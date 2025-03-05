Правда, зарядить его получится примерно на 20%.

На выставке MWC 2025 компания HMD представила уникальные беспроводные наушники Amped Buds, которые отличаются некоторыми особенностями. Их зарядный чехол также служит внешним аккумулятором для совместимых смартфонов, при этом поддерживается как проводное, так и беспроводное подключение.

Ёмкость батареи в кейсе составляет 1600 мАч, и он поддерживает беспроводную зарядку Qi2,что позволяет заряжать iPhone и некоторые другие модели, которые поддерживают зарядку «по воздуху». Заявлено, что в таком режиме новинка сможет зарядить iPhone 16 на 20%, а по кабелю - на 24%. Правда, это данные самого производителя, в реальности эти цифры могут быть меньше.

Сами наушники предлагают активное шумоподавление (ANC), подавление шума окружающей среды (ENC) и до 95 часов воспроизведения с зарядным чехлом. Они также поддерживают быстрое сопряжение с сервисами Google, подключение к нескольким источникам сразу за счёт поддежки стандарта Bluetooth 5, и имеют рейтинг IP54, что обеспечивает защиту от пыли и брызг, однако от полного погружения в воду может и не защитить.

Конструкция наушников предусматривает фиксацию наушников в футляре с помощью упругих креплений, а сам кейс имеет толщину 14 мм и соответствует стандарту защиты IPX4 от пыли.

Новинка будет доступна в трёх цветах — сиреневом, голубом и чёрном. Выход на рынок запланирован на апрель, а рекомендованная цена составит 199 евро.