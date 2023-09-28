Теперь выяснилось, что вы не сможете купить настольный процессор Meteor Lake для самостоятельного апгрейда компьютера.

Несколько дней назад Intel неожиданно объявила, что ее будущие "мобильные" процессоры Meteor Lake станут доступны и для настольных компьютеров в 2024 году. Это было большим сюрпризом, поскольку эта архитектура была заявлена как мобильная, и каждая утечка информации до сих пор указывала, что так и останется. Сегодня Intel дополнила ранее обнародованную информацию, заявив, что Meteor Lake будет также использоваться в настольных ПК, но это не будет процессор с отдельным сокетом, который можно купить для самостоятельной модернизации. Вместо этого они будут припаяны к материнской плате и будут доступны в мини-ПК и моноблоках.

реклама

Вынужденное уточнение от Intel последовало через три дня после официального заявления, которые теперь кажется несколько легкомысленным из-за отсутствия конкретики при его озвучивании. На прошлой неделе в кулуарах мероприятия, посвященного инновациям, журналист издания PCWorld спросил у руководителя Intel о возможности появления чипов Meteor Lake для настольных ПК и получил ответ: «Настольные процессоры появятся в 2024 году». Немецкий веб-сайт Computerbase связался с Intel и производителями материнских плат по поводу этого неожиданного заявления, но обнаружил большую оговорку, которую следовало бы добавить: они будут только BGA, а не сокетные.

В планах компании Intel относительно Meteor Lake ничего не изменилось, поскольку это не будет сокетная платформа для настольных ПК.

Официальное заявление Intel гласит: «Meteor Lake — это энергоэффективные процессоры, которые станут основой для новых производительных ноутбуков и настольных ПК, включая настольные форм-факторы, такие как моноблоки. Скоро появится более подробная информация о новых процессорах". Немецкий сайт добавил, что сюда войдут ПК малого форм-фактора, такие как линейка NUC, которую компания недавно передала Asus. Заявление, естественно, слишком абстрактное и лишено конкретики, что дает Intel возможность изменить свои планы. Тем не менее, оно подтверждает, что Meteor Lake ориентирован на энергоэффективность, поэтому не будет огнедышащих настольных процессоров, а только мобильные чипы.

Как и ожидали компьютерные эксперты, процессоры Raptor Lake Refresh займут место на настольных компьютерах, а Meteor Lake станет мобильной частью линейки Intel в 2024 году. Тем не менее, руководитель Intel также заявил в интервью PCWorld, что будет "единое семейство процессоров от мобильных до настольных ПК", словно Meteor Lake охватит весь спектр решений Intel, что на самом деле не так.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Поэтому можно с уверенностью сказать, что Meteor Lake останется мобильной платформой. Позже в следующем году Arrow Lake станет настоящим преемником Alder/Raptor Lake. Это будет первый настольный процессор с сокетом, имеющий дезагрегированную конструкцию с различными плитками и построенный по техпроцессу Intel 20A.