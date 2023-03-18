Торговая площадка СберМегаМаркет переходит на новую программу лояльности. Теперь все покупатели должны получать бонусы СберСпасибо, вместо бонусных рублей. Срок действия бонусов СберСпасибо около двух лет, а списывать ими можно до 99% стоимости товара. Вот только все пошло не по плану, из-за технических проблем переход временно приостановили, а в результате бага некоторые покупатели списали 99% стоимости товара несуществующими бонусами.

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Любители интернет-шоппинга хорошо знакомы с популярной площадкой Сбермаркет и СберМегаМаркет. Сбер занимает лидирующие позиции в банковской сфере, и ведет свою историю еще с советских времен, когда существовал только один государственный банк, являющийся фактически монополистом. Детище Германа Грефа показывает стабильную операционную прибыль, и является самым успешным банком в России на протяжении многих лет. В отличии от других отечественных компаний, Сбер получил солидную прибыль за непростой 2022 год. А акционерам будут выплачены в 2023 году приличные дивиденды, дивидендная доходность оценивается в 13% годовых. На новости о приличных выплатах, бумаги Сбербанка выросли в пятницу 17-го марта сразу на 9%.

Однако интересы Сбербанка не ограничиваются только банковской сферой, компания решила занять лидирующие позиции и в интернет-торговле. Для этого, собственно, и был разработан бренд - "Сбер", тем более граждане уже давно так называют Сбербанк. По замыслу руководства компании, СберМегаМаркет должен занять лидирующее место среди российских маркетплейсов. По оборотам продаж необходимо прилично обойти Ozon, Wallberis, Яндекс Маркет. Есть амбициозные планы переманить российских покупателей даже с Аliexpress. А в текущей ситуации сделать это будет не так-то и сложно. Практически все китайские товары уже продаются в российской рознице, причем с местной гарантией и быстрой доставкой. Нужно лишь установить на товары из поднебесной приятные ценники.

Чем СберМегаМаркет активно и занимается, раздавая своим пользователям скидочные промокоды, и возвращая кэшбек баллами лояльности. А вот у Аliexpress с этим совсем все плохо, промокоды не выдаются россиянам уже больше года, а что такое купоны покупатели уже и забыли. Но самый негативный момент - цены на "Алике" сильно зависят от курса валюты, причем курс пересчета в рубли всегда ставится с приличным запасом. Однако есть у СберМегаМаркета и некоторые недостатки, а вернее проблемы, которые возникли в последнее время. Дело в том, что маркетплейс переходит на новую программу лояльности, оставляя только бонусы СберСпасибо и убирая бонусные рубли. Таким образом пользователи смогут накапливать и использовать бонусы СберСпасибо не только в СберМегаМаркете, но и во всей экосистеме Сбера.

Нужно только создать Сбер ID и входить по нему на маркеплейс, клиентом Сбербанка при этом можно не являться, так же можно не платить за товар именно картами Сбера. Но как говорится - гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Формально переход на новую программу лояльности должен был состоятся еще первого марта, тем не менее все пошло не по плану. У части пользователей бонусные рубли не конвертировались в Спасибо, а просто обнулились.

Вместо них должны были прислать промокод, вот только ни на почту ни sms с ним так не пришло. Покупатели со свежей регистрацией вообще не смогли зарегистрироваться в какой-либо программе лояльности, при заполнении формы у них просто выскакивает ошибка. В итоге переход на новую бонусную программу приостановили, СберСпасибо откатили обратно на бонусные рубли, с возможностью списания ими 99% стоимости заказа. По заявлениям Сбера - проблемы с переходом чисто технические, то есть программисты не могут справиться с поставленной перед ними задачей. Связано ли это с массовым исходом IT специалистов "за кордон", в феврале прошлого года, история умалчивает.

В связи с техническими проблемами, в СберМегаМаркете произошел забавный баг, позволяющий списать 99% стоимости товара бонусами, даже если у вас на счету этих бонусов вообще не было. Чем и поспешили воспользоваться некоторые предприимчивые граждане, заказывая дорогущие Айфоны и ноутбуки практически на халяву. Часть таких заказов СберМегаМаркет благополучно отменил, но некоторые "счастливчики" дорогостоящую технику все же получили, сэкономив приличные суммы денег.

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Разумеется, новоявленные "бизнесмены" тут же выставили даровой товар на Авито. Как теперь Сбер будет возмещать полученные убытки совершенно неясно. Ведь бонусы - это по сути фантики, и они не являются материальными средствами, а значит в суде по ним нельзя будет предъявить законные требования.