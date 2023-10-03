Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Техдиректор Microsoft: Nvidia правит в мире искусственного интеллекта, но AMD скоро все изменит
Технический директор отказался подтвердить появившиеся ранее сообщения о том, что компания работает с AMD, чтобы противостоять Nvidia в гонке вооружений в области ИИ.

реклама

Компания Microsoft вложила огромные деньги в развитие искусственного интеллекта и стремится максимально быстро внедрять эту новую технологию в свои продукты, чтобы опередить своих главных конкурентом - Google и Meta*. Для этого у компании имеется множество графических процессоров, что ставит ее главного технического директора в завидное положение для управления масштабированием этой инфраструктуры. Это означает, что его задача - определить, какое оборудование Microsoft должна использовать сейчас, а какое в будущем, Поэтому его взгляд на развитие отрасли является весьма познавательным. Недавно он поделился своими мыслями о том, как развивается индустрия искусственного интеллекта, заявив, что, хотя Nvidia по-прежнему является лидером в области аппаратного обеспечения, никто не должен игнорировать амбиции AMD в этой области.

реклама

Технический директор Microsoft Кевин Скотт обсудил планы Microsoft на недавней конференции Code, спонсируемой Vox Media, и высказал мнение о текущем положении Nvidia и AMD на рынке искусственного интеллекта. Когда его спросили о слухах про планы компании по разработке ускорителя для приложений искусственного интеллекта, он возразил, заявив лишь, что компания делает лучший выбор, учитывая доступные варианты. «И лучшим вариантом, который был доступен в течение последних нескольких лет, была Nvidia», — заявил он в интервью.

Будущий Instinct MI300 от AMD — это самый амбициозный ИИ-чип с колоссальными 146 миллиардами транзисторов. 

Его заявление не стало каким-то неожиданным откровением, поскольку Microsoft активно сотрудничает с OpenAI, которая использует графические процессоры Nvidia для обучения и работы ChatGPT. Недавно компания внедрила ChatGPT непосредственно в Windows 11 с помощью своей новой технологии Copilot, а также добавила некоторые ее функции в браузер Edge и поиск Bing.

Кевин Скотт также сказал несколько добрых слов в адрес AMD, многолетнего партнера Microsoft. Компания использует специальные чипы AMD в своих игровых консолях Xbox и процессоры Epyc для своей облачной платформы Azure. «Они делают все более привлекательные предложения графических процессоров, которые, я думаю, будут становиться все более важными для рынка в ближайшие годы», — сказал технический директор, согласно CNBC. Его заявления привели к тому, что акции AMD подскочили почти на 5%.

Скотт также сказал, что поставки графических процессоров Nvidia начинают улучшаться, что является сенсационной новостью, поскольку приобретение этих графических процессоров в больших количествах создало проблемы для всей отрасли в течение последних девяти месяцев. Скотт заявил, что, как человек, отвечающий за бюджет Microsoft на графические процессоры, его работа последние пять лет была довольно ужасной, но теперь она немного «менее ужасна». В отчете CNBC также говорится, что трафик ChatGPT последовательно снижался за последние три месяца, но неясно, повлияло ли это на количество доступных для покупки графических процессоров Nvidia.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

#amd #nvidia #microsoft #искусственный интеллект #chatgpt
Источник: cnbc.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Японии отмечают нехватку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 высокого класса
Японские ученые приблизились к пониманию языка кур с помощью искусственного интеллекта
Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 могут представить 19 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
3
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
48
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
36
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
11
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
1
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
14
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
18:20
Все правильно говорят, ведь ватники и турбопатриоты утверждают, что курс доллара и евро ни на что не влияет
В Кремле назвали «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание россиян к курсу доллара
Тruth Seеker
18:18
Буданов уже несколько раз умирал по словам рос. пропаганды, ему не страшно) А решетка ему грозит, если он в РФ приедет, что не реально.
СК РФ заочно обвинил Буданова и трёх других военачальников Украины в совершении терактов на территории России
Тruth Seеker
18:14
Пиьсков не самостоятельная фигуры, он лишь говорит то, что спускают ему с Кремля
В Кремле назвали «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание россиян к курсу доллара
Moz
18:07
Ноут вроде не плохой но на Iris`ке 4к смотреть...
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
daimos
18:06
Песков слишком много либералты стал на себя скапливать своим поведением...
В Кремле назвали «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание россиян к курсу доллара
daimos
18:05
Это просто мирда... Еще, еще дна плиз!
5 мотивирующих фильмов для женщин
daimos
18:04
Посоны, ну очень просим, пусть мы не будем крайними, а
В Финляндии призвали расширить ЕС во избежание попадания стран под влияние России и Китая
daimos
18:03
Вот ведь гады! А столько лизали с бандерой вместе! А сколько орали на СССР, не смотря на очевидную выгоду посполитой от всех решений цк...Пшеки одним словом
Украинская сторона заявляет, что Польша проигнорировала приглашение на Киевский оборонный форум
Дмитрий
17:59
Нокия умерла в 2015 году дальше были майкрасофт-фоны а потом переварили и продали китайцам
HMD выпускает первый европейский телефон Nokia XR21 5G ограниченной серии
glavhyilo
17:58
в долларах хохлы накапливали свои сбережения,а в России только рубль.Сгорели сбережения хохлов другими словами.С Украины больше всего переехало жить навсегда в Россию.Средства то может и есть в доллар...
В Кремле назвали «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание россиян к курсу доллара
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем