В 2021 году одна из сотрудниц Nissen, производителя из Японии, которая занимается выпуском различных текстильных товаров, оказалась в сложной ситуации. Ей нравятся кошки, но она не может завести себе питомца, поскольку это запрещено в её доме.
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Подобные проблемы часто решаются модными в Японии котокафе, однако тамошние хвостатые работники не всегда привечают чужих и часто не подходя близко, а также не дают себя гладить.
Поэтому женщина решила сделать что-то, чтобы помочь тем, кто попал в похожую ситуацию. В компании разработали новый материал, из которого шьют одеяла, простыни и другие вещи. Он сделан таким, чтобы на ощупь материал был похож на шесть настоящей кошки.
Материал называется Neko Feel («Cat Feel»), его создали за несколько месяцев. Для этого специалисты Nissen советовались с сотрудниками, которые всё же смогли завести себе домашних питомцев. При этом разработчики сымитировали даже окрас двух пород: русской голубой и шотландской вислоухой.
Линейка Neko Feel в настоящее время состоит из четырех предложений с разными размерами. В списке есть наматрасники, одеяла и простыни.