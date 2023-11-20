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Fantoci
Новый метод 3D-печати позволяет инженерам создавать реалистичные и функциональные руки-скелеты
Новая технология может стать основой для роботов с человеческой ловкостью и амплитудой движений.

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Ученые разработали гибкую, но маневренную альтернативу жестким манипуляторам с ограниченным радиусом действия, которые устанавливаются в современных роботах. Используя 3D-принтер, нетрадиционные материалы и новый метод изготовления, они создали роботизированную руку, которая имитирует структуру скелета человека, обеспечивая уровень ловкости, который может сравниться с нашим собственным.

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Команда состоит из инженеров Швейцарского федерального технологического института (ETH) в Цюрихе и компании Inkbit, подразделения MIT, занимающегося аддитивным производством. Вместе они пришли к выводу, что роботизированные манипуляторы сейчас выполняют весьма сложные задачи, но редко приближаются к практической гибкости, которую обеспечивают человеческие руки. Современные жесткие клешнеподобные манипуляторы с трудом поднимают предметы неправильной формы, а мягкие щупальцеподобные захваты решают эту проблему, но они непрактичны для большинства повседневных задач.

«Цель состоит в том, чтобы создать активные системы с высоким пространственным разрешением и сложными материальными структурами, варьирующимися от эластичных до жестких», — сообщила инженеры в статье для журнала Nature. «Традиционные производственные процессы не позволяют изготавливать такие сложные системы».

Решением стала совершенно новая технология 3D-печати, позволяющая изготавливать гибкие компоненты робототехники. Этот метод называется "струйная печать с визуальным контролем" (vision-controlled jetting, или VCJ). В то время как традиционная 3D-печать выравнивает неровности после каждого напечатанного слоя, эта стратегия, называемая механической планаризацией, мешает инженерам печатать с более мягкими материалами. Это объясняет, почему сегодняшние 3D-печатные роботы, как правило, изготавливаются из жестких, быстротвердеющих полиакрилатов.

Схема манипулятора (слева) и компьютерная графика (справа) во время процесса ручной печати VCJ. Фото: Buchner TJK


Вместо того, чтобы счищать неровности поверхности, VCJ использует 3D-лазерный сканер, который обнаруживает и компенсирует неровности во время изготовления. Каждый раз, когда сканер обнаруживает неровное место, он рассчитывает, какую корректировку можно внести в следующий слой, чтобы заполнить это место. Результатом является система производства, которая компенсирует собственные недостатки с «высокой точностью», по словам соучредителя Inkbit Войцеха Матусика. В сочетании с эластичными, медленно отверждающимися тиоленовыми полимерами это позволяет получить изделие, которое не только можно сгибать, но и относительно быстро возвращается в исходное состояние после манипуляций. 

Эта система позволила команде создать роботизированную руку, имитирующую структуру скелета и соединительные ткани человека. На руке имеется 19 «сухожилий», обеспечивающих подвижность запястья и пальцев. Сенсорные панели и датчики давления помогают руке «чувствовать» то, к чему она прикасается, и хватать предметы с соответствующей силой хвата.

Команда не собирается останавливаться на достигнутом. Используя VCJ, они также создали насос в форме сердца и робота, который передвигается на шести ногах и напоминает собаку.

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«Мы ожидаем, что VCJ откроет новые возможности для быстрого и многократного создания сложных объектов или машин, которые ранее было невозможно производить», — пишут инженеры. «Наша технология изготовления произвольной формы расширяет пространство для проектирования, доступное инженерам и ученым, так что мы можем быстро создавать гибридные мягко-жесткие конструкции, системы и роботов в масштабе от миллиметра до дециметра».

#3d-печать #роботизированная рука #манипулятор
Источник: ethz.ch
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