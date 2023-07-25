Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
GPS-данные помогут предсказывать землетрясения за несколько часов до их появления
Обнаруженный предвестник сейсмического сдвига даст людям время, чтобы выбежать из помещений и укрыться в специальных убежищах.

реклама

Землетрясения — одни из самых опасных и непредсказуемых природных явлений, которые могут привести к огромным человеческим и материальным потерям. Поэтому наука постоянно ищет способы заранее предупредить об угрозе сейсмической активности и снизить риски для населения и инфраструктуры. Одним из таких способов может стать новый метод, разработанный французскими учеными, которые обнаружили, что GPS-данные могут служить предвестниками мощных землетрясений.

реклама

GPS — это глобальная система позиционирования, которая позволяет определять координаты любого объекта на Земле с помощью спутников. Но кроме того, GPS может также отслеживать малозаметные сдвиги земной коры, которые происходят вблизи тектонических разломов — мест, где сталкиваются или раздвигаются литосферные плиты. Именно эти сдвиги являются причиной землетрясений, когда накопленное напряжение внезапно высвобождается в виде толчков.

Французские сейсмологи из Национального центра научных исследований провели глубокий анализ показаний более трех тысяч геодезических станций, раскинутых по всему миру, которые используют GPS для точного измерения своего положения. Ученые сравнили данные этих станций за период с 1994 по 2020 годы с информацией о 90 крупных землетрясениях магнитудой выше 7, которые произошли в этот промежуток времени.

Старинный сейсмометр в Чешской академии наук. 

Оказалось, что примерно за 2 часа до начала сильного землетрясения на геодезических станциях наблюдалось характерное отклонение от нормального положения, свидетельствующее о сдвиге земной коры. Этот сдвиг имел экспоненциальное ускорение и был заметен в радиусе нескольких десятков километров от гипоцентра — точки, где произошло очаг землетрясения. Таким образом, GPS-данные могут указывать на наличие предварительной фазы землетрясения, которая предшествует основному толчку.

Это открытие может иметь большое значение для развития системы раннего оповещения о землетрясениях, которая бы давала людям время на эвакуацию или принятие других мер безопасности. Конечно, два часа — это не очень большой запас времени, но он может спасти многие жизни и сократить ущерб от стихийного бедствия. Кроме того, GPS-данные могут помочь ученым лучше понять физические процессы, происходящие в земной коре перед землетрясением, и уточнить модели прогнозирования сейсмической активности.

GPS-спутники используется для определения местоположения транспортного средства, но теперь они пригодятся для предсказывания землетрясений.

Однако, как отмечают авторы исследования, современная сеть геодезических станций неспособна точно определить место и момент будущих землетрясений. Для этого необходимо увеличить плотность и частоту измерений, а также разработать специальные алгоритмы для обработки и интерпретации данных. Также важно учитывать, что не все землетрясения имеют одинаковую природу и могут иметь разные предвещающие сигналы. Поэтому GPS-данные должны быть дополнены другими методами мониторинга сейсмической ситуации, такими как измерение магнитного и электрического полей, колебаний космического излучения, поведения животных и т.д.

В целом, исследование французских сейсмологов является важным шагом в поиске надежных признаков приближения крупных землетрясений. GPS — это не только удобный инструмент для навигации, но и мощный индикатор земных процессов, которые могут угрожать нашей безопасности. Надеемся, что в будущем GPS-данные помогут предотвратить или смягчить последствия стихийных бедствий, связанных с землетрясениями.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#землетрясение #gps #предсказывание землетрясения #сейсмический сдвиг
Источник: science.org
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мужчина броском камня снес в Турции дом
США тестируют систему визуальной навигации, способную определять координаты в случае подавления GPS
Сейсмолог Эйидоган: ожидаем землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле до 2030 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
18
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
6
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
17
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
9
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
4
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
5
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
3
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
7
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
3
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
7
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
13
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
2
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
+

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
37
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
15
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
5
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
7
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
13
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
17

Сейчас обсуждают

Семён Семеныч
20:17
Просто собрали всё что есть в Интернете.
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
Семён Семеныч
20:17
Это не Ка-52М на фото. Его основное отличие - это станция управления ракетами ЛМАУР под левым пилоном. Вот фото Ка-52М.
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
REY_B_
20:14
В 20 веке территория Белоруссии интенсивно перекраивалось раз 20, и всё не в пользу Белоруссии. Так что Батьки есть территориальные претензии. В том числе на "полоску" земли Украины от границы Польши ...
GPS-данные помогут предсказывать землетрясения за несколько часов до их появления
Андрей Мальцев
19:59
Они осторожны, но воинственны, при этом, жестоки и мстительны - вспомните хотя бы остров Даманский и Корейскую войну. Опыта успешной самостоятельно проведённой войны у них нет, это да.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Тимур Вихарев
19:58
Удивляют люди, которые с одной стороны берутся писать пост, а с другой удивляются - и чё же это usb сразу не сделали симметричным, когда ничего не стоит найти комментарии разработчиков стандарта usb, ...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
Андрей Михайлович
19:57
Скорее китайцы наморщат задницу американцам!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр
19:56
Это называется - налог на войну
В Госдуме поддержали штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
Андрей Мальцев
19:56
Штатовских генералов, по сути, давно бы пора было по психушкам распихать, ибо до3,14делись уже в припадке маразматического бреда. По поводу "топить корабли НОАК", реально смешно, ибо топить их надо бы...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр Кузнецов
19:55
Этот генерал ведёт себя как школьный хулиган всё время провоцирует и испытывает пределы дозволенного. Но даже в школах бывает предел терпению. А тут великая держава. Опасно играют юсеки.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Джон Ренбо
19:53
Сша сами себя от китайских шаров не смогли защитить и попуасов в тапочках с калашами не победили, рассказывают тут
GPS-данные помогут предсказывать землетрясения за несколько часов до их появления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем