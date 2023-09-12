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В статье подробно раскроем тему, как правильно выбрать вертикальный пылесос (ВП) для использования в домашних условиях. Рассмотрим все ключевые моменты, конечно, по моему субъективному мнению, которые следует учитывать при покупке такого устройства. Обо всём будем говорить по порядку. Помимо этого, оставлю ссылку на подборку, включающая бюджетные модели вертикальных пылесосов.

Тип уборки

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Прежде всего, важно определить, какой тип ВП подходит именно вам. Существуют варианты предназначенные исключительно для сухой уборки, а также те, которые идут с функцией влажной чистки. Помимо этого, существуют полноценные моющие пылесосы, которые способны не только поддерживать чистоту, но и мыть полы полностью, а также собирать мусор.

Отдельный статью-гайд по выбору моющего пылесоса я опубликую позднее, поскольку этот тип устройства имеет свои особенности и параметры.

Вертикальные пылесосы, предназначенные для сухой и влажной уборки, в большинстве своем представляют собой модели для сухой уборки с дополнительной насадкой-полотером или специальным резервуаром с влажной салфеткой, который крепится к основной насадке.

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Важно понимать, что подобные модели не предназначены для мытья пола. В лучшем случае, они помогут вам избавиться от небольших загрязнений и собрать пыль. Но и бывает такое, что основная щетка может пропустить или вообще не смочь. Тем не менее, сухая уборка таких устройств является основным параметр.

Контейнер для пыли

В таком пылесосе практически всегда есть пластиковый контейнер, для снятия которого достаточно несколько секунд. Однако, при его заполнении, пыль начинает скапливаться в воздушных каналах, что снижает силу всасывания. В отличие от стандартных пылесосов с громоздкими шлангами (диаметром около 35 мм) их вертикальные аналоги имеют более узкий канал (диаметр примерно 25 мм), что повышает эффективность всасывания. Кроме того, корпус ВП не гнется. Разница между 35 мм и 25 мм может показаться незначительной, но если рассчитать площадь окружности (2πR²), то разница в два раза увеличивается.

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Ёмкость пылесборника обычно не сказывается на общей цене устройства. Рекомендуется выбирать его в зависимости от частоты уборки, числа проживающих, наличия домашних животных, размеров дома и предпочтений пользователя.

Пылесборник менее 0,2 л подходит для единичных уборок небольших комнат площадью до 10 м².

Объем от 0,21 до 0,4 л также подходит для единичных уборок, но уже для помещений до 35 м².

Самым распространенным является объем от 0,41 до 0,6 л, который достаточен для помещения площадью 40 м² и обеспечивает возможность провести 2-3 уборки.

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Объем от 0,61 до 0,8 л считается оптимальным для домов площадью 60 м².

Пылесборники объемом от 0,81 до 1 л влияют на габариты устройства, придают ему более крупный вид.

Если пылесборник имеет объем 1,01 л и более, то следует учесть, что из-за отсутствия шланга и его интеграции в ручку, трудно будет достать пыль из угловых и труднодоступных мест.

У некоторых моделей предусмотрен индикатор заполненности пылесборника.

Источник питания

Вертикальные пылесосы могут быть либо сетевыми, либо аккумуляторными, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Сетевой вертикальный пылесос отличается тем, что он может работать непрерывно, подобно традиционным моделям пылесосов. Его мощность всасывания может достигать до 350 Вт, что делает его подходящим как для сухой, так и для влажной уборки. Однако у таких устройств есть и недостатки. Во-первых, сетевой пылесос имеет провод, который может быть неудобным и зацепляться за мебель. Во-вторых, он ограничен в мобильности и может использоваться только в пределах одной комнаты, из-за ограниченной длины сетевого шнура.

Аккумуляторные вертикальные пылесосы популярны благодаря своей автономности. Они не зависят от электросети и могут использоваться в любом месте, даже на улице или в автомобиле. Однако их недостатком является ограниченное время работы без подзарядки. Современные модели способны работать непрерывно более часа, но при интенсивном использовании время работы может сократиться. Емкость аккумулятора зависит от его типа, и литий-ионные аккумуляторы обычно заряжаются быстрее и имеют более длительный срок службы, чем никель-металлгидридные аккумуляторы. Важным преимуществом является возможность замены аккумулятора, что позволяет продолжить работу без прерываний.

Виды вертикальных пылесосов

Вертикальный/ручной пылесос представляет собой устройство с двумя функциями в одном. Он может работать как вертикальный пылесос для уборки пола, а также трансформироваться в ручной пылесос, который удобно использовать для чистки небольших поверхностей, мебели, кухонного стола от крошек и труднодоступных мест, куда тяжело достать полным пылесосом.

Вертикальный пылесос имеет стандартную сборку, где электродвигатель, щетка и ручка не разбираются. Если нужно не только поддерживать чистоту пола, но и мебели, подоконников и других элементов интерьера, то потребуется переносить весь пылесос целиком.

Следует обратить внимание на конструкцию ручки. У вертикального пылесоса, за отсутствием шланга, есть преимущество - его можно легко переносить, держась за любую часть, и не беспокоиться о потере герметичности. У моделей с телескопической ручкой есть возможность регулировать длину всасывающей трубы под рост пользователя и в сложенном состоянии занимают минимум места.

Источник: https://stock.adobe.com/ru/images/housekeeper-is-using-cordless-vacuum-cleaner-with-handheld-for-cleanups-and-vacuuming-dirt-on-carpet/538385017, автор: Katcha

Конструкция трубы всасывания представляет собой сборную, что позволяет легко менять щетку, использовать прилагаемые насадки и уменьшать длину устройства без необходимости в специальных инструментах.

В середине ручки может быть встроен шарнир, что позволяет ей изгибаться под прямым углом. Этот дизайн призван обеспечивать возможность использовать пылесос под мебелью без лишних усилий — нет необходимости наклоняться или вставать на колени.

Также существуют модели, которые поставляются с отдельным шлангом и дополнительными насадками в комплекте. Это придает вертикальному пылесосу схожесть в эксплуатации с классическим. Однако следует учитывать, что эти компоненты не являются неотъемлемой частью основной конструкции и хранятся отдельно.

Мощность

Ещё одним важным критерием при выборе вертикального пылесоса является его мощность. Следует различать потребляемую мощность двигателя и силу всасывания, которую более корректно называть «мощностью всасывания».

Потребляемая мощность измеряется в ваттах и в 2023 году может достигать 650 Вт. Я не встречал моделей с большей мощностью. Принцип выбора здесь прост: чем выше потребляемая мощность, тем более «голодный» двигатель, и, как следствие, он более мощный и обладает большей силой всасывания. На практике это обычно действительно так.

Сила всасывания измеряется в аэроваттах (аВт). Максимальное значение, с которым мне приходилось работать, составляет 245 аВт. Это действительно очень высокий показатель, достаточный для эффективной очистки даже ковров.

Не следует думать, что если у вас нет ковров, можно обойтись менее мощной моделью пылесоса. Учтите, что вертикальным пылесосом вы будете чистить также мягкую мебель, матрасы и другие поверхности, требующие глубокой очистки. Поэтому лучше приобрести устройство с запасом. На практике модели с мощностью от 400 Вт или примерно 150 аВт уже являются весьма эффективными.

Регулировка мощности

Модели с возможностью регулировки мощности не предусматривают такую функцию у циклонных пылесосов.

Чтобы увеличить силу всасывания, можно применить дополнительный двигатель к щетке. В случае, если модель питается от аккумулятора, производитель, вероятно, укажет время работы при минимальной мощности. Для снижения мощности часто используют технологические отверстия в воздушных каналах.

Пылесосы без возможности регулировки мощности всегда функционируют на максимальной мощности. Производитель обычно указывает реальное время автономной работы от аккумулятора.

Время работы

Фактическое время автономной работы представляет собой важный параметр, который стоит учитывать при выборе, вместо ориентирования на емкость аккумулятора, как многие советуют. Цифры на батарее могут быть вводящими в заблуждение, тогда как продолжительность работы с полностью заряженным аккумулятором дает реальное представление о том, как долго можно использовать пылесос в процессе уборки.

Некоторые недобросовестные производители ограничиваются указанием только максимального времени, например, до 90 минут. Однако, 5 минут тоже подходит под это описание. Поэтому важно, чтобы производитель предоставлял информацию о времени автономной работы в разных режимах, как, например, 10/35/90 минут. Это позволяет понимать, сколько времени у вас будет на уборку. Необходимо также иметь в виду, что для полной зарядки аккумулятора после полного разряда потребуется до 4 часов, и прерывать процесс уборки на эту процедуру не самое лучшее решение.

В ходе тестирования я всегда проверяю время работы пылесосов в режиме максимальной мощности, то есть минимальное время работы каждого пылесоса.

Уровень шума

Важно, чтобы вертикальный пылесос был эффективным, удобным в использовании и имел низкий уровень шума. Не требуется, конечно, чтобы шум был таким же низким, как у увлажнителя воздуха в спальне (около 45 дБ). Однако не желательно, чтобы двигатель издавал резкие звуки, свистел или создавал грохот.

Современные производители научились снижать шум даже у мощных двигателей пылесосов, что позволяет удерживать уровень шума на уровне 77-78 дБ в режиме максимальной мощности. Поэтому, если вам важно, чтобы пылесос не вызывал дополнительных неудобств в использовании, рекомендуется ознакомиться с информацией о уровне шума перед покупкой.

Комплектующие

Разобравшись с основными компонентами, переходим к рассмотрению дополнительных принадлежностей, предназначенных для более точной уборки. Это включает в себя разнообразные насадки для уборки щелей, гибкие переходники, мини-турабощетку для мебели, подвижные шланги и даже специальную щетку для протирки пола.

В ассортименте может быть довольно много аксессуаров, однако стоит помнить, что каждая насадка представляет собой дополнительные расходы, которые уже включены в стоимость пылесоса. Хотите сэкономить? Решите, какие из этих аксессуаров реально необходимы в вашей ситуации. Лично я считаю основными компонентами «Маст Хэв» мини-турабощетку для мебели и насадку для уборки щелей. Остальные аксессуары, скорее всего, пригодятся вам разве что несколько раз в год. При этом не забывайте о том, где удобнее всего хранить все эти насадки.

Рекомендации по уходу

Среди советов по выбору беспроводного вертикального пылесоса также уделяется внимание правильному уходу за ним. Независимо от стоимости устройства, важно обеспечить его правильное хранение и обслуживание. Вертикальную модель можно разместить в шкафу, на стене (если есть крепление) или за шторами, но следует избегать мест с высокой влажностью и близости к обогревателям. Для продления срока службы пылесоса важно регулярно проводить его очистку, менять фильтры, а также чистить съемные пылесборники и контейнеры для воды.

При работе с проводными моделями необходимо после завершения уборки сначала выключить кнопку на корпусе, а затем извлечь вилку из розетки. Регулярно рекомендуется очищать воздуховоды и щеточки.

ВП эффективно собирают мелкий мусор, крошки, песок, шерсть домашних животных, волосы, пыль и мебельных клещей. Однако, в домах с каминным отоплением следует проявлять осторожность, так как они не предназначены для очистки золы, пепла, органических отходов, продуктовых или строительных осколков. Пылесосы с функцией влажной уборки подходят для уборки пролитых жидкостей.

Подведем итоги

Прежде чем выбрать подходящую беспроводную модель пылесоса, стоит оценить её преимущества и недостатки, учитывая свой бюджет и конкретные потребности в использовании. Надеюсь был полезен, и теперь вы сможете выбрать лучший вертикальный пылесос под свой бюджет.

Подборка вертикальных пылесосов

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