Официальные поставки продукции Apple прекращены еще в марте прошлого года. Однако авторизованные сервисные центры работают и по сей день. Россияне наладились сдавать по гарантии "параллельные" товары американской компании. Вот только с недавнего времени, авторизация стала принимать на ремонт устройства исключительно с официальных поставок в Россию.

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Как известно, американская компания Apple покинула рынок РФ в марте 2022 года, в рамках антироссийских санкций. Причем решение о прекращении продаж электроники было принято "яблочной" компанией единолично, еще до вступления в силу различных санкционных пакетов от коллективного Запада. Не прошло и суток после начала спецоперации, как министр Цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров связался лично с Тимом Куком, и попросил его прекратить поставки продукции Apple в Россию. Разумеется, яркий представитель ЛГБТ меньшинств тут же удовлетворил просьбу украинского коллеги. Была заблокирована даже платежная система Apple Pay, впрочем находчивые поклонники "надкушенного яблока" быстро приспособились прикреплять к своим смартфонам бесконтактные банковские карты.

По началу хотели заблокировать и магазин приложений App Store, однако он все еще функционирует, хоть и с некоторыми перебоями. Какое-то время изделия калифорнийской компании еще продавались в российской рознице по завышенным ценам, пока техника с официальных поставок не закончилась. А затем был налажен параллельный импорт, iPhone актуальных моделей можно без труда приобрести в отечественных маркетплейсах, и подарить своей барышне на день Святого Валентина или 8-е Марта. Несмотря на то, что официальные продажи "вражеских" девайсов давно прекращены, авторизованные сервисные центры продолжают свою работу. Объясняется это необходимостью обслуживания техники приобретенной до марта прошлого года, по ранее заключенным контрактам.

Тем не менее, до недавнего времени в авторизованный сервисный центр можно было сдать и аппарат привезенный из третьих стран, по так называемому параллельному импорту. Главное, чтобы техника была с официальной поставки, а не пересобранный рефаб с Алиэкспресс. Теперь же такую технику официальная авторизация на ремонт не принимает. Не помогают даже чеки из солидных российских торговых сетей. Дело пока касается только ноутбуков и компьютеров Apple, на очереди смартфоны и прочие устройства. Самое удивительное в этой истории, что подобная политика в отношении покупателей прерогатива самой российской авторизации. Ибо в официальной техподдержке Apple сообщают, что гарантия на устройство безусловно действует в течении всего гарантийного срока. Проверяется она по серийному номеру, и от места покупки совершенно не зависит, а значит сервисный центр просто обязан принять неисправную технику на ремонт.

При этом само количество официальных СЦ продолжает стремительно сокращаться. Так за прошедший 2022 год только в Москве количество СЦ сократилось на десять процентов. А вот востребованность услуг по ремонту электроники возросла на треть, так как из-за подорожания техники и падающего уровня жизни, граждане предпочитают теперь ремонтировать свою технику, а не покупать новую. Очевидно, что российским ритейлерам придется в ближайшем будущем ремонтировать продукцию Apple за собственный счет. Либо отправлять ее своим поставщикам в третьи страны, где гарантия еще действует. В любом случае это может негативно отразиться на стоимости конечного товара, что вызовет дополнительную финансовую нагрузку на и так небогатых российских граждан.

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