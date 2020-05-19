Zen 3 всё же будет работать на чипсетах серии 4хх
рекламаПоcле резкой критики от своих поклонников и обычных пользователей, AMD отменил свое решение не поддерживать совместимость Zen 3 и Ryzen 4000 с существующими материнскими платами на основе чипсетов B450 и X470. Вместо этого AMD включит поддержку через дополнительный код AGESA, который предоставит поставщикам материнских плат. Однако всё же есть несколько нюансов. Вот что говорит AMD:
"Мы разработаем и дадим нашим партнерам по выпуску материнских плат код для поддержки процессоров на базе Zen 3 в некоторых бета-версиях BIOS для материнских плат AMD B450 и X470.
рекламаЭти дополнительные обновления BIOS отключат поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ROM.
Эти бета-версии BIOS обеспечат одностороннюю модернизацию для поддержки процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3. Перепрошивка на более старую версию BIOS поддерживаться не будет.
рекламаЧтобы уменьшить вероятность путаницы, мы намерены предлагать загрузку BIOS только проверенным пользователям материнских плат серии 400, которые приобрели новый процессор для настольных ПК с архитектурой Zen 3. Это поможет нам свести к минимуму риск того, что пользователь может попасть в ситуацию без возможности загрузки после перепрошивки.
Сроки и доступность обновлений BIOS могут отличаться от сроков доступности первых процессоров на базе Zen 3.
рекламаAMD продолжает рекомендовать клиентам выбирать материнские платы AMD серии 500 для лучшей производительности и функциональности с нашими новыми процессорами."
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