Французская компания Ubisoft, один из крупнейших производителей видеоигр, объявила о закрытии своей студии в Лемингтоне, Великобритания, а также о реструктуризации операций в студиях Düsseldorf, Stockholm и Reflections. Эти меры коснутся 185 сотрудников и являются частью стратегии по снижению расходов и концентрации на ключевых проектах, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности компании.

Решение о закрытии и реструктуризации студий было принято на фоне финансовых трудностей и неудачных релизов. Ubisoft столкнулась с задержками выпуска игр и низкими продажами некоторых ключевых проектов, включая Star Wars Outlaws, которая не оправдала ожиданий после выхода в августе 2023 года. Ранее компания уже закрыла студии в Сан-Франциско и Осаке, а также сократила производство в Сиднее, что привело к увольнению 143 сотрудников в Сан-Франциско и вероятному сокращению 134 человек в Осаке и Сиднее.

Одной из главных причин упадка Ubisoft стало снижение качества игр и их однообразие. Многие проекты компании начали восприниматься как конвейерные продукты с повторяющимися механиками и недостатком инноваций. Игроки устали от однотипных открытых миров и шаблонных сюжетов, что сильно ударило по репутации компании и продажам.

В последние годы Ubisoft выпустила несколько провальных проектов, которые не оправдали ожиданий ни критиков, ни игроков. Например, игры Star Wars Outlaws и Skull and Bones получили кучу критики за технические косяки и отсутствие свежих идей. Это привело к падению продаж и серьёзным финансовым потерям. В 2023 году компания сообщила о чистом убытке в 494 миллиона евро.

Игроки всё чаще выражают возмущение по поводу ненужной повестки в играх Ubisoft. Многие считают, что вместо того, чтобы сосредоточиться на увлекательном геймплее и интересных историях, компания навязывает политические и социальные темы, которые не имеют отношения к игровому опыту. Это вызывает раздражение у аудитории, которая хочет просто наслаждаться играми, а не получать скрытую проповедь.

Кроме того, вскрылись скандальные факты о том, что сотрудники Ubisoft редактировали статьи на Википедии, чтобы улучшить восприятие своих игр и скрыть негативную информацию. Такие манипуляции только усилили недоверие игроков и подорвали репутацию компании.

Самурай "Ясукэ" из игры AC Shadows

Несмотря на всё это, Ubisoft пытается выкарабкаться. Компания готовится к релизу новой части Assassin's Creed под названием Assassin's Creed Shadows, который выйдет 20 марта. Также Ubisoft привлекла консультантов, чтобы найти стратегические решения для восстановления конкурентоспособности.