Исследователи заявили, что их ИИ-модель устранила человеческую предвзятость из уравнения.

Около 66 миллионов лет назад миром правили динозавры, а потом вдруг их не стало. Согласно научному подходу, причиной этого стало катастрофическое столкновение с астероидом, которое положило конец меловому периоду, уничтожив динозавров и большую часть другой наземной жизни. Однако среди палеонтологов до сих пор ведутся споры о том, не привела ли вулканическая активность к гибели динозавров еще до того, как на них упал огромный камень из космоса. Теперь у приверженцев вулканической модели появился новый союзник: искусственный интеллект, разработанный сотрудниками Дартмутского университета, пришел к выводу, что именно вулканы погубили динозавров.

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Никто не оспаривает, что 66 миллионов лет назад в Мексиканском заливе упал крупный космический объект, скорее всего, астероид. Так называемая Чиксулубская катастрофа вызвала пожары по всему земному шару и подняло облако пыли, которое на долгие годы остановило фотосинтез. Но, возможно, это было не самое смертоносное природное явление того времени. Сторонники модели вулканизма ссылаются на Деканские траппы - регион вулканического базальта в Индии, который является единственным сохранившимся свидетельством периода интенсивной вулканической активности, который мог длиться сотни тысяч лет. Эти извержения начались, как вы уже догадались, в конце мелового периода.

Новое исследование выполнили аспирант Дартмутского университета Алекс Кокс и профессор Бренхин Келлер, которые утверждают, что их работа исключает человеческий предвзятый взгляд из вечного спора о гибели динозавров. Они использовали систему со 130 процессорами, чтобы запустить климатические модели и лучше понять, что могло произойти во время массового вымирания на границе мелового и палеогенового периодов 66 миллионов лет назад. «Большинство современных ИИ-моделей опираются на выводы ученых. Мы же модернизировали модель углеродного цикла, чтобы она работала независимо от общепринятых научных выводов, используя официальные данные для поиска причины исчезновения динозавров», — сообщил Кокс.

Деканские траппы в их современном виде.

Проанализировав 300 000 сценариев, модель пришла к выводу, что извержения на Декане стали причиной вымирания. За 300 тысяч лет непрерывных извержений траппы (вулканы) выбросили в атмосферу более 9,3 триллионов тонн серы и 10,4 трлн тонн углекислого газа. По мнению искусственного интеллекта, этого достаточно, чтобы изменить климат и спровоцировать массовое вымирание. Это привело к падению биологического разнообразия в течение тысячелетий, а Чиксулубская катастрофа уже не сильно повлияла на ситуацию.

Модель ИИ также выявила резкое снижение содержания органического углерода в океанах примерно в конце мелового периода. Исследователи связывают это с Чиксулубским ударом, который привел к немедленному исчезновению многих видов растений и животных на континенте. В результате удара в атмосферу также добавились углекислый газ и диоксид серы, но модель не обнаружила заметного увеличения их количества после столкновения.

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Исследователи считают полученные результаты "в целом достаточно правдоподобными", но это не положит конец спорам. Модели искусственного интеллекта хороши настолько, насколько хороши данные, которые вы им предоставляете, а у нас, возможно, еще нет всех необходимых данных. Данное исследование опубликовано в журнале Science.