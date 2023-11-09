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Fantoci
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
Аарон Джеймс перенес операцию по первой в мире трансплантации всего глаза в рамках частичной трансплантации лица.

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Слева Аарон Джеймс, перенесший операцию по пересадке глаза и хирург Эдуардо Родригес.Для людей, которые потеряли зрение в результате тяжелой травмы или болезни, есть хорошие новости. Раньше они думали, что нет никакой надежды на то, что когда-нибудь снова будут видеть. Но что, если бы существовал способ восстановить зрение путем пересадки целого глаза от донора? Звучит как научная фантастика, верно? А вот и нет. Группа хирургов из Нью-Йорка объявила о первой в мире пересадке глаза - новаторской процедуре, которая может открыть новые возможности для людей, страдающих слепотой или нарушением зрения.

Трансплантация глаза была проведена Аарону Джеймсу, 46-летнему работнику ЛЭП из Арканзаса, который в июне 2021 года пережил сильнейший удар электрическим током. Он потерял большую часть левой стороны лица, включая левый глаз, а также большую часть левой руки. 27 мая 2023 года в Нью-Йоркской клинике Langone Health ему была проведена операция по частичной пересадке лица и пересадке глаза.

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Операция проходила под руководством доктора Эдуардо Родригеса, известного хирурга по пересадке лица, и в ней приняли участие более 140 медицинских специалистов. Операция длилась около 21 часа и стала первой в своем роде во всем мире. До этого никто не пытался пересадить целый глаз из-за огромной сложности и возможных последствий.

Одной из главных задач было восстановление зрительного нерва - пучка нервных волокон, по которым зрительная информация передается от глаза к мозгу. Если зрительный нерв перерезан, то его невозможно восстановить. Поэтому пересадка целого глаза обычными методами невозможна. Чтобы преодолеть это препятствие, доктор Родригес и его команда сохранили как можно большую часть длины донорского зрительного нерва и соединили его с кровеносными сосудами на лице донора. Это позволило восстановить кровоснабжение глаза в течение 25 минут после процедуры, минуя мозг. Затем, во время трансплантации, они соединили эти сосуды с сосудами шеи Джеймса.

Аарон Джеймс со своей семьей и доктором Родригесом после успешной операции.

Другая проблема заключалась в том, чтобы добраться до сложной сети кровеносных сосудов, окружающих глазное яблоко. В отличие от других частей лица, глаз получает кровь непосредственно за мозгом. Поэтому хирургам пришлось частично удалить череп донора, чтобы получить доступ к этим сосудам. Они также пересадили Джеймсу весь левый глаз донора, включая веки, брови и глазницу.

Пересадка глаза была проведена одновременно с частичной пересадкой лица, в ходе которой Джеймсу были пересажены нос, губы и костные сегменты, лежащие на левой щеке и подбородке донора. Хирурги также перенесли большую часть тканей под правым глазом, чтобы улучшить симметрию и функциональность лица Джеймса.

Операция была проведена успешно, но пока неясно, сможет ли Джеймс видеть своим новым глазом. Ему потребуется длительная реабилитация и терапия, направленная на стимулирование зрительного нерва и мозга. Кроме того, до конца жизни ему придется принимать антирецидивные препараты, чтобы организм не отторгал донорскую ткань. Однако даже если он не сможет полностью восстановить зрение, пересадка глаза поможет ему иметь более нормальный внешний вид и качество жизни.

Доктор Родригес и его коллеги надеются, что их новаторская работа проложит путь для большего числа трансплантаций глаз в будущем. Они считают, что трансплантация глаза может стать новым вариантом для людей, потерявших зрение в результате травмы, инфекции, рака или генетических заболеваний. Они также надеются, что их исследования позволят лучше понять строение зрительного нерва и головного мозга и приведут к созданию новых методов лечения нарушений зрения.

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Пересадка глаза стала возможной благодаря великодушию донора и его семьи, которые согласились пожертвовать его органы и ткани после его смерти. Они подарили Джеймсу и другим людям драгоценный дар для полноценной жизни.

#пересадка органов #пересадка глаза #трансплантация глаза
Источник: reuters.com
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