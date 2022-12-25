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Для многих даже руками собрать системный блок представляется проблемой - после включения компьютер не заводится, а половину комплектующих приходится относить в ремонт. А уж сколько материнских плат было загублено неумелой установкой процессора, погнутыми в сокете ножками, перебитыми соскочившей отверткой дорожками. Еще находятся пользователи, которые устанавливают кулер на CPU без какой-либо термопасты, а потом удивляются троттлингу и синим экранам. Для таких людей проще заказать сборку в специализированной фирме или купить уже готовый ПК. Однако находятся энтузиасты, для которых просто не существует каких-либо препятствий и ограничений.
Так программист Антон с канала Affect-X собрал себе компьютер ногами, за бюджетные 60000 рублей. Да, да, именно ногами, вы не ослышались! Очень толково была подобрана конфигурация с материнской платой Gigabyte H510M, процессором Intel core i5 10400F и видеокартой KFA2 GTX1660. До этого энтузиаст неоднократно производил апгрейд своего старенького ПК, исключительно ногами и без посторонней помощи. Разумеется Антон собирает ПК таким образом не по собственной прихоти - дело в том, что у парня ДЦП и паралич рук. Однако ловкости с которой он орудует отверткой позавидует даже матерый сборщик.
Поражает филигранность с которой был установлен процессор в сокет, как аккуратно нанесена термопаста и установлен потом кулер. Антон даже может управляться с маленьким пинцетом, когда необходимо установить мелкие детали, и с небольшим скальпелем. В результате получился симпатичный, аккуратно собранный системный блок, удалось сделать даже кабель-менеджмент. Антон также увлекается компьютерными играми, с удовольствием проходит их и выкладывает ролики у себя на канале. Кстати Cyberpunk 2077 идет на данной сборке на впечатляющих настройках с приемлемым фреймрейтом .