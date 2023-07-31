Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Редкий экземпляр Nvidia GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ видеопамяти выставлен на продажу
Возможно, вы никогда не слышали о RTX 3080 Ti 20 ГБ, но по иронии судьбы это был один из первых вариантов RTX 3080 Ti от компании Nvidia.

реклама

Если у вас есть лишние 1100 долларов, которые тянут карман и вы хотите удивить своих друзей, то прямо сейчас в продаже есть так и не вышедшая видеокарта от компании Nvidia. Речь идет о видеокарте MSI GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ видеопамяти, которая каким-то непонятным образом появилась на свет, но так и не была официально представлена. Если вы помните, RTX 3080 Ti, вышедшая на рынок год назад, имела 12 Гбайт видеопамяти, что было небольшим улучшением по сравнению с обычной RTX 3080 с ее 10 Гигабайтами. Однако Nvidia, по-видимому, отказалась от этой модели, и на данный момент это единственная модель, которую геймеры когда-либо видели в продаже. Она работает как обычная видеокарта, а не как нерабочий прототип, поэтому она может быть ценным приобретением для коллекционера, который собирает редкие видеокарты.

реклама

Видеокарта выставлена на продажу на торговой площадке Facebook* в Австралии. Нынешний владелец не говорит, как видеокарта попала к нему в руки, но говорит, что она работает нормально и имеет лишь несколько потертостей от предыдущего владельца. В качестве доказательства ее функционального состояния он опубликовал скриншоты с запущенными 3DMark, GPU-Z и MSI Afterburner, чтобы доказать, что это рабочая видеокарта. Это модель MSI Suprim X с кулером с тремя вентиляторами и великолепной памятью GDDR6X объемом 20 ГБ. Такого объема памяти было бы много для компьютерных игр еще в 2021 году, но мы знаем, что появилась RTX 3090 с ее 24 ГБ, так что эта видеокарта по логике Nvidia могла пойти в серийное производство. При этом изначально планировалось сочетать 20 Гб видеопамяти с пропускной способностью 19 Гбит/с и 320-битной шиной. Для модели RTX 3080 это было бы ухудшением характеристик, поскольку выпущенная версия Ti с 12 Гбайт памяти имела 384-разрядную шину.

Большинство прототипов являются нерабочими, но эта видеокарта, судя по всему, является рабочей, с серийным номером и всем необходимым.

Как она получила 20 ГБ видеопамяти на борту - достойно внимания. Официальная 12-гигабайтная RTX 3080 Ti оснащена 12 модулями памяти по 1 Гбайт каждый. По данным ресурса HotHardware, чтобы достичь 20 ГБ, компании пришлось бы отключить один 64-битный контроллер памяти, чтобы обеспечить 320-битную шину на карте. Это позволило бы ей использовать 10 модулей по 2 ГБ, компенсируя узкую шину памяти с более высокой тактовой частотой. В данной карте этого не произошло, что, возможно, убедило Nvidia в приоритете пропускной способности памяти над ее объемом, поскольку в 2021 году 12 Гбайт казалось достаточным для игр.

Еще одно интересное замечание заключается в том, что Nvidia позволила по крайней мере одному из своих партнеров зайти так далеко с этой картой, что некоторые из них были произведены и покинули завод до того, как главный офис приказал спрятать ее на складе и никому не показывать. В сентябре 2022 года, когда EVGA прекратила сотрудничество с Nvidia, она заявила, что держала своих партнеров в неведении относительно цен на новые видеокарты, пока генеральный директор не объявит их со сцены, что затрудняло планирование выпуска новых видеокарт. Но удивительно, что такая компания, как MSI, смогла завершить производство видеокарты еще до того, как Nvidia решила, что не будет ее продавать. Впрочем, мы не знаем, произошло ли это в данном случае, поэтому мы просто строим догадки.

Несмотря на это, видеокарта все еще была в продаже на момент написания этой статьи, но сейчас в 2023 году вам наверно лучше купить RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX, если у вас есть более тысячи долларов на видеокарту. Хотя эти 20 ГБ видеопамяти больше, чем 16 ГБ у RTX 4080, вы все равно получите более высокую производительность от более нового графического процессора благодаря архитектуре Ada Lovelace по сравнению с Ampere. Это скорее отличный коллекционный предмет, к тому же не слишком дорогой.


*Деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 3080 ti #nvidia geforce rtx 3080 ti
Источник: hothardware.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Corsair выпустила адаптер питания 12VHPWR с поворотом на 180-градусов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
9
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
10
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
1
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
1
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
22
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
2
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4
YESTON представила видеокарту GeForce RTX 4060 CUTE PET
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
48
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
7
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
12
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
38
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Мама Кафка
20:16
Ну да на 10 бит, прям персонажи будут из экрана вырыватся ко мне, и за меня клавиатуру нажимать. Господи клоун успокойся. Хочу 18 бит моник.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
dmitry07
20:14
"Великая французская революция смела старый порядок" Смела старый порядок, а потом его вернула в виде новой династии по фамилии Бонапарт.
Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
Андрей Русанов
20:14
Откуда Вы то знаете, что закупается в Китае, а что нет? Китай сам у нас много чего закупал и в большей степени на этой основе вооружал свою армию. Потому как военного опыта у Китая нет.
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
Acorn
20:08
Хватит нести хрень, любые города должны называться, как при основании.
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
mayday30
20:07
Пока.
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
MinerETh
20:06
пхахахахаха 8бит и 1440р и мусорная майнерская убитая 6800хт, за 3 копейки купленная на авито. А гонору то сколько было)))
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Михаил Карабанов
20:05
Башкой в стену долбись поможет
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Михаил Карабанов
20:03
Не тужся, либерастня
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Валерий Пачков
19:56
Не бзди..
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Валерий Пачков
19:54
Само то поннялО,что накалякалО?
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем