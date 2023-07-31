Возможно, вы никогда не слышали о RTX 3080 Ti 20 ГБ, но по иронии судьбы это был один из первых вариантов RTX 3080 Ti от компании Nvidia.

Если у вас есть лишние 1100 долларов, которые тянут карман и вы хотите удивить своих друзей, то прямо сейчас в продаже есть так и не вышедшая видеокарта от компании Nvidia. Речь идет о видеокарте MSI GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ видеопамяти, которая каким-то непонятным образом появилась на свет, но так и не была официально представлена. Если вы помните, RTX 3080 Ti, вышедшая на рынок год назад, имела 12 Гбайт видеопамяти, что было небольшим улучшением по сравнению с обычной RTX 3080 с ее 10 Гигабайтами. Однако Nvidia, по-видимому, отказалась от этой модели, и на данный момент это единственная модель, которую геймеры когда-либо видели в продаже. Она работает как обычная видеокарта, а не как нерабочий прототип, поэтому она может быть ценным приобретением для коллекционера, который собирает редкие видеокарты.

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Видеокарта выставлена на продажу на торговой площадке Facebook* в Австралии. Нынешний владелец не говорит, как видеокарта попала к нему в руки, но говорит, что она работает нормально и имеет лишь несколько потертостей от предыдущего владельца. В качестве доказательства ее функционального состояния он опубликовал скриншоты с запущенными 3DMark, GPU-Z и MSI Afterburner, чтобы доказать, что это рабочая видеокарта. Это модель MSI Suprim X с кулером с тремя вентиляторами и великолепной памятью GDDR6X объемом 20 ГБ. Такого объема памяти было бы много для компьютерных игр еще в 2021 году, но мы знаем, что появилась RTX 3090 с ее 24 ГБ, так что эта видеокарта по логике Nvidia могла пойти в серийное производство. При этом изначально планировалось сочетать 20 Гб видеопамяти с пропускной способностью 19 Гбит/с и 320-битной шиной. Для модели RTX 3080 это было бы ухудшением характеристик, поскольку выпущенная версия Ti с 12 Гбайт памяти имела 384-разрядную шину.

Большинство прототипов являются нерабочими, но эта видеокарта, судя по всему, является рабочей, с серийным номером и всем необходимым.

Как она получила 20 ГБ видеопамяти на борту - достойно внимания. Официальная 12-гигабайтная RTX 3080 Ti оснащена 12 модулями памяти по 1 Гбайт каждый. По данным ресурса HotHardware, чтобы достичь 20 ГБ, компании пришлось бы отключить один 64-битный контроллер памяти, чтобы обеспечить 320-битную шину на карте. Это позволило бы ей использовать 10 модулей по 2 ГБ, компенсируя узкую шину памяти с более высокой тактовой частотой. В данной карте этого не произошло, что, возможно, убедило Nvidia в приоритете пропускной способности памяти над ее объемом, поскольку в 2021 году 12 Гбайт казалось достаточным для игр.

Еще одно интересное замечание заключается в том, что Nvidia позволила по крайней мере одному из своих партнеров зайти так далеко с этой картой, что некоторые из них были произведены и покинули завод до того, как главный офис приказал спрятать ее на складе и никому не показывать. В сентябре 2022 года, когда EVGA прекратила сотрудничество с Nvidia, она заявила, что держала своих партнеров в неведении относительно цен на новые видеокарты, пока генеральный директор не объявит их со сцены, что затрудняло планирование выпуска новых видеокарт. Но удивительно, что такая компания, как MSI, смогла завершить производство видеокарты еще до того, как Nvidia решила, что не будет ее продавать. Впрочем, мы не знаем, произошло ли это в данном случае, поэтому мы просто строим догадки.

Несмотря на это, видеокарта все еще была в продаже на момент написания этой статьи, но сейчас в 2023 году вам наверно лучше купить RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX, если у вас есть более тысячи долларов на видеокарту. Хотя эти 20 ГБ видеопамяти больше, чем 16 ГБ у RTX 4080, вы все равно получите более высокую производительность от более нового графического процессора благодаря архитектуре Ada Lovelace по сравнению с Ampere. Это скорее отличный коллекционный предмет, к тому же не слишком дорогой.





*Деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена.