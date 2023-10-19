Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel Core i9-14900KF установил новый мировой рекорд разгона - 9,044 ГГц
Специалистам компании Asus удалось разогнать одно ядро нового флагманского процессора Intel до этой скорости.

реклама

Процессор Intel Core i9-14900KF поступил в продажу всего два дня назад, а уже успел побить мировые рекорды разгона. Команда инженеров Asus разогнала новейший флагманский процессор компании Intel и приступила к побитию собственного рекорда по разгону одноядерных процессоров, доведя его до 9,1 ГГц с использованием жидкого гелия. Ранее команда преодолела барьер в 9 ГГц с помощью процессора 13900K. На этот раз они немного улучшили свой предыдущий результат, превзойдя его на 35,1 МГц.

реклама

Команда инженеров Asus уже стала знаменитой благодаря своему мастерству в разгоне, поскольку ранее она неоднократно била рекорды с процессорами Intel. На этот раз они установили процессор 14900KF на материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore стоимостью около 650 долларов, так что ее трудно назвать специализированной для разгона платой. Они запустили сборку от блока питания Enermax мощностью 1200 Вт и использовали жидкий гелий, чтобы поддерживать температуру процессора в минусовом диапазоне. По данным Tom's Hardware, жидкий гелий холоднее жидкого азота и позволил процессору работать при температуре -235°C во время разгона.


Intel помогла достичь рекорда, увеличив базовую и максимальную частоты нового процессора на 200 МГц по сравнению с предшественником 13900K. Похоже, что здесь также помог очень зрелый узел Intel 7, который благодаря проведенным усовершенствованиям в производстве дал возможность этим чипам разгоняться немного лучше, чем их предшественники, судя по тому, что мы видели раньше от Intel. Несмотря на повышенные частоты, команде потребовалась неделя для установления рекорда, поскольку работа с жидким гелием - непростая задача. В отличие от жидкого азота, гелий практически мгновенно испаряется, поэтому нужно аккуратно и непрерывно охлаждать им процессор, не допуская конденсации вокруг разъема.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее, в декабре прошлого года, эта же команда разогнала Intel Core i9-13900K до частоты 9,008 ГГц, используя ту же материнскую плату и гелиевый метод охлаждения процессора. Еще неизвестно, как далеко они смогут зайти, но, учитывая, что 14900K официально продается всего два дня, частота в 9,1 ГГц, безусловно, кажется возможной. Команда Asus сообщила, что ей удалось ненадолго достичь этого рубежа, но система не была стабильной. Ранее в 2022 году они подняли частоту 13900K с 8,8 ГГц до чуть более 9 ГГц, так что, возможно, со временем они смогут найти и устранить узкие места.

#intel #asus #intel core i9-14900kf
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i5-14600 превзошёл AMD Ryzen 7 7800X3D в тестовом пакете Geekbench 6
Intel Core i5-14600 и Core i3-14100 в тестах Geekbench оказались до 23-29% быстрее предшественников
На выставке HKTDC 2023 замечена первая портативная игровая консоль на базе Intel Meteor Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
41
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
9
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
4
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
11
Intel официально представила процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
18
Цены на видеокарты Nvidia RTX 4090 продолжают расти
+
Xiaomi 14 и 14 Pro выйдут 27 октября и получат Snapdragon 8 Gen 3
+
Смартфоны Xiaomi переходят на операционную систему HyperOS
+
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
6

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
60
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
12
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
28
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
5

Сейчас обсуждают

Eppius
16:49
выбор который не влияет ни на что.
Летчикам ВКС РФ предстоит выбор между «Калашниковым» и тульским пистолетом-пулеметом
Eppius
16:44
Карта которая производится исключительно в Китае запрещена к продаже в Китае)) А что у них паралельный импорт не работает? У нас ведь тоже все под санкциями.
Видеокарты RTX 4090 подорожали в Китае более чем в два раза в связи с санкциями США
MicroHCR
16:36
Маску нужно на поддержку старлинка, шоб не попадали;)
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
glavhyilo
16:20
бунты начались в германии.Щас другая эпоха,это век назад только было,внимание,говорит германия.
Берлин захлестнули протесты – демонстранты вышли на улицы города несмотря на запрет властей
pOdOnOg
16:18
Пока не сделают как в Японии, толку от этих инициатив ноль.
Регистрация электросамокатов станет обязательной на портале Госуслуг
Yilec
16:17
Нет рекламы на ютубе, даже через vpn. Пользуюсь firefox и uBlock Origin.
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
игорь дуганов
16:16
Бред.
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
Артём Чумаков
16:13
Ну я вот из Казахстана и столкнулся с этой проблемой
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
glavhyilo
16:13
тосочка оно название походу из стопочка придумано.Стопочку опрокинул и можно за блины садится
Новое поколение российских огнеметов: «Тосочка» готова к действию
glavhyilo
16:00
а у украины там,даже рада (вру) названа(верховная рада украины).
Комитет Конгресса США: удар по больнице в Газе был запуском ракеты боевиками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем