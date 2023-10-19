Специалистам компании Asus удалось разогнать одно ядро нового флагманского процессора Intel до этой скорости.

Процессор Intel Core i9-14900KF поступил в продажу всего два дня назад, а уже успел побить мировые рекорды разгона. Команда инженеров Asus разогнала новейший флагманский процессор компании Intel и приступила к побитию собственного рекорда по разгону одноядерных процессоров, доведя его до 9,1 ГГц с использованием жидкого гелия. Ранее команда преодолела барьер в 9 ГГц с помощью процессора 13900K. На этот раз они немного улучшили свой предыдущий результат, превзойдя его на 35,1 МГц.

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Команда инженеров Asus уже стала знаменитой благодаря своему мастерству в разгоне, поскольку ранее она неоднократно била рекорды с процессорами Intel. На этот раз они установили процессор 14900KF на материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore стоимостью около 650 долларов, так что ее трудно назвать специализированной для разгона платой. Они запустили сборку от блока питания Enermax мощностью 1200 Вт и использовали жидкий гелий, чтобы поддерживать температуру процессора в минусовом диапазоне. По данным Tom's Hardware, жидкий гелий холоднее жидкого азота и позволил процессору работать при температуре -235°C во время разгона.





Intel помогла достичь рекорда, увеличив базовую и максимальную частоты нового процессора на 200 МГц по сравнению с предшественником 13900K. Похоже, что здесь также помог очень зрелый узел Intel 7, который благодаря проведенным усовершенствованиям в производстве дал возможность этим чипам разгоняться немного лучше, чем их предшественники, судя по тому, что мы видели раньше от Intel. Несмотря на повышенные частоты, команде потребовалась неделя для установления рекорда, поскольку работа с жидким гелием - непростая задача. В отличие от жидкого азота, гелий практически мгновенно испаряется, поэтому нужно аккуратно и непрерывно охлаждать им процессор, не допуская конденсации вокруг разъема.

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Ранее, в декабре прошлого года, эта же команда разогнала Intel Core i9-13900K до частоты 9,008 ГГц, используя ту же материнскую плату и гелиевый метод охлаждения процессора. Еще неизвестно, как далеко они смогут зайти, но, учитывая, что 14900K официально продается всего два дня, частота в 9,1 ГГц, безусловно, кажется возможной. Команда Asus сообщила, что ей удалось ненадолго достичь этого рубежа, но система не была стабильной. Ранее в 2022 году они подняли частоту 13900K с 8,8 ГГц до чуть более 9 ГГц, так что, возможно, со временем они смогут найти и устранить узкие места.