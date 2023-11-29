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Около 66 миллионов лет назад миром правили динозавры, а потом вдруг их не стало. Согласно научному подходу, причиной этого стало катастрофическое столкновение с астероидом, которое положило конец меловому периоду, уничтожив динозавров и большую часть другой наземной жизни. Однако среди палеонтологов до сих пор ведутся споры о том, не привела ли вулканическая активность к гибели динозавров еще до того, как на них упал огромный камень из космоса. Теперь у приверженцев вулканической модели появился новый союзник: искусственный интеллект, разработанный сотрудниками Дартмутского университета, пришел к выводу, что именно вулканы погубили динозавров.
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Никто не оспаривает, что 66 миллионов лет назад в Мексиканском заливе упал крупный космический объект, скорее всего, астероид. Так называемая Чиксулубская катастрофа вызвала пожары по всему земному шару и подняло облако пыли, которое на долгие годы остановило фотосинтез. Но, возможно, это было не самое смертоносное природное явление того времени. Сторонники модели вулканизма ссылаются на Деканские траппы - регион вулканического базальта в Индии, который является единственным сохранившимся свидетельством периода интенсивной вулканической активности, который мог длиться сотни тысяч лет. Эти извержения начались, как вы уже догадались, в конце мелового периода.
Новое исследование выполнили аспирант Дартмутского университета Алекс Кокс и профессор Бренхин Келлер, которые утверждают, что их работа исключает человеческий предвзятый взгляд из вечного спора о гибели динозавров. Они использовали систему со 130 процессорами, чтобы запустить климатические модели и лучше понять, что могло произойти во время массового вымирания на границе мелового и палеогенового периодов 66 миллионов лет назад. «Большинство современных ИИ-моделей опираются на выводы ученых. Мы же модернизировали модель углеродного цикла, чтобы она работала независимо от общепринятых научных выводов, используя официальные данные для поиска причины исчезновения динозавров», — сообщил Кокс.
Проанализировав 300 000 сценариев, модель пришла к выводу, что извержения на Декане стали причиной вымирания. За 300 тысяч лет непрерывных извержений траппы (вулканы) выбросили в атмосферу более 9,3 триллионов тонн серы и 10,4 трлн тонн углекислого газа. По мнению искусственного интеллекта, этого достаточно, чтобы изменить климат и спровоцировать массовое вымирание. Это привело к падению биологического разнообразия в течение тысячелетий, а Чиксулубская катастрофа уже не сильно повлияла на ситуацию.
Модель ИИ также выявила резкое снижение содержания органического углерода в океанах примерно в конце мелового периода. Исследователи связывают это с Чиксулубским ударом, который привел к немедленному исчезновению многих видов растений и животных на континенте. В результате удара в атмосферу также добавились углекислый газ и диоксид серы, но модель не обнаружила заметного увеличения их количества после столкновения.
Исследователи считают полученные результаты "в целом достаточно правдоподобными", но это не положит конец спорам. Модели искусственного интеллекта хороши настолько, насколько хороши данные, которые вы им предоставляете, а у нас, возможно, еще нет всех необходимых данных. Данное исследование опубликовано в журнале Science.