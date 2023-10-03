Технический директор отказался подтвердить появившиеся ранее сообщения о том, что компания работает с AMD, чтобы противостоять Nvidia в гонке вооружений в области ИИ.

Компания Microsoft вложила огромные деньги в развитие искусственного интеллекта и стремится максимально быстро внедрять эту новую технологию в свои продукты, чтобы опередить своих главных конкурентом - Google и Meta*. Для этого у компании имеется множество графических процессоров, что ставит ее главного технического директора в завидное положение для управления масштабированием этой инфраструктуры. Это означает, что его задача - определить, какое оборудование Microsoft должна использовать сейчас, а какое в будущем, Поэтому его взгляд на развитие отрасли является весьма познавательным. Недавно он поделился своими мыслями о том, как развивается индустрия искусственного интеллекта, заявив, что, хотя Nvidia по-прежнему является лидером в области аппаратного обеспечения, никто не должен игнорировать амбиции AMD в этой области.

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Технический директор Microsoft Кевин Скотт обсудил планы Microsoft на недавней конференции Code, спонсируемой Vox Media, и высказал мнение о текущем положении Nvidia и AMD на рынке искусственного интеллекта. Когда его спросили о слухах про планы компании по разработке ускорителя для приложений искусственного интеллекта, он возразил, заявив лишь, что компания делает лучший выбор, учитывая доступные варианты. «И лучшим вариантом, который был доступен в течение последних нескольких лет, была Nvidia», — заявил он в интервью.

Будущий Instinct MI300 от AMD — это самый амбициозный ИИ-чип с колоссальными 146 миллиардами транзисторов.

Его заявление не стало каким-то неожиданным откровением, поскольку Microsoft активно сотрудничает с OpenAI, которая использует графические процессоры Nvidia для обучения и работы ChatGPT. Недавно компания внедрила ChatGPT непосредственно в Windows 11 с помощью своей новой технологии Copilot, а также добавила некоторые ее функции в браузер Edge и поиск Bing.

Кевин Скотт также сказал несколько добрых слов в адрес AMD, многолетнего партнера Microsoft. Компания использует специальные чипы AMD в своих игровых консолях Xbox и процессоры Epyc для своей облачной платформы Azure. «Они делают все более привлекательные предложения графических процессоров, которые, я думаю, будут становиться все более важными для рынка в ближайшие годы», — сказал технический директор, согласно CNBC. Его заявления привели к тому, что акции AMD подскочили почти на 5%.

Скотт также сказал, что поставки графических процессоров Nvidia начинают улучшаться, что является сенсационной новостью, поскольку приобретение этих графических процессоров в больших количествах создало проблемы для всей отрасли в течение последних девяти месяцев. Скотт заявил, что, как человек, отвечающий за бюджет Microsoft на графические процессоры, его работа последние пять лет была довольно ужасной, но теперь она немного «менее ужасна». В отчете CNBC также говорится, что трафик ChatGPT последовательно снижался за последние три месяца, но неясно, повлияло ли это на количество доступных для покупки графических процессоров Nvidia.

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*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.