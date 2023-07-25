Обнаруженный предвестник сейсмического сдвига даст людям время, чтобы выбежать из помещений и укрыться в специальных убежищах.

Землетрясения — одни из самых опасных и непредсказуемых природных явлений, которые могут привести к огромным человеческим и материальным потерям. Поэтому наука постоянно ищет способы заранее предупредить об угрозе сейсмической активности и снизить риски для населения и инфраструктуры. Одним из таких способов может стать новый метод, разработанный французскими учеными, которые обнаружили, что GPS-данные могут служить предвестниками мощных землетрясений.

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GPS — это глобальная система позиционирования, которая позволяет определять координаты любого объекта на Земле с помощью спутников. Но кроме того, GPS может также отслеживать малозаметные сдвиги земной коры, которые происходят вблизи тектонических разломов — мест, где сталкиваются или раздвигаются литосферные плиты. Именно эти сдвиги являются причиной землетрясений, когда накопленное напряжение внезапно высвобождается в виде толчков.

Французские сейсмологи из Национального центра научных исследований провели глубокий анализ показаний более трех тысяч геодезических станций, раскинутых по всему миру, которые используют GPS для точного измерения своего положения. Ученые сравнили данные этих станций за период с 1994 по 2020 годы с информацией о 90 крупных землетрясениях магнитудой выше 7, которые произошли в этот промежуток времени.

Старинный сейсмометр в Чешской академии наук.

Оказалось, что примерно за 2 часа до начала сильного землетрясения на геодезических станциях наблюдалось характерное отклонение от нормального положения, свидетельствующее о сдвиге земной коры. Этот сдвиг имел экспоненциальное ускорение и был заметен в радиусе нескольких десятков километров от гипоцентра — точки, где произошло очаг землетрясения. Таким образом, GPS-данные могут указывать на наличие предварительной фазы землетрясения, которая предшествует основному толчку.

Это открытие может иметь большое значение для развития системы раннего оповещения о землетрясениях, которая бы давала людям время на эвакуацию или принятие других мер безопасности. Конечно, два часа — это не очень большой запас времени, но он может спасти многие жизни и сократить ущерб от стихийного бедствия. Кроме того, GPS-данные могут помочь ученым лучше понять физические процессы, происходящие в земной коре перед землетрясением, и уточнить модели прогнозирования сейсмической активности.

GPS-спутники используется для определения местоположения транспортного средства, но теперь они пригодятся для предсказывания землетрясений.

Однако, как отмечают авторы исследования, современная сеть геодезических станций неспособна точно определить место и момент будущих землетрясений. Для этого необходимо увеличить плотность и частоту измерений, а также разработать специальные алгоритмы для обработки и интерпретации данных. Также важно учитывать, что не все землетрясения имеют одинаковую природу и могут иметь разные предвещающие сигналы. Поэтому GPS-данные должны быть дополнены другими методами мониторинга сейсмической ситуации, такими как измерение магнитного и электрического полей, колебаний космического излучения, поведения животных и т.д.

В целом, исследование французских сейсмологов является важным шагом в поиске надежных признаков приближения крупных землетрясений. GPS — это не только удобный инструмент для навигации, но и мощный индикатор земных процессов, которые могут угрожать нашей безопасности. Надеемся, что в будущем GPS-данные помогут предотвратить или смягчить последствия стихийных бедствий, связанных с землетрясениями.