сайтов.

реклама

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, существует ли единая база данных, в которой собраны все пароли и логины из различных утечек данных за все прошедшие годы, то ответ - да. Группа исследователей обнаружила базу данных, которую они назвали «Mother of All Breaches» (MOAB), поскольку она содержит десятки миллиардов учетных данных, собранных за десятилетия различных утечек данных, и имеет размер 12 ТБ. Помимо устаревших логинов и паролей, в базе также присутствуют и более свежие учётные записи, так что если вам требовался весомый повод для смены паролей, вот он.

реклама

Специалисты по кибербезопасности опубликовали отчет о базе данных, содержащей 26 миллиардов записей. В список пострадавших компаний входят китайские компании Tencent и Weibo, а также американские компании, занимающиеся социальными сетями, такие как Twitter, MySpace и LinkedIn. По данным сайта Cybernews, база данных была тщательно систематизирована, а поиск в ней сейчас возможен лишь по затронутым URL-адресам, так что для обычного пользователя она бесполезна. Исследователи сообщила, что не знают, кто собрал эту огромную базу данных, и сомневаются в том, что это когда-либо прояснится.

Список учетных записей, найденных в MOAB, должен послужить достаточной мотивацией для смены паролей. Автор: Cybernews

База данных содержит 3800 папок, каждая из которых представляет собой отдельную утечку данных. Несмотря на отсортированный характер базы данных, исследователи говорят, что в отдельных папках также могут встречаться дубликаты, поскольку одни и те же учетные данные могут попасть в несколько папок из-за разных утечек. Собранный характер базы данных означает, что MOAB также является COMB, то есть компиляцией нескольких утечек.

Самое большое количество учётных данных принадлежит двум китайским компаниям – Tencent и Weibo, насчитывая 1,4 миллиарда и 504 миллиона записей соответственно. Затем следует MySpace — ведущая американская компания с 360 миллионами украденных учетных данных, которая является индикатором того, насколько давно началось накопление данных в этой базе. Поскольку люди склонны повторно использовать пароли, даже более старые утечки могут иметь последствия в настоящем, когда учётные данные используются повторно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как отмечает TechSpot, большинство учетных данных, обнаруженных в MOAB, относятся к более старым взломам, но бдительность никогда не помешает и лучше поменять пароли на сайтах. Как всегда, рекомендуется использовать сложные и уникальные пароли для каждого сайта, на который вы регистрируетесь. Также желательно применять двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

#кибербезопасность #tencent #weibo #кража данных #moab #mother of all breaches
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Преступники могут использовать ChatGPT для фишинговых атак
Российских хакеров подозревают в кибератаке на Швецию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
2
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
3
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
6
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
2
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Илон Маск заявил, что в 2040-х годах ожидается около 1 миллиарда человекоподобных роботов
4
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
6
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
3

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
9
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
77
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
53
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
26
Крышка от процессора в новом качестве
9
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
6
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+

Сейчас обсуждают

Yuri_Grant
20:38
Надавил на больное 😥
По словам инсайдера, Sony выпустит в этом году несколько своих эксклюзивов на ПК
rackshazz
20:38
По заголовку статьи не прочитал ни слова. КГ/АМ
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Chihonya
20:38
вот за 80 сразу бы взял, а так да, ща сотэ просят спекули поганые
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
Артём Николаев
20:37
Для Ютуба вообще не нужны каналы, нужна аппаратная поддержка кодеков. Даже 8k 60 fps имеет битрейт 25 Мбит в AV1 https://www.youtube.com/watch?v=b3wcQqINmE4
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Weismar
20:37
1080p, забыл залезть в настройки экрана, а карта чуть разогнанная 3050
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
rackshazz
20:35
HD5XXX с поддержкой DX11 тоже на долго отодвинул зеленых в плане поддержки новых фич. А история с отвалом зеленых чипов, по крайней мере топов, закончилась на GTX900.
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Dimkovski
20:34
Ипать чувак задрот конечно лютейший....
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Mosga
20:33
Это почему это на интегрированной графике ноутбуков не запустить?? Отлично запускается и работает, 7840 с 780m - полет отличный! Даже 8000 процы не нужны, на прошлогодних все уже поддерживается.
Новый драйвер AMD обеспечивает генерацию кадров почти в любой игре с DirectX 11 и 12
Бахтиёр Кудратуллаев
20:33
у меня на 6800хт по кд драва вылетали и бразер моргал. мб причина в карте...мб мб. но красную парашу я больше никуплю. тоже думаю 100к дорого за новинку. не стоит она . руб 80 норм
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
Chihonya
20:32
у меня никаких крашов не наблюдается, что на красных, что на зеленых) вот 12-ти гиговую тишку не хотел, а 16 уже задумался, но ща в начале волки цену у нас гнуть будут
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем