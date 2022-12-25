При желании компьютер можно собрать даже ногами. Программист Антон с канала Affect-X наглядно демонстрирует это.

реклама

Для многих даже руками собрать системный блок представляется проблемой - после включения компьютер не заводится, а половину комплектующих приходится относить в ремонт. А уж сколько материнских плат было загублено неумелой установкой процессора, погнутыми в сокете ножками, перебитыми соскочившей отверткой дорожками. Еще находятся пользователи, которые устанавливают кулер на CPU без какой-либо термопасты, а потом удивляются троттлингу и синим экранам. Для таких людей проще заказать сборку в специализированной фирме или купить уже готовый ПК. Однако находятся энтузиасты, для которых просто не существует каких-либо препятствий и ограничений.

Так программист Антон с канала Affect-X собрал себе компьютер ногами, за бюджетные 60000 рублей. Да, да, именно ногами, вы не ослышались! Очень толково была подобрана конфигурация с материнской платой Gigabyte H510M, процессором Intel core i5 10400F и видеокартой KFA2 GTX1660. До этого энтузиаст неоднократно производил апгрейд своего старенького ПК, исключительно ногами и без посторонней помощи. Разумеется Антон собирает ПК таким образом не по собственной прихоти - дело в том, что у парня ДЦП и паралич рук. Однако ловкости с которой он орудует отверткой позавидует даже матерый сборщик.

Поражает филигранность с которой был установлен процессор в сокет, как аккуратно нанесена термопаста и установлен потом кулер. Антон даже может управляться с маленьким пинцетом, когда необходимо установить мелкие детали, и с небольшим скальпелем. В результате получился симпатичный, аккуратно собранный системный блок, удалось сделать даже кабель-менеджмент. Антон также увлекается компьютерными играми, с удовольствием проходит их и выкладывает ролики у себя на канале. Кстати Cyberpunk 2077 идет на данной сборке на впечатляющих настройках с приемлемым фреймрейтом .

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде