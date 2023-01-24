Украинская сторона очень боится участия Белоруссии в СВО, и готова заключить с Минском пакт о ненападении. К тому же это позволит Киеву перебросить часть своих войск на восточное направление. Однако история помнит уже о заключении подобного пакта с одной европейской страной, и чем он в итоге закончился.

реклама

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Украина предлагает ему заключить пакт о ненападении. Данный пакт позволит снизить напряжение в регионе, а так же позволит Киеву перебросить военную группировку и технику на восточное направление. Однако лидер Белоруссии призывает не доверять украинским властям - "С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. С другой западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать боевиков и экстремистов".

К тому же, все мы прекрасно знаем, чем заканчиваются подобные пакты. 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении между Германией и СССР. Пакт подписали министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп и советский народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Впоследствии соглашение о ненападении получило название - Пакт Молотова-Риббентропа. Данный пакт позволил перенести западную границу Белоруссии от Минска до Бреста, на существенные 300 километров и фактически отодвинул начало второй мировой войны на полтора года. Однако Фашистская Германия коварно нарушила все договоренности и начала боевые действия против СССР 22 июня 1941 года, без объявления войны. Немецкие оккупанты, под покровом ночи, пересекли границу БССР со стороны Польши, началась осада города-героя Брест.

Пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией перенос границ не подразумевает, однако способен усыпить бдительность войск РБ, а между тем и ранее было известно "откуда готовилось нападение". Именно поэтому с октября прошлого года развернута совместная с Россией группировка войск, которая выполняет исключительно оборонительные функции. А в январе этого в Белоруссии проводились совместные с Россией учения, на которых отрабатывалась тактика авиационных полков обеих стран.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По данным разведки, у границ республики сосредоточилась большая группировка военизированных формирований, в которой 17000 человек — из Украины и 3700 — из Польши, что совершенно не способствует заключению каких либо пактов. Отношения Киева и Минска испортились еще задолго до проведения СВО, так в 2020 году Украину подозревали в координации протестов, которые начались после президентских выборов. Тем не менее белорусский президент всячески избегает применения своих войск в СВО на Украине, но готов к прикрытию операционных направлений у границы с незалежной.