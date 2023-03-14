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Вышедшая в прошлом месяце игра Atomic Heart продолжает пользоваться повышенным спросом у игроков. Продажи ААА проекта от российской студии Mindfish в целом неплохие. Атомное Сердце даже занимало первые строчки продаж по статистике Steam, правда продлилось это недолго. Напоминаем, что в России игру можно эксклюзивно приобрести в магазине VK Play. Многочисленные летсплееры проходят игру в прямом эфире, находят различные пасхалки, которые щедро рассыпаны на территории альтернативного СССР.
Вообще проработанность игры, в плане всяких мелочей, вызывает искреннее восхищение. Особый интерес вызывают роботы-близняшки - западные критики поражены женственностью персонажей, что по их мнению недопустимо в компьютерных играх, игроков из незалежной раздражает специфическая прическа героинь. Роботы-близняшки являются механическими балеринами, которых коварный ученый Сеченов переделал в личных телохранителей, финальный босс-файт в игре происходит именно с ними. Нужно отметить, что металлизированные балерины использовались во вселенной Atomic Heart не только для танцев, но и для удовлетворения сексуальных потребностей важных персон. А еще говорят, что в СССР секса не было.
Использовал ли Сеченов Правую и Левую для подобных целей, история умалчивает, однако имена у них действительно странные. Однако близняшки выступали не только в роли охранниц великого ученого, но и хранили в себе ключи к единому массиву знаний. Имеют они и непосредственное отношение к главному герою, майору Сергею Нечаеву, но не будем делать спойлеров. В общем персонажи получились колоритными и запоминающимися, со своим лором и эстетикой. Не удивительно, что они приковывают к себе столько внимания.
Предприимчивые граждане производят фигурки Правой и Левой на 3D принтере, и продают их на Авито по весьма солидному ценнику. Говорят, что товар пользуется повышенным спросом. Энтузиасты изучают модели с целью модификации, уже есть попытки раздеть близняшек, произвести так называемый ню мод. Экспериментируя со свободной камерой, некоторые мододелы заметили, что под металлическими масками скрываются вполне себе человеческие лица. К сожалению в самой игре этот аспект никак не задействован, видимо сценарий пошел по другому пути, либо это заготовки для аддонов. В пользу аддонов говорит и тот факт, что подобных нереализованных заготовок в игре встречается достаточно много, а значит они обязательно выйдут. Снять маски с балерин оставалось делом техники, что и было проделано энтузиастами. И теперь мы можем лицезреть человеческие лица близняшек (а-ля Робокоп) во всех синематик роликах.