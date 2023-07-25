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Новый мобильный процессор с 3D-кэшем от AMD обнаружен в характеристиках ноутбука Asus SCAR 17
Сообщается, что флагманский мобильный процессор будет иметь 128 МБ кэш-памяти L3.

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AMD собирается сообщить важную новость фанатам ноутбуков: по имеющимся данным, она добавит кэш-память V-Cache в новую линейку мобильных игровых процессоров Zen 4. Для AMD мобильные процессоры являлись последней неприступной крепостью для внедрения вертикально расположенного кэша L3, который она уже применяет на своих настольных и серверных процессорах. Это открывает новые возможности для AMD и отрасли в целом, поскольку флагманский чип будет предлагать 128 МБ кэш-памяти L3, впервые среди мобильных процессоров. Новые мобильные чипы AMD X3D будут конкурировать с собственными процессорами линейки HX Dragon и улучшенными процессорами Intel Raptor Lake и Meteor Lake в конце этого года.

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Подробности о первом мобильном игровом процессоре V-Cache были опубликованы в Интернете вместе с предполагаемыми характеристиками нового высококлассного игрового ноутбука от Asus. Упомянутый в характеристиках процессор является неизвестной моделью, поскольку он обозначен как Ryzen 9 7945HX3D. Компания представила свои высокопроизводительные мобильные процессоры Dragon Range в мае 2022 года, но до сих пор не было ни одной модели X3D. Этот новый чип имеет ту же классификацию 7045HX, что и процессор Dragon Range, но с добавленным V-Cache. Заявленный объем кэш-памяти L3 в 128 МБ совпадает с объемом, который компания добавила в свой флагманский настольный процессор с V-Cache - Ryzen 9 7950X3D.

По сути, это тот же чип, что и нынешний топовый мобильный процессор Ryzen 9 7945HX. Это 16-ядерный процессор с 32 потоками, построенный на архитектуре Zen 4, но с удвоенным кэшем L3. Существующий чип предлагает 64 МБ памяти L3 на двух ПЗС-матрицах, а модель с V-Cache будет состоять из двух стэков L3 по 32 МБ на каждом, что составит 64 МБ, сообщает Wccftech. Это должно обеспечить впечатляющую производительность в играх, которые выигрывают от дополнительного кеша, как и на процессорах для настольных компьютеров.

Первым ноутбуком с таким процессором V-Cache станет мощный аппарат от Asus под названием ROG Strix SCAR 17. В дополнение к процессору V-Cache он будет предлагать мобильный графический процессор RTX 4090, 32 ГБ памяти DDR5 и дисплей с частотой 240 Гц и разрешением 1440p. Эксперты считают, что ноутбук с такой мощностью будет стоить около 4000 долларов, поскольку это настоящая замена настольного ПК.

AMD еще не объявила официально о этой новой линейке процессоров, поэтому относитесь к этой информации с осторожностью. Также будет интересно посмотреть, предложит ли AMD менее дорогие модели, как в линейке настольных компьютеров. В настоящее время AMD предлагает три процессора V-Cache для своей платформы Zen 4 и недавно выпустила новый чип X3D для предыдущей платформы AM4; Ryzen 5 5600X3D на базе AM4 .

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#amd #игровые ноутбуки #zen 4 #3d v-cache #ryzen 9 7945hx3d #asus rog strix scar 17
Источник: wccftech.com
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