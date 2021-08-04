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Xiaomi подтвердила, что 10 августа в Китае в 19:30 по местному времени состоится презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Mi MIX 4. Это будет первый смартфон бренда, в котором камера будет расположена под дисплеем.

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Теперь, в преддверии официальной презентации, некоторые ключевые подробности о смартфоне появились в Интернете. Говорят, что MiMIX 4 будет поставляться в цельнокерамическом корпусе и будет поддерживать технологию сверхширокополосной связи (UWB).

Новый Xiaomi Mi MIX 4 является первым в мире проактивным решением для гибких изогнутых экранов. Устройство использует гиперболоидные экраны, которые, как говорят, более приятны для глаз, чем четырехгранный экран.

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Фронтальная камера расположена в середине экрана, и все сделано так, что видимой разницы между результатом работы фронтальной камеры и основной камеры незаметно.

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Напомню, что MiMIX 4 будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем Full HD+ с высокой частотой обновления. Под капотом устройство будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ памяти UFS 3.1.

Согласно списку TENAA, телефон также может быть доступен в варианте 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти вместе с моделью 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ. Ожидается, что компания также будет использовать решение Micron LPPDR5 uMCP на этом устройстве.

На задней панели телефона будет установлена тройная камера. Он может быть оснащен 50-мегапиксельным датчиком основной камеры Samsung GN1, 48-мегапиксельным сверхширокополосным датчиком и 48-мегапиксельным телеобъективом. Теперь подтверждено, что он будет работать под управлением операционной системы MIUI 12.5 на базе Android 11. Устройство предположительно будет оснащаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт.