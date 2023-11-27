AMD планирует немного обновить свою популярную линейку APU Zen 4 перед запуском Zen 5 в конце 2024 года.

Переход AMD от существующей архитектуры Zen 4 к предстоящей Zen 5 обещает быть интересным. Согласно новой информации от достоверного источника, компания задумывает выпуск нескольких «промежуточных» чипов с маркировкой следующего поколения, но по-прежнему работающих на базе Zen 4. По всей видимости, речь идет о следующем поколении мобильных APU, которые будут иметь номенклатуру Ryzen 8000, но при этом будут являться усовершенствованной версией уже существующих APU Zen 4.

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В Твиттере известный инсайдер @harukaze5719 опубликовал список из 9 моделей APU «Hawk Point», которые имеют такую же запутанную систему наименования, как и у текущих чипов AMD. У инсайдера есть свои источники, которые ранее точно сообщали о готовящемся к выпуску оборудовании, но, как всегда, мы должны относиться к этой информации с осторожностью до официальных заявлений AMD. Как бы то ни было, главным откровением стало то, что "новые" процессоры будут представлять собой модернизированные чипы Zen 4, поскольку все они имеют цифру 4 в названии, отведенном для используемой архитектуры. Согласно опубликованной информации, "новые" процессоры займут свое месте в линейке Ryzen 8040, которая будет идентична существующей серии 7040 "Phoenix".

Для наглядности, самый мощный мобильный APU обозначен как Ryzen 8 8940H, что соответствует нумерации уже имеющегося 7940HS, что говорит о том, что это флагман среди этого семейства процессоров. Как отмечает HotHardware, если компания в итоге выпустит версию этого чипа на архитектуре Zen 5, он будет иметь обозначение Ryzen 9, то есть 8950H, что будет очень сбивать с толку фанатов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что эти процессоры Zen 4 войдут в линейку мобильных чипов «следующего поколения» с графикой RDNA 3, что довольно удивительно, поскольку ожидалось, что следующие за ними процессоры будут работать на Zen 5.

То ли Zen 5 еще не готов, то ли AMD считает, что Zen 4 еще вполне способен показывать достойные результаты в мобильном форм-факторе, это пока неизвестно, но компания до сих пор добилась значительных успехов с этими APU. AMD установила их в такие популярные портативные устройства, как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go, поскольку они предлагают восемь ядер и 16 потоков наряду с графикой RDNA 3 при небольшом энергопотреблении.

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Новые мобильные процессоры снова подразделяется на варианты H и U в зависимости от TDP, причем серия U предназначена для ультратонких устройств. Ожидается, что AMD официально представит серию APU 8000 на выставке CES в январе.