Первый будет использовать новые ИИ-ускорители MI300, а второй будет основан на том, что AMD подготовит к 2025 году.

На новых ускорителях искусственного интеллекта AMD Instinct MI300 еще не высохла краска, а компания уже заявила, что они будут использоваться в новом суперкомпьютере, который строится в Германии. В пресс-релизе под названием «Экзафлопсная мощность отправляется в Штутгарт» AMD анонсировала создание двух вычислительных систем: первая предназначена для модернизации действующего комплекса до уровня 39 PFLOPS, а вторая — будущая экзафлопсная машина, аналог суперкомпьютера Frontier. Новые суперкомпьютеры получили имена Hunter и Herder; первый из них планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, второй — в 2027-м.

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Появление двух новых суперкомпьютеров в Германии стало возможным благодаря контракту, который Штутгартский университет заключил с Hewlett Packard Enterprise. Соглашение предусматривает модернизацию действующего суперкомпьютера Hawk в HLRS (научно-исследовательском институте и центре суперкомпьютерных вычислений в Штутгарте) и установку совершенно новой второй системы. Но главной новостью является то, что это первый контракт на суперкомпьютер для совсем нового чипа MI300A от AMD, который сочетает в себе центральный процессор, графический процессор и память с высокой пропускной способностью в одном пакете. Такие системы на кристалле для центров обработки данных будут установлены в Hawk – нынешнем флагманском суперкомпьютере HLRS мощностью 26 PFLOPS. Этот суперкомпьютер занял 16-е место в рейтинге Top500 в 2020 году, поэтому он ещё не сильно устарел и пока ещё вполне производительный. Тем не менее, все прекрасно понимают стремление немецких ученых модернизировать свой суперкомпьютер и по их просьбе правительство выделило немалые средства.

Существующая система Hawk имела хорошую производительность даже для 2023 года, но в скором времени ее производительность будет увеличена с 26 PFLOPS до 39 PFLOPS благодаря процессору и GPU Instinct MI300A от AMD. Источник: HLRS

Нынешняя конфигурация Hawk включает в себя процессоры AMD Epyc поколения Rome и графические ускорители NVIDIA A100 и вполне соответствует передовым решениям 2020 года. Новая версия Hunter будет основана на суперкомпьютере HPE Cray EX4000 и будет иметь 136 вычислительных узлов. По словам представителей организации, новая версия - это гигантский скачок для нашего центра, поскольку она знаменует собой начало переходного периода от использования преимущественно центральных процессоров к более энергоэффективным графическим процессорам. Обновление системы до новых чипов MI300A от AMD повысит её производительность до 39 PFLOPS при одновременном увеличении ресурсоэффективности на 80% благодаря архитектуре системы на кристалле и интегрированной памяти. Этот компьютер будет использоваться для проведения различных симуляций, искусственного интеллекта, высокопроизводительного анализа данных (HPDA), а также промышленных и академических исследований мирового уровня.

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Помимо суперкомпьютера Hunter, который планируют ввести в экплуатацию в 2025 году, будет также собран новый экзафлопсный суперкомпьютер Herder, использующий ИИ-ускорители от AMD. Аппаратное обеспечение для этой системы будет определено в 2025 году, так что, скорее всего, это будет следующая итерация MI300, ведь запуск Herder намечен лишь на 2027 год. В настоящее время продукция AMD также используется на единственном в мире экзафлопсном суперкомпьютере Frontier, который до сих пор находится на верхней ступеньке подиума Top500.org, несмотря на то, что дебютировал в июне 2022 года. В отличие от Hawk и Hunter, этот суперкомпьютер будет использовать графические процессоры в качестве основного источника вычислений, что, как предполагают специалисты, станет мировым стандартом в 2027 году. Этот переход обусловлен преимуществами массово-параллельной конструкции графических процессоров по сравнению с центральными процессорами.