Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Производители пармезана борются с мошенничеством с помощью микрочипов
Эти микрочипы размером с крупинку соли помогают отслеживать цепочки поставок Пармиджано Реджано и подтверждают, что покупатели получают настоящий сыр.

реклама

Итальянский сорт твёрдого сыра Пармиджано Реджано, который вы можете купить в супермаркете или магазине, возможно, был вырезан из сырного круга с микрочипом. Однако не стоит пока надевать шапочку из фольги, производители сыра пока не заинтересованы в отслеживании вашего местонахождения. Производители сыра пармезан начали использовать микрочипы размером с крупинку соли для отслеживания цепочки поставок и подтверждения подлинности своей продукции.

реклама

Пармиджано Реджано считается одним из лучших сортов сыра в мире. Известно, что многие производители называют свои сыры пармезаном, но настоящий пармезан изготавливается из молока, прошедшего строгий контроль в определенном регионе Италии. Элитный статус этого сыра привлек мошенников, которые выпускают подделки и продают их сетям магазинов и ресторанам, получая почти столько же прибыли, сколько и законные производители пармезана.

С помощью микрочипов p-Chip производители пармезана Пармиджано Реджано наконец могут дать отпор мошенникам. Стоит отметить, что p-Chip не был разработан специально для "чипирования пармезана". Производится он чикагской компанией, которая выпускает микротранспондеры. Один p-Chip имеет размер примерно с крупинку соли, что позволяет производителям скрытно разместиться его практически в любом продукте, включая круг сыра стоимостью в несколько тысяч долларов. Перед отправкой круга Пармиджано Реджано производители помещают p-Chip в казеиновую этикетку, которая наклеивается на корку сыра. Работники на каждом этапе цепочки поставок могут затем сканировать чип, безопасный для пищевых продуктов, чтобы подтвердить, что у них настоящий продукт, предлагая производителям Пармиджано Реджано возможность отслеживать последнее известное местоположение круга сыра и время, необходимое для того, чтобы добраться до конца цепочки. 

p-Chip на пальце человека.

Торговая организация "Консорциум Пармиджано Реджано", которая уже 89-лет занимается исключительно этим сортом сыра, в течение последних нескольких лет проводила испытания p-Chip на безопасность и надежность. В прошлом году Консорциум наконец подтвердил, что будет сотрудничать с чикагской компанией p-Chip и поместит микротранспондеры в 100 000 сырных кругов.

«С момента создания Консорциума в 1934 году мы работали над тем, чтобы донести до мировой общественности ценность нашего продукта и выделить его среди аналогичных продуктов, представленных на рынке, которые не соответствуют нашим строгим требованиям к производству и региону происхождения», — - заявил президент Консорциума Никола Бертинелли. «Будучи первыми, кто внедрил эти безопасные цифровые этикетки на наши сырные круги, мы будем продолжать обеспечивать безопасность для потребителей, приближая процедуру отслеживания и аутентификации нашей продукции к технологическим целям Индустрии 4.0».

P-Chip может выдерживать температуру от -200 градусов до 500 градусов по Цельсию и выдерживать перегрузки до 15 000 g. Он также может выдерживать воздействие микроволн и погружение в обычные растворители. Хотя круг сыра пармезана вряд ли подвергается таким экстремальным условиям, компания p-Chip также стремится к сотрудничеству с фармацевтической, производственной, автомобильной и электронной отраслями, которые обращаются со своей продукцией не так бережно, как с твердым сыром, который вы натираете на макароны.

Таким образом, новые технологии открывают совершенно новые возможности в борьбе с мошенничеством в пищевой промышленности. В прошлом году IBM разработала Hypertaste — электронный язык на базе искусственного интеллекта, который может определять химический состав вина, виски или другой жидкости путем быстрого погружения. «Электронный нос» разработанный в Технологическом университете Сиднея, также позволяет выявлять поддельные продукты, имитируя обонятельную систему человека.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#италия #микрочипы #микрочип #пармезан #p-chip #пармиджано реджано
Источник: parmigianoreggiano.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-премьер Италии заявил, что Франция сбила итальянский пассажирский самолет, пытаясь убить Каддафи
Производители пармезана добавляют микрочипы в сырные головки, чтобы отвадить фальсификаторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
7
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
5
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
15
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
13
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
2
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 откапывает застрявший в грязи украинский Т-64БВ (видео)
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
+
Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
+
Uber готовит новый сервис для найма временного персонала "Chore"
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
4
Для слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl вышел патч
+
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поступят в продажу 15 сентября
1
В прошлом квартале Ampere и Hopper в структуре поставок ускорителей NVIDIA шли на одном уровне
+

Популярные статьи

Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
23
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
15
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
9
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
26
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
21:19
Бери вторую панамку уже.
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Aison
21:16
Ага,срочно
Пользователям Google Chrome необходимо срочно обновить браузер из-за эксплуатируемой уязвимости
Амфросий Импифанов
21:15
Астронавтов он точно доставлять не будет. У них тайконавты
Китай представил космический корабль нового поколения - на нем будут отправлять космонавтов на Луну
dmitry07
21:07
Ты утверждаешь, что я не признавал украинскую национальность? Если да, то предъяви мою прямую цитату. Если же нет, отправь свой крик души тому, кто это утверждал. А то ведь и я могу спросить с тебя з...
Уроки "настоящей" дипломатии от Кулебы
Truth Seeker
20:58
Смелые заявления, но сам ты в этом как истинный турбопатриот участвовать не будешь
Илона Маска могут ждать неприятности из-за отказа включать Starlink в Крыму в прошлом году
ЧatoБoт
20:54
А тем временем "...На Руине новая истеричная перемога: из всех утюгов воют, что ВСУки захватили "вышки Бойко" (понятно что морские буровые платформы, но где это?) и "встановили повний контроль за Чорн...
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Truth Seeker
20:50
Ещё больше дизов накрутят?
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Александр Привет
20:46
Да
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
ЧatoБoт
20:46
Но ведь какол же.
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Александр Привет
20:46
Это осирис
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем