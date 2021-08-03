Утечка цен на Samsung Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold3
Samsung готовится к запуску новых моделей складных смартфонов, а именно Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold3. Официально цены объявлены не были, однако в сети появилась еще одна утечка данных.
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Как сообщил довольно авторитетных источник @evleaks цена Galaxy Z Flip3 начинается от 1099 евро (примерно 1306 долларов США), в то время как его вариант с бОльшим объемом встроенной памяти, по-видимому, будет стоить 1149 евро (примерно 1366 долларов США). Другая модель, а именно Galaxy Z Fold3 будет стоить 1899 евро (примерно 2258 долларов США), а его вариант с бОльшим объемом встроенной памяти будет стоить около 1 999 евро (примерно 2377 долларов США).
Примечательно, что если верить данной информации, Galaxy Z Flip 3 будет дешевле на 350 евро, чем его предшественник. Ценник на Galaxy Z Fold3 также примерно на 300 евро ниже, чем у Galaxy Z Fold2. Однако не следует забывать, что это пока не официальная информация. Официальные цены на данные новинки появятся уже в ближайшее время. Следите за обновлениями.
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