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Fantoci
Для китайского рынка разработана новая Nvidia RTX 4090D, которая соответствует новым требованиям
Новая видеокарта может иметь более низкую тактовую частоту, меньшее количество ядер CUDA и более низкую производительность тензорных ядер.

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Китайские предприниматели в последнее время активно скупали видеокарты RTX 4090. В результате флагманская игровая видеокарта Nvidia была официально запрещена к продаже в Китае 17 ноября из-за опасений, что эти графические процессоры будут использоваться в военных целях и для обучения искусственного интеллекта. Теперь же выяснилось, что Nvidia якобы разработала совершенно новый вариант видеокарты специально для китайского рынка, который соответствует новым экспортным требованиям и позволит возобновить продажи.

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Название нового кристалла для китайской RTX 4090 было опубликовано в Твиттере и это AD102-250. Это совершенно другой графический процессор, который значительно отличается от AD102-300, который используется в обычной RTX 4090. Как отмечает Videocardz, при небольших изменениях в графическом процессоре номер матрицы меняется всего на одну цифру. Для наглядности, Nvidia сначала выпустила RTX 4090 с кристаллом AD102-300, но затем в марте сменила его на AD102-301. На тот момент это изменение касалось только напряжения видеокарты: максимальное значение было снижено с 1,1 В до 1,07 В. Об этом сообщил пользователь Reddit, который обнаружил эти отличия в своей видеокарте Founders Edition. Переход от 300 кристалла до 250 говорит о том, что это совсем другая видеокарта.

Похоже, что причина запрета RTX 4090 в Китае заключалась в том, что ее производительность превысила 4800 TOPS, что означает триллионы операций в секунду. Это означает, что новая видеокарта будет иметь худшие характеристики, чтобы соответствовать американским требованиям. Судя по сильно отличающемуся названию кристалла, она будет иметь меньше ядер CUDA, чем старая видеокарта. Кроме того, она, вероятно, будет иметь более низкие частоты и меньшую производительность тензорных ядер, которые важны для приложений искусственного интеллекта. Новая 4090D также будет иметь строгие ограничения на разгон, чтобы гарантировать, что она не пересечет границу TOPS, как ее предшественница.

Главный вопрос заключается в том, как эта новая видеокарта будет смотреться в сравнении с ожидаемой RTX 4080 Super, которая должна выйти в начале января. Между 4080 и 4090 существует приличный разрыв в производительности, поэтому вариант Super наверняка несколько сократит этот разрыв. Видеокарты также имеют совершенно разные конфигурации памяти: 4090 имеет 384-битную шину памяти по сравнению с 256-битной шиной 4080. Поэтому более широкая шина будет главным преимуществом 4090D.

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Если этот план Nvidia осуществится, то он будет соответствовать недавним заявлениям генерального директора Дженсена Хуанга. На этой неделе он заявил, что Nvidia собирается выпускать видеокарты, которые будут соответствовать санкциям США, а это значит, что компания заранее готовилась к будущим ограничениям на экспорт и не собирается отказываться от такого огромного рынка.

#rtx 4090d #nvidia rtx 4090d
Источник: videocardz.com
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