Lanzador — один из самых элегантных внедорожников, которые мы когда-либо видели. Новый электромобиль будет иметь более 1300 лошадиных сил от его электрической трансмиссии.

Lamborghini представила на прошлой неделе свой первый полностью электрический автомобиль. Lanzador - это четырехместный электромобиль с высоким дорожным просветом, который отличается от традиционных очертаний автомобилей Lamborghini в пользу чего-то более практичного. Сначала в среду производитель роскошных автомобилей опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) кинематографический тизерный видеоролик в котором главную роль получил новый электрический внедорожник Lanzador. В 15-секундном видеоролике силуэт нового автомобиля появлялся всего на три секунды, но фанаты были уверены, что эти короткие кадры намекают на появление первого электромобиля Lamborghini. И фанаты не ошиблись в своих догадках, ведь на следующий день итальянская компания рассказала первые подробности о новом электромобиле.

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Официальный анонс состоялся на мероприятии Monterey Car Week. Автолюбители узнали, что на тизерном видеоролике действительно был показан Lanzador. Первый полностью электрический автомобиль итальянской компании имеет форму кроссовера с более высоким дорожным просветом, чем у других моделей Lamborghini. Как предсказывали автомобильные эксперты перед премьерой в четверг, электромобиль напоминает смесь популярного концепта Urus и седана Estoque, который так и не пошел в производство после анонса в 2008 году. Передний капот, хотя и короткий, но скрывает небольшой багажник, а стеклянная задняя дверь широко открывается для максимальной перевозки груза.

Интерьер Lanzador. Фото: Lamborghini

Внутри Lanzador предлагает расположение сидений 2+2 (по два спереди и сзади). Регулируемые задние сиденья позволяют водителю полностью их опустить и заполнить заднюю часть автомобиля грузом, что делает Lanzador несколько более универсальным, чем некоторые другие модели Lamborghini. Чтобы водитель «почувствовал себя пилотом», компания установила спортивный руль и немного приподняла сиденье, которое обеспечивает водителю лучший обзор дороги.

Электрический внедорожник Lanzador в синей раскраске. Фото: Lamborghini

По данным Car and Driver, Lanzador будет оснащен электродвигателем на каждой оси, которые вместе генерируют мощность более мегаватта (миллиона ватт), что соответствует 1341 лошадиной силе. Lamborghini заявляет, что ее программное обеспечение и системы управления станут определяющим фактором Lanzador, включая контроль скорости вращения колес, активную подвеску и активную аэродинамику с использованием передней воздушной заслонки и подвижного сплиттера. Эти передовые функции помогут сделать вождение более приятным и увеличат максимальный запас хода.

Говоря о запасе хода, Lamborghini еще не раскрыла, как далеко Lanzador может проехать на одном заряде. В сообщении компании только говорится, что электромобиль оснащен "высокоэффективной батареей нового поколения", которая "обеспечивает большой запас хода", но конкретные цифры не приводятся. Какова бы ни была дальность хода Lanzador, она, вероятно, будет на одном уровне с первым электромобилем конкурента Ferrari, выпуск которого ожидается в 2025 году.





Прежде чем богатые поклонники итальянского бренда побегут делать предварительные заказы, следует отметить, что Lanzador появится в продаже не раньше 2028 года. Ещё одна интересная новость заключается в том, что Lamborghini планирует сделать весь свой парк гибридным или полностью электрическим к концу 2024 года. Lanzador - это всего лишь ее первая модель с полным отказом от двигателя внутреннего сгорания; другие модели, такие как Huracán, в ближайшие год-два станут оснащаться электродвигателями и перейдут в ряды подзаряжаемых гибридов. По словам президента и генерального директора Стефана Винкельмана, компания Lamborghini планирует потратить 1,5 миллиарда евро, чтобы перейти «к более устойчивому будущему, сохраняя при этом верность нашей ДНК».