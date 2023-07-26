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Если вы думали, что у киберпреступников закончились уловки для кражи ваших данных, то у меня для вас плохие новости. На просторах "даркнета" появился новый инструмент FraudGPT, работающий на основе искусственного интеллекта и предназначенный для создания убедительных фишинговых писем, генерации вредоносного кода и других мошеннических действий. FraudGPT представляет собой модифицированную версию ChatGPT - популярного чат-бота с искусственным интеллектом, который способен генерировать реалистичный текст на основе пользовательского запроса. Однако в отличие от ChatGPT, в котором предусмотрены этические нормы, предотвращающие неправомерные действия, FraudGPT не имеет таких ограничений и может быть использован в любых целях, как легальных, так и нелегальных.

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FraudGPT рекламируется злоумышленником под псевдонимом CanadianKingpin, который утверждает, что является проверенным продавцом на различных подпольных торговых площадках. Согласно его рекламе, FraudGPT можно приобрести по месячной подписке за 200 долларов или по годовой подписке за 1700 долларов. Хакер утверждает, что новый инструмент уже был продан 3 000 "клиентам" и имеет положительные отзывы. CanadianKingpin также утверждает, что FraudGPT может делать все то же, что и ChatGPT, но лучше и без ограничений.

Основная функция FraudGPT - помогать мошенникам создавать фишинговые письма, которые заставляют ничего не подозревающих жертв переходить по вредоносным ссылкам или вложениям, а также предоставлять конфиденциальную информацию, например, пароли, номера кредитных карт или реквизиты банковских счетов. Фишинговые письма являются одним из наиболее распространенных и эффективных способов кражи данных и денег у частных лиц и организаций. Однако многие фишинговые письма легко распознать по плохой орфографии, грамматике или оформлению письма. FraudGPT пытается решить эту проблему, создавая хорошо написанные и убедительные письма, имитирующие стиль и тон реальных организаций, таких как банки, интернет-магазины или государственные учреждения.

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Например, FraudGPT может сгенерировать письмо от вашего банка, информирующее получателя о том, что его аккаунт был взломан, и предлагающее подтвердить свою личность, перейдя по ссылке. Ссылка ведет на поддельный сайт, похожий на страницу входа в систему банка, где мошенник может получить учетные данные пользователя и использовать их в мошеннических целях. В качестве альтернативы FraudGPT может создать письмо, выдающее себя за письмо от компании Netflix, предлагающее получателю бесплатную пробную версию или скидку, если он подпишется, предоставив данные своей кредитной карты. После этого информация о кредитной карте будет похищена мошенником и использована для несанкционированных транзакций.

FraudGPT также может генерировать вредоносный код, заражающий компьютеры и устройства вредоносными программами, программами-вымогателями, программами-шпионами и другими видами вредоносного ПО. Вредоносные программы могут повреждать или удалять файлы, шифровать данные и требовать выкуп за их расшифровку, отслеживать нажатия клавиш и действия в Интернете, похищать личную или финансовую информацию, а также удаленно управлять устройством. FraudGPT может создавать новое вредоносное ПО, не обнаруживаемое антивирусными программами и брандмауэрами и способное легко распространяться по сетям и устройствам.

Этот злой чат-бот может выполнять и другие задачи, помогающие злоумышленникам в их противоправной деятельности: поиск уязвимостей в системах или на сайтах, написание мошеннических писем или поддельных новостных статей, создание инструментов для взлома или методов кардинга и т.д. FraudGPT также может общаться с другими пользователями или ботами на различных платформах, таких как Telegram, Discord, Reddit или Twitter. FraudGPT может выступать в роли чат-бота, который может давать советы, рекомендации или оказывать поддержку другим мошенникам или потенциальным жертвам.

WormGPT является одним из первых чат-ботов, который не имеет правил и ограничений в своих действиях.

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FraudGPT - не первый инструмент искусственного интеллекта, созданный для вредоносных целей. Ранее в этом месяце исследователи в области кибербезопасности обнаружили еще злую версию ChatGPT под названием WormGPT. WormGPT также предназначался для помощи мошенникам в создании фишинговых писем и вредоносного кода. Однако WormGPT был в большей степени ориентирован на создание вредоносных программ на языке Python и предоставление рекомендаций по их эффективному развертыванию.

Появление FraudGPT и WormGPT свидетельствует о тревожной тенденции кибератак с использованием искусственного интеллекта, которые могут представлять серьезную угрозу как для частных лиц, так и для организаций. Эти инструменты позволяют начинающим или неопытным хакерам проводить сложные и убедительные атаки в мировом масштабе, не требуя особых технических знаний и навыков. Кроме того, они могут автоматизировать и ускорить процесс кражи данных и денег у ничего не подозревающих жертв.

Чтобы защитить себя от этих угроз, необходимо проявлять бдительность и осторожность при любом общении или совершении операций в Интернете. Предлагаю несколько советов, которые помогут вам предотвратить кражу данных:

Не открывайте электронные письма от подозрительных и неизвестных отправителей.

Не открывайте подозрительные ссылки или вложения в письмах, не проверив их подлинность.

Не заполняйте личную информацию на любом сайте или платформе, не проверив ее безопасность и легитимность.

Используйте надежные и уникальные пароли на всех своих учетных записях и не забывайте регулярно менять их.

Используйте двухфакторную аутентификацию на сайтах.

Используйте надежное антивирусное программное обеспечение и постоянно обновляйте его.

Используйте безопасные сети, не пользуйтесь общественным Wi-Fi или интернетом в кафе.

Регулярно создавайте резервные копии своих данных и храните их в надежном месте.

Повышайте свою осведомленность в области кибербезопасности, рисках фишинга и других видах кибератак.

Сообщайте о любых подозрительных или мошеннических действиях соответствующим органам власти или платформам.

Кража данных - серьезная и растущая проблема, которая может затронуть любого человека. Используя FraudGPT и другие инструменты искусственного интеллекта, мошенники могут сделать свои атаки более убедительными и эффективными, чем когда-либо. Однако, следуя приведенным выше советам и оставаясь бдительным и информированным, вы можете снизить вероятность стать жертвой этих атак и защитить свои данные и конфиденциальность.