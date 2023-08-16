Будущие видеокарты AMD Radeon RX 8000 предположительно будут содержать чипы MCM Navi 4C.

Инсайдеры утверждают, что AMD отменила высокопроизводительные версии своей будущей архитектуры графического процессора RDNA 4. Это означает, что будущая серия Radeon 8000 будет только среднего уровня, как это произошло с графическими процессорами Polaris много лет назад. Это вызывает недоумение: почему AMD не хочет конкурировать на самом высоком уровне рынка? Ответ может заключаться в недавно просочившейся схеме будущего графического процессора. На ней изображен чип-монстр, который по всей видимости, AMD рассматривала на роль флагманского графического процессора, но он настолько сложен, что теперь можно понять нежелание AMD двигаться вперед с ним.

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Схема будущего дизайна графического процессора была раскрыта в видеоролике на Ютуб-канале Moore's Law is Dead. Несколько аспектов дизайна этого чипа также были подтверждены другими источниками, что указывает на то, что он может быть реальным. На схеме показано, что AMD применила все свое инженерное мастерство для создания сложного многочипового модуля (MCM) графического процессора, который напоминает свой ускоритель Instinct MI300 по возможностям и размерам. Вероятно, его производительность намного превышает то, что можно было бы считать разумным для рынка потребительских видеокарт, что подтверждает мнение о том, что AMD отказалась от него до того, как зашла слишком далеко и решила пойти в другом направлении.

На этой схеме показан новый дизайн потребительского графического процессора. Инсайдер утверждает, что он невероятно производительный и очень дорогой.

На изображении выше можно увидеть, как AMD по-новому использует дизайн трехмерного стекирования чипов для потребительского графического процессора. Компания использует большую базовую подложку с четырьмя чипами, расположенными поверх нее. Есть три Active Interposer Dies (AID), одна мультимедийная матрица и матрица ввода/вывода (MID). На каждой из AID расположены по три матрицы Shader Engine Dies (SID), что в итоге составляет девять матриц. Все четыре чиплета в верхней части GPU обмениваются данными используя высокоскоростную систему соединений следующего поколения, а MID также содержит Infinity Cache и контроллеры памяти. Поскольку это только одна сторона графического процессора, у нас нет полной картины его полного дизайна.

Эта конфигурация является одной из трех потенциальных конструкций, которые AMD якобы рассматривала для серии Radeon 8000. По данным Wccftech, ее название — Navi 4C, которая присоединилась к Navi 4X и Navi 4M в будущей линейке. Сообщается, что этим особенно амбициозным чипом был флагманский Radeon RX 8900 XTX. AMD могла отменить его из-за высокой сложности или невыполнения определенных задач по производительности или эффективности. Что удивительно, так это то, что AMD уже тестирует его, а это значит, что это 4-нм графический процессор TSMC, а не 3-нм. У AMD нету доступа к 3-нанометровой технологии, потому что Apple выкупила все мощности TSMC N3.

Ожидается, что AMD выпустит свою архитектуру RDNA 4 в 2024 году. Вопрос в том, продолжит ли она дизайн чиплета, который использовался для серии Radeon 7000, или вернется к монолитному дизайну, как у Nvidia. Если эта информация верна, то похоже, что AMD планировала что-то амбициозное, но возможно, была вынуждена сократить масштабы по неизвестным причинам. Тем не менее, до появления линейки Nvidia Blackwell 50-й серии еще два года, поэтому у AMD еще достаточно времени, чтобы продолжить работу в лаборатории.