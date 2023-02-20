Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику ввезенную по параллельному импорту
Официальные поставки продукции Apple прекращены еще в марте прошлого года. Однако авторизованные сервисные центры работают и по сей день. Россияне наладились сдавать по гарантии "параллельные" товары американской компании. Вот только с недавнего времени, авторизация стала принимать на ремонт устройства исключительно с официальных поставок в Россию.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Как известно, американская компания Apple покинула рынок РФ в марте 2022 года, в рамках антироссийских санкций. Причем решение  о прекращении продаж электроники было принято "яблочной" компанией единолично, еще до вступления в силу различных санкционных пакетов от коллективного Запада. Не прошло и суток после начала спецоперации, как министр Цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров связался лично с Тимом Куком, и попросил его прекратить поставки продукции Apple в Россию. Разумеется, яркий представитель ЛГБТ меньшинств тут же удовлетворил просьбу украинского коллеги. Была заблокирована даже платежная система Apple Pay, впрочем находчивые поклонники "надкушенного яблока" быстро приспособились прикреплять к своим смартфонам бесконтактные банковские карты.

По началу хотели заблокировать и магазин приложений App Store, однако он все еще функционирует, хоть и с некоторыми перебоями. Какое-то время изделия калифорнийской компании еще продавались в российской рознице по завышенным ценам, пока техника  с официальных поставок не закончилась. А затем был налажен параллельный импорт, iPhone актуальных моделей можно без труда приобрести в отечественных маркетплейсах, и подарить своей барышне на день Святого Валентина или 8-е Марта. Несмотря на то, что официальные продажи "вражеских" девайсов давно прекращены, авторизованные сервисные центры продолжают свою работу. Объясняется это необходимостью обслуживания техники приобретенной до марта прошлого года, по ранее заключенным контрактам.

Тем не менее, до недавнего времени в авторизованный сервисный центр можно было сдать и аппарат привезенный из третьих стран, по так называемому параллельному импорту. Главное, чтобы техника была с официальной поставки, а не пересобранный рефаб с Алиэкспресс. Теперь же такую технику официальная авторизация на ремонт не принимает. Не помогают даже чеки из солидных российских торговых сетей. Дело пока касается только ноутбуков и компьютеров Apple, на очереди смартфоны и прочие устройства. Самое удивительное в этой истории, что подобная политика в отношении покупателей прерогатива самой российской авторизации. Ибо в официальной техподдержке Apple сообщают, что гарантия на устройство безусловно действует в течении всего гарантийного срока. Проверяется она по серийному номеру, и от места покупки совершенно не зависит, а значит сервисный центр просто обязан принять неисправную технику на ремонт.

При этом само количество официальных СЦ продолжает стремительно сокращаться. Так за прошедший 2022 год только в Москве количество СЦ сократилось на десять процентов. А вот востребованность услуг по ремонту электроники возросла на треть, так как из-за подорожания техники и падающего уровня жизни, граждане предпочитают теперь ремонтировать свою технику, а не покупать новую. Очевидно, что российским ритейлерам придется в ближайшем будущем ремонтировать продукцию Apple за собственный счет. Либо отправлять ее  своим поставщикам в третьи страны, где гарантия еще действует. В любом случае это может негативно отразиться на стоимости конечного товара, что вызовет дополнительную финансовую нагрузку на и так небогатых российских граждан.

 

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

         

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #смартфон #iphone #россия #санкции #тим кук #сервисный центр #макбук #ремонт телефонов #коллективный запад
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Китай представит мирный план завершения украинского конфликта уже в ближайшие дни
Мюнхен 2023, в Европе и США уже не стесняются говорить, об открытом противостоянии с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
30
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
16
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
10
В AMD Ryzen Master найдена опасная уязвимость, новая версия программы уже выпущена
2
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
19
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
8
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
Объявлены системные требования для ПК игры Resident Evil 4 Remake
1
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
9
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
5
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
1
Huawei снова тестирует процессоры собственной разработки
+
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
26
Эмулятор PlayStation Vita наконец-то выпущен для Android
1
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Lenovo может сократить часть персонала, как и многие другие технологические компании
+
Ubisoft готова к выставке E3 летом
+
Новейший российский транспортный БПЛА "ТРАМП" пройдёт финальные испытания уже в апреле 2023
4

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
64
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
18
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
29
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
15
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
18
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
23
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
1
Мои впечатления от игры The Sinking City. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

хахахер
02:39
говорят байдуна обращение к российскому народу 21февраля в польше будет
Зеленский заявил, что ВСУ будут защищать Бахмут (Артёмовск), «пока это разумно»
Опричник
02:34
Ну что ты на человека накинулся? Может он в качестве коврика для мыши, абразивную шкурку использует... )))
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
Амфросий Импифанов
02:33
Она никогда её не ремонтировала. "Сдавайте в ремонт там где покупали"
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику ввезенную по параллельному импорту
REY_B_
02:32
Потому что не ядовитые.... в отличии от фосфора.
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
REY_B_
02:21
Посложнее чуток. Двухранковая память даёт циферку задержек выше. Но на деле, в ней есть предварительная выборка. Т.е. некоторые данные она поставляет гораздо быстрее. И будучи медленнее, духранковая п...
Обзор оперативной памяти Silicon Power Xpower Turbine RGB SP008GXLZU360BSB
REY_B_
02:16
А ничего, что контроллер памяти должен был бы переключиться в GEAR2? На практике, скорости это совсем не добавляет. Но АИДа рисует "весёлые циферки"! Что она там вообще измеряет? Сферическую скорость ...
Обзор оперативной памяти Silicon Power Xpower Turbine RGB SP008GXLZU360BSB
хахахер
02:15
у всу 237тысяч человек уже убито.Потерь нет,как говорил терминатор.И там не бахмут,а они рязань штурмуют,им так говорят для поднятия боевого духа
Зеленский заявил, что ВСУ будут защищать Бахмут (Артёмовск), «пока это разумно»
хахахер
02:09
всу пентагону секретно рассказали свои потери за год,а пентагон слил эту информацию журналистам.237тысяч это по украинским данным столько у них убито
Зеленский ожидает на следующей неделе «весомых новостей» касаемо военной поддержки Украины
Keks789
02:07
Panasonic же лет десять назад на метиловом собирался выпустить 😂 Или на этиловом появились?
Intel Core i9-13950HX более чем в 2 раза производительнее AMD Ryzen 9 6900HX
REY_B_
02:05
Для большего ФПС, чем гоношиться с процессором, лучше всё же купить видяху помощнее. В Киберпанке R5 1600 в 2К проигрывает R5 5600 всего 20%. В других проектах и того меньше. Если протестировать всю с...
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем