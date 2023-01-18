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Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
Японская компания разработала новую технологию для борьбы с нелегальным контентом. Программный продукт будет встраиваться в смарт-телевизоры и приставки Sony. Лицензию могут получить и другие производители техники. А значит параллельный импорт для различного контента будет затруднен у российских пользователей. Но всегда есть альтернатива в виде продукции китайских производителей, так же неплохую TV технику производят российские и белорусские предприятия с отечественными смарт оболочками.
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Компания Sony всегда очень щепетильно относилась к авторскому праву и лицензии на свои продукты. Достаточно вспомнить с какой  скоростью выходят обновленные прошивки для консоли PlayStation, после ее очередного взлома. А стоит пользователю зайти в сеть на модифицированной консоли, как ему тут же прилетит пожизненный бан. Однако, до недавнего времени россияне могли спокойно потреблять контент полученный по параллельному импорту, на телевизорах и TV приставках японской компании. Проблема заключается в том, что многие стриминговые сервисы отказались от работы в России, тот же популярный Netflix больше не предоставляет свои услуги российским потребителям. А те сервисы, что остались, просто невозможно оплатить российскими банковскими картами.

Новинки западного кино официально больше не поступают в кинотеатры страны, отозваны лицензии и у телевизионных каналов. Тот же блокбастер "Аватар: Путь воды" был получен из Казахстана по параллельному импорту, и озвучивали  его казахские специалисты из студии  MovieDalen. Да и сама Sony в рамках антироссийских санкций покинула рынок нашей страны, свернуты все подразделения компании, а владельцы электронной техники лишились гарантийных обязательств. Корпорация Sony разработала технологию обнаружения и блокировки пиратского контента на смарт-телевизорах и TV приставках. Данный софт будет внедрен в прошивку устройства и удалить его оттуда не получится. Пока что технология лицензируется и регистрируется патент на нее. А это значит, что ее смогут использовать и сторонние производители техники.

Технология Sony будет блокировать установку пиратских приложений на смарт устройства, блокировке подвергнутся и сайты с "параллельным" контентом, возможно будут проверятся и флешки подключенные к USB портам телевизора. Согласно описанию -  «Приложение имеет системные права для проверки кода стороннего приложения, установленного на электронном устройстве», а значит будут проверятся абсолютно все программы устанавливаемые на ваш смарт. Разумеется данная технология разрабатывается для всех рынков, а не только для российского, просто по России она ударит больнее всего. Но есть и хорошие новости - наши китайские партнеры скорее всего не будут встраивать пагубную технологию в свою продукцию. Во-первых лицензия на нее далеко не бесплатна, а во-вторых китайцы и сами изрядно страдают от различных западных санкций.

Качество китайской продукции только растет, а цены на нее значительно ниже чем у именитых фирм. Матрицы используются качественные, зачастую такие же как и у производителей первого эшелона. К тому же на недорогих смарт-телевизорах из поднебесной стоит чистый Андроид, с браузером и файл-менеджером. А значит пользователь может беспрепятственно посещать какие угодно интернет ресурсы и устанавливать любые приложения, лишь бы их потянуло железо смарта. Хотелось бы так же отметить российских и белорусских производителей смарт техники. Телевизоры достойного качества производят российские фирмы - Polar, Rubin, Erisson.  

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В Белоруссии разрабатывают и выпускают телевизоры заводы - "Горизонт" и "Витязь". На данную технику устанавливается программная платформа отечественной разработки - "Яндекс ТВ" с голосовым помощником "Алиса", которая еще даст фору продуктам конкурентов. Набирает популярность смарт оболочка от Сбера - "Салют ТВ". Выпускается приставка с этой операционной системой -  SberBox, а также полноценные телевизоры серии Sber. Обе российские операционные системы для смарт телевизоров очень хорошо оптимизированы и не требуют для своей работы мощного "железа", что позволяет изготавливать телевизоры на их основе с очень привлекательной ценой, доступной даже гражданам с невысоким достатком.    

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