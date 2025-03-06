И при этом стартовая модель дешевле, чем в предыдущем поколении.

Компания Apple представила новый MacBook Air с мощным процессором M4, который существенно превосходит другие модели чипов из Купертино. Как отмечается, производительность MacBook Air значительно возросла за счёт нового процессора, причём как в обычных задачах, так и в более «тяжёлых», в том числе редактировании фото и видео.

Как отмечается, новый процессор вдвое быстрее, чем M1. Он включает в себя 10 ядер CPU и до 10 графических ядер. Заявлена поддержка до 32 ГБ объединённой памяти (ранее было 24 ГБ). Базовая версия имеет 16 ГБ оперативной памяти.

Другие возможности включают в себя веб-камеру Center Stage на 12 МП, которая сама удерживает пользователя по центру кадра в ходе видеоконференций и звонков. Также к ноутбуку можно подключать до двух внешних мониторов с разрешением до 6K, а диагональ собственного дисплея составляет 13 или 15 дюймов.

Утверждается, что автономность нового MacBook Air составляет до 18 часов на одном заряде батареи.

Новинка доступна для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а официальные продажи начнутся 12 марта. Цена стартует с 999 долларов. Доступны цвета «небесно-голубой (новый цвет) «полночный», «звездный свет» и «серебристый».

А ранее представили новый iPad Air, который получил процессор M3.