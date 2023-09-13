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Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Pro с USB-C и новыми камерами
В этом году инженеры Apple внесли существенные изменения в новые iPhone 15, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Plus.

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Компания Apple представила новое поколение своих культовых смартфонов iPhone, и хотя в предыдущие годы изменения были незначительными, то в случае с iPhone 15 и iPhone 15 Pro дело обстоит иначе. Эти смартфоны изготовлены из новых материалов, значительно улучшена камера и, наконец, появился порт USB-C. Apple также сохранила цены на прежнем уровне, несмотря на сложные времена для рынка смартфонов. Стандартную модель iPhone 15 можно будет купить за 800 долларов, а модели Pro (на фото выше) оценены от 1000 долларов и выше.

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iPhone 15 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а iPhone 15 Plus оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем. Все модели смартфонов переняли некоторые функции прошлогодних моделей Pro. Вырез на дисплее исчез, его заменил «Dynamic Island» (динамический остров). В этом вырезе экрана овальной формы расположены фронтальная камера и система распознавания лиц Face ID, но теперь границы "острова" могут расширяться для отображения уведомлений и другого контента. Apple утверждает, что пользователям понравилась эта функция, поэтому iPhone сейчас выглядит именно так. Внутри iPhone 15 и 15 Plus установлен процессор A16 Bionic, который дебютировал в прошлогодних моделях Pro.

Сзади iPhone 15 и 15 Plus оснащены новой системой камер. Их по-прежнему две, но разрешение основной камеры увеличено с 12 до 48 Мп. В ней используется технология объединения пикселей, которая уже несколько лет применяется в телефонах на базе Android. Таким образом, разрешение фотографии по умолчанию будет 24 МП с повышенной яркостью благодаря новой вычислительной технологии Apple. Камеры даже позволяют снимать 3D-видео, которое можно будет просматривать на гарнитуре Vision Pro стоимостью 3500 долларов.

Apple сделала цветное стекло для модулей камер iPhone 15 и 15 Plus, соответствующее корпусу. Источник: Apple

Apple сообщила, что в iPhone 15 Pro (6,1-дюймовый OLED-дисплей) и Pro Max (6,7-дюймовый OLED-дисплей) появилось еще больше новых функций. У них есть первый в мире 3-нанометровый чип A17 Pro. Это по-прежнему шестиядерный процессор, но количество ядер графического процессора увеличено с пяти до шести. Apple утверждает, что его мощности достаточно, чтобы запускать игры консольного качества, такие как Resident Evil 4 и Assassin's Creed Mirage, которые выйдут на iPhone в следующем году. Демонстрационный видеоролик выглядил впечатляюще, но мобильные версии игр, скорее всего, будут работать с низкой частотой кадров, несмотря на OLED-экраны с частотой 120 Гц.

В iPhone 15 Pro также изменились материалы корпуса. Нержавеющая сталь отсутствует, а на ее замену пришел титан. Apple заявляет, что рамка теперь прочнее и легче, но она не полностью титановая. Внутренний подрамник по-прежнему выполнен из алюминия, но Apple заявляет, что он соединен с титановым корпусом с помощью новой технологии. Вместо ползунка оповещений также появилась новая настраиваемая кнопка быстрого доступа, но по умолчанию она выполняет функцию переключателя звука/беззвучного режима.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют прочный и легкий корпус из титана.

Новые смартфоны Apple Pro также получили обновленные камеры. Основная камера здесь также увеличена до 48 МП, но это более крупный и мощный сенсор на 48 МП. Объектив с 5-кратным оптическим зумом использует специальный призменный отражатель для увеличения фокусного расстояния. Это аналогичный подход к модулям камеры перископа, которые мы видели на телефонах Samsung и Google в течение многих лет. Apple утверждает, что она также разработала систему оптической 3D-стабилизации для призменного зума. Apple использовала датчик большего размера для фиксации нескольких фокусных расстояний, которые можно выбрать в приложении камеры. Компания утверждает, что это все равно, что иметь семь камер вместо трех, что звучит несколько сомнительно.

Кабель USB-C 3.0 может передавать данные на iPhone 15 Pro со скоростью 10 Гбит/с.

Все четыре версии новых iPhone имеют одну важную особенность: USB-C порт. Наконец, пользователи могут использовать более распространенный кабель для зарядки смартфона. Версии iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать USB 2, но телефоны Pro поддерживают USB 3 с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Это поможет при работе с изображениями и видео с более высоким разрешением.

Предзаказ на новые iPhone еще не открыт, но ждать осталось недолго. Продажи начнутся в 5:00 утра по тихоокеанскому времени (16:00 по московскому) 15 сентября. Первые устройства поступят в продажу 22 сентября. iPhone 15 стоит 799 долларов, 15 Plus — 899 долларов, 15 Pro — 999 долларов и 15 Pro Max — 1199 долларов. Это только базовые модели, поэтому, если 128 ГБ окажется недостаточно, придется доплатить еще немного.

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