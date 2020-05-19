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Поcле резкой критики от своих поклонников и обычных пользователей, AMD отменил свое решение не поддерживать совместимость Zen 3 и Ryzen 4000 с существующими материнскими платами на основе чипсетов B450 и X470. Вместо этого AMD включит поддержку через дополнительный код AGESA, который предоставит поставщикам материнских плат. Однако всё же есть несколько нюансов. Вот что говорит AMD:

"Мы разработаем и дадим нашим партнерам по выпуску материнских плат код для поддержки процессоров на базе Zen 3 в некоторых бета-версиях BIOS для материнских плат AMD B450 и X470.

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Эти дополнительные обновления BIOS отключат поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ROM.

Эти бета-версии BIOS обеспечат одностороннюю модернизацию для поддержки процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3. Перепрошивка на более старую версию BIOS поддерживаться не будет.

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Чтобы уменьшить вероятность путаницы, мы намерены предлагать загрузку BIOS только проверенным пользователям материнских плат серии 400, которые приобрели новый процессор для настольных ПК с архитектурой Zen 3. Это поможет нам свести к минимуму риск того, что пользователь может попасть в ситуацию без возможности загрузки после перепрошивки.

Сроки и доступность обновлений BIOS могут отличаться от сроков доступности первых процессоров на базе Zen 3.

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AMD продолжает рекомендовать клиентам выбирать материнские платы AMD серии 500 для лучшей производительности и функциональности с нашими новыми процессорами."