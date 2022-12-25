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Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
При желании компьютер можно собрать даже ногами. Программист Антон с канала Affect-X наглядно демонстрирует это.
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Для многих даже руками собрать системный блок представляется проблемой - после включения компьютер не заводится, а половину комплектующих приходится относить в ремонт. А уж сколько материнских плат было загублено неумелой установкой процессора, погнутыми в сокете ножками, перебитыми соскочившей отверткой дорожками. Еще находятся пользователи, которые устанавливают кулер на CPU без какой-либо термопасты, а потом удивляются троттлингу и синим экранам. Для таких людей проще заказать сборку в специализированной фирме или купить уже готовый ПК. Однако находятся энтузиасты, для которых просто не существует каких-либо препятствий и ограничений.

Так программист Антон с канала  Affect-X собрал себе компьютер ногами, за бюджетные 60000 рублей. Да, да, именно ногами, вы не ослышались! Очень толково была подобрана конфигурация с материнской платой Gigabyte H510M, процессором Intel core i5 10400F и видеокартой KFA2 GTX1660. До этого энтузиаст неоднократно производил апгрейд своего старенького ПК, исключительно ногами и без посторонней помощи. Разумеется Антон собирает ПК таким образом не по собственной прихоти - дело в том, что у парня ДЦП и паралич рук. Однако ловкости с которой он орудует отверткой позавидует даже матерый сборщик.

Поражает филигранность с которой был установлен процессор в сокет, как аккуратно нанесена термопаста и установлен потом кулер. Антон даже может управляться с маленьким пинцетом, когда необходимо установить мелкие детали, и с небольшим скальпелем. В результате получился симпатичный, аккуратно собранный системный блок, удалось сделать даже кабель-менеджмент. Антон также увлекается компьютерными играми, с удовольствием проходит их и выкладывает ролики у себя на канале. Кстати Cyberpunk 2077 идет на данной сборке на впечатляющих настройках с приемлемым фреймрейтом .

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#gigabyte #cyberpunk 2077 #fps #gtx 1660 #core i5 10400f #кабельменеджмент #affect-x #антон валерьевич #настройка пк #сборка копьютера
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nikolai3anv
02:05
Это все теоретические изыски.. а вот как дойдет до дела там хрен поймёшь что окажется нужным полезным и необходимым. ..
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ronoho
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Alex-IT
02:05
Вполне возможно))
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
3000kyky Sakh
02:04
Последний абзац... Это отрывок из другой новости вклинился в текст или автор так видит раскрытие темы о проверке сочинений? ...или просто букв не хватало для оплаченного текста?
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Kutuz
01:59
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Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Alex-IT
01:57
Ты главное ничего лишнего не отрезай))
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
guest202
01:56
Фашист в детстве в запретных местах трогал ?
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Alex-IT
01:56
А почему столько мусора?
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
Kutuz
01:56
Зато у тебя будет героическая и пафосная, с самоотверженным вызовом огня на себя и пролетающим в небе звеном новейших Су-57, оставляющих след в виде триколора в дань уважения Герою. Когда мобилизуют.
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Nilarium
01:55
Этой новости даже на украинских оверах нет, как и сотен других о байдене украине и ходе боевых действий, так может хватит тут вести не профильные темы ?
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
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