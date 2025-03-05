Но цена пока что не радует, даже младшая модель дороговата.

Менее чем через год после выхода предыдущего поколения iPad Air с чипом M2, Apple снова обновляет линейку планшетов. Седьмое поколение iPad Air внешне осталось без изменений и по-прежнему доступно в двух размерах – с 11-дюймовым и 13-дюймовым дисплеем. Главное нововведение – чип M3 с 8-ядерным CPU и 9-ядерным GPU, который обеспечивает значительный прирост графической производительности.

Благодаря M3, новый iPad Air получил улучшенную графическую архитектуру, поддержку трассировки лучей и и других графических технологой, что повышает эффективность работы. А технология «динамического кэширования» позволяет загружать только необходимые данные, что повышает производительность и энергоэффективность.

Помимо этого, новый процессор поддерживает систему Apple Intelligence, то есть программы с искусственным интеллектом будут работать на новом планшете.

В остальном планшеты не изменились. В них по-прежнему используют IPS-матрицы с яркостью до 500 нит, но без поддержки HDR. Новый iPad Air не поддерживает Wi-Fi 7, ограничиваясь стандартом Wi-Fi 6E.

Apple предлагает iPad Air M3 по цене от 700 евро за 11-дюймовую версию с 128 ГБ памяти. Вариант с встроенным модулем сотовой связи обойдется на 170 евро дороже. 13-дюймовая модель стартует от 950 евро. Максимальная конфигурация с 1 ТБ памяти и мобильной связью стоит 1750 евро (без аксессуаров, в комплекте только USB-C кабель). Продажи начнутся 12 марта.

Компания из Купертино также представила обновленную Magic Keyboard для iPad Air M3. Подобно версии, выпущенной в прошлом году для iPad Pro, новая клавиатура получила увеличенный трекпад и ряд из 14 функциональных клавиш, которые позволяют регулировать громкость, яркость экрана и другие параметры.

Новинка стоит 330 евро за 11-дюймовый iPad Air и 350 евро за 13-дюймовый. Однако клавиатура будет доступна только в белом цвете.