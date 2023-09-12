Эти микрочипы размером с крупинку соли помогают отслеживать цепочки поставок Пармиджано Реджано и подтверждают, что покупатели получают настоящий сыр.

Итальянский сорт твёрдого сыра Пармиджано Реджано, который вы можете купить в супермаркете или магазине, возможно, был вырезан из сырного круга с микрочипом. Однако не стоит пока надевать шапочку из фольги, производители сыра пока не заинтересованы в отслеживании вашего местонахождения. Производители сыра пармезан начали использовать микрочипы размером с крупинку соли для отслеживания цепочки поставок и подтверждения подлинности своей продукции.

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Пармиджано Реджано считается одним из лучших сортов сыра в мире. Известно, что многие производители называют свои сыры пармезаном, но настоящий пармезан изготавливается из молока, прошедшего строгий контроль в определенном регионе Италии. Элитный статус этого сыра привлек мошенников, которые выпускают подделки и продают их сетям магазинов и ресторанам, получая почти столько же прибыли, сколько и законные производители пармезана.

С помощью микрочипов p-Chip производители пармезана Пармиджано Реджано наконец могут дать отпор мошенникам. Стоит отметить, что p-Chip не был разработан специально для "чипирования пармезана". Производится он чикагской компанией, которая выпускает микротранспондеры. Один p-Chip имеет размер примерно с крупинку соли, что позволяет производителям скрытно разместиться его практически в любом продукте, включая круг сыра стоимостью в несколько тысяч долларов. Перед отправкой круга Пармиджано Реджано производители помещают p-Chip в казеиновую этикетку, которая наклеивается на корку сыра. Работники на каждом этапе цепочки поставок могут затем сканировать чип, безопасный для пищевых продуктов, чтобы подтвердить, что у них настоящий продукт, предлагая производителям Пармиджано Реджано возможность отслеживать последнее известное местоположение круга сыра и время, необходимое для того, чтобы добраться до конца цепочки.

p-Chip на пальце человека.

Торговая организация "Консорциум Пармиджано Реджано", которая уже 89-лет занимается исключительно этим сортом сыра, в течение последних нескольких лет проводила испытания p-Chip на безопасность и надежность. В прошлом году Консорциум наконец подтвердил, что будет сотрудничать с чикагской компанией p-Chip и поместит микротранспондеры в 100 000 сырных кругов.

«С момента создания Консорциума в 1934 году мы работали над тем, чтобы донести до мировой общественности ценность нашего продукта и выделить его среди аналогичных продуктов, представленных на рынке, которые не соответствуют нашим строгим требованиям к производству и региону происхождения», — - заявил президент Консорциума Никола Бертинелли. «Будучи первыми, кто внедрил эти безопасные цифровые этикетки на наши сырные круги, мы будем продолжать обеспечивать безопасность для потребителей, приближая процедуру отслеживания и аутентификации нашей продукции к технологическим целям Индустрии 4.0».

P-Chip может выдерживать температуру от -200 градусов до 500 градусов по Цельсию и выдерживать перегрузки до 15 000 g. Он также может выдерживать воздействие микроволн и погружение в обычные растворители. Хотя круг сыра пармезана вряд ли подвергается таким экстремальным условиям, компания p-Chip также стремится к сотрудничеству с фармацевтической, производственной, автомобильной и электронной отраслями, которые обращаются со своей продукцией не так бережно, как с твердым сыром, который вы натираете на макароны.

Таким образом, новые технологии открывают совершенно новые возможности в борьбе с мошенничеством в пищевой промышленности. В прошлом году IBM разработала Hypertaste — электронный язык на базе искусственного интеллекта, который может определять химический состав вина, виски или другой жидкости путем быстрого погружения. «Электронный нос» разработанный в Технологическом университете Сиднея, также позволяет выявлять поддельные продукты, имитируя обонятельную систему человека.