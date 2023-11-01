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Fantoci
Телескоп "Джеймс Уэбб" раскрыл секреты Крабовидной туманности, благодаря новым снимкам
Астрономы теперь могут проследить путь релятивистских электронов, проносящихся вокруг туманности.

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Крабовидная туманность — один из самых известных космических объектов в галактике Млечный Путь. "Краба" фотографировали все заслуживающие внимания телескопы, в том числе новейший космический телескоп имени Джеймса Уэбба. НАСА вчера опубликовало новое изображение Крабовидной туманности, сделанное с помощью "Уэбба", которое позволит астрономам изучить это "космическое облако" в новом свете.

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Для справки, Крабовидная туманность — это остаток сверхновой, находящийся на расстоянии примерно в 6500 световых годах от Земли. Мы можем точно проследить историю "Краба" благодаря наблюдениям, сделанным китайскими, японскими и ближневосточными астрономами в 1054 году. Именно тогда свет этого небесного события достиг Земли, создав яркую точку света, которая была видна невооруженным глазом в течение почти двух лет. Смерть далекой звезды оставила после себя пульсар (вращающуюся нейтронную звезду) и расширяющееся облако пыли и газа, получившее название Крабовидная туманность.

Команда астрономов под руководством Теи Темим из Принстонского университета намерена узнать больше о происхождении Крабовидной туманности с помощью зорких глаз "Уэбба". Изображение представляет собой совокупность данных двух основных инструментов телескопа: MIRI (прибор среднего инфракрасного диапазона) и NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона). «Благодаря высокой чувствительности и объемному разрешению "Уэбба" астрономы теперь могут точно установить, из чего состоит материал, выброшенный взрывом, в частности, сколько в нем никеля и железа, которые могут подсказать ученым, какой вид взрыва образовал эту туманность, напоминающую краба», — сообщила Темим.


Красно-оранжевые участки указывают на наличие ионизированной серы, синие — ионизированного железа, желтые и зеленые участки — пыли, а белые части — синхротронного излучения. Ниже вы можете сравнить новое изображение "Уэбба" с классической версией Хаббла. Изображения имеют похожие очертания, но "Уэбб" показывает больше деталей внутри туманности. Во-первых, благодаря прекрасному зрению "Уэбба" впервые были отображены нити пыли. Телескоп также показал, насколько синхротронное излучение проникает в облако. Оно вызвано высокоскоростными электронами, взаимодействующими с магнитным полем пульсара. Этого излучения достаточно много, оно видно повсюду внутри туманности.

Если присмотреться к центру изображения, то можно даже увидеть пульсар, который создает все эти эффекты. Чтобы найти его, проследите за извилистой полосой пыли, которая тянется через середину изображения. В середине, прямо над полосой, вы найдете точку света — это пульсар, и это все, что осталось от звезды, взорвавшейся тысячи лет назад. «Ветер» пульсара выталкивает наружу оболочку из пыли и газа, придавая облаку характерную форму.

Сравнительное изображение полученное от Хаббла (слева) и "Уэбба" (справа).

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Эти данные помогут астрономам лучше понять экстремальную физику, действующую в Крабовидной туманности, но теперь "Уэбб" будет действовать не в одиночку. Телескоп Хаббл все еще работает, и астрономы надеются провести повторную съемку туманности, чтобы обновить изображение, полученное Хабблом 20-летней давности. Сравнение данных, полученных с обоих телескопов, может дать больше информации, чем любой из них в отдельности.

#космос #вселенная #млечный путь #космический телескоп джеймс уэбб #крабовидная туманность
Источник: nasa.gov
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