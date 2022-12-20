Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
Цены на компьютерные комплектующие прилично упали с лета текущего года, и на данный момент достигли своего дна. Особенно сильно подешевели видеокарты, оперативная память DDR4 и накопители SSD. Однако период благоденствия похоже заканчивается, над китайскими производителями сгущаются санкционные тучи, а рубль стал стремительно терять свои позиции. Для желающих произвести апгрейд или собрать компьютер с нуля осталось совсем мало времени, чтобы сделать это по еще сладким ценам.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

реклама

Компьютерные энтузиасты и любители электронных комплектующих радостно потирают руки - шутка ли сказать, ведь сейчас собрать производительный системный блок или провести апгрейд существующего компьютера, стало обходится в три раза дешевле, чем это было  еще летом. Стремительно дешевеют буквально все компьютерные компоненты, от процессоров до SSD накопителей. Правда происходит это по совершенно разным причинам. Видеокарты подешевели в разы благодаря гибели криптовалютного майнинга, и выхода видеокарт  нового поколения. Существенно просела в цене оперативная память, две стандартные планки DDR4 по 8Gb стоят теперь сущие копейки, а модели с разной частотой работы очень незначительно отличаются ценой. Эксперты объясняют это выходом на рынок и популяризацией нового стандарта DDR5.

Подешевели процессоры AMD и Intel прошлых поколений. Так CPU Ryzen 5000 на сокете AM4 и Intel на LGA1200 потеряли половину своей пиковой стоимости. Значительно упали цены и на SSD накопители, вплотную приблизившись к стоимости HDD аналогичной емкости. Если данная тенденция будет продолжаться и дальше, то классические HDD будут полностью вытеснены с рынка, по крайней мере модели с относительно небольшой емкостью. Падению цен так же поспособствовала утихающая мировая пандемия коронавируса, и наращивание объемов производства электронной продукции. В сфере производства 3D NAND памяти так же обострилась конкуренция, в виду появления на рынке новых игроков. Так весьма громко заявила  о себе молодая китайская компания YMTC, которая была основана всего лишь в июле 2016 года. YMTC обладает крупным заводом по производству флеш-памяти в китайском городе Ухань, на завершающем этапе строительства находится второй завод.

 В календарный месяц YMTC способна выпускать до 100 тысяч кремниевых пластин, диаметром 300 миллиметров. А второй завод обеспечит выход уже 200 тысяч таких пластин. Большинство китайских брендов производящих SSD используют именно 3D NAND память производства YMTC, которая обладает весьма достойным качеством. Чтобы успешно конкурировать с брендами первого эшелона, такими как Micron и Samsung, YMTC вынуждена демпинговать и агрессивно снижать цены на свою память. В результате SSD китайских производителей стоят в два, а то и три раза ниже раскрученных брендов. Правда производители из поднебесной используют так же и дешевые контроллеры, которые обеспечивают приличную скорость записи только на 30% накопителя, и по завершению SLС кеша скорость записи очень значительно падает, уступая по этому показателю старым винчестерам. В любом случае из-за обострившийся конкуренции, даже компания Samsung снижает цены на свои передовые модели, делая их доступнее для экономного пользователя.

На данный момент YMTC выпускает в основном чипы в 64 и 128 активных слоев и несколько отстает по этому параметру от своих прямых конкурентов. Однако компания ведет активные изыскания в разработке новых техпроцессов, для этого созданы инженерные группы в несколько сотен человек. Инженерами проектируется передовая флеш-память в 196 и 232 слоя. Китайский промышленный  гигант оказался настолько перспективным, что даже компания Apple планировала тесное сотрудничество с ним, а память YMTC хотели использовать в смартфонах iPhone для внутреннего рынка поднебесной. В будущем Apple планировала закупать у YMTC уже 40% всех необходимых микросхем для своих смартфонов. С целью снижения брака на производстве, Apple даже помогла китайской компании с наймом западных специалистов из сферы производства NAND памяти.

Однако далеко идущим планам к сожалению не суждено было сбыться. Мировой предиктор в лице США не может допустить расцвета китайской электронной промышленности и обострения конкуренции. Из-за новых антикитайских санкций, ведущие инженеры YMTC с американским гражданством вынуждены увольняться из компании по собственному желанию. В частности администрация президента США приняла в октябре текущего года новые правила для граждан Америки, которые работают в китайской электронной промышленности. Теперь гражданам и организациям США необходимо получать специальное разрешение от Министерства торговли, для продолжения работы на территории КНР.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

 Из-за санкционного давления компания Apple разорвала сотрудничество с YMTC, а на дальнейших планах был поставлен жирный крест. С большой вероятностью можно утверждать, что сейчас SSD накопители достигли своего ценового дна, а в будущем их ждет только подорожание. В России подорожанию так же поспособствует ощутимое ослабление рубля, которое стало набирать ход в последние дни. Обычно цены на электронику изменяются с некоторым лагом, немного не успевая за курсом национальной валюты. Поэтому, если вы планировали приобретение SSD диска или других комплектующих для ПК, это нужно делать прямо сейчас, иначе придется существенно переплатить за необходимый вам товар! 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #китай #санкции #сша #hdd #3d nand #ymtc #падение цен #электронная промышленность #обвал рубля
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
Темнокожие женщины в США стали в 3 раза чаще использовать пистолеты на поражение
Huawei окончательно закрывает бизнес-подразделение в РФ – уволят или релоцируют 2000 специалистов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
24
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
48
Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
3
Джеймс Кэмерон оплатил судебно-медицинскую экспертизу, что победить в споре с фанатами "Титаника"
2
Core i5-13400 уступает 12600K в рендеринге и графических приложениях 2-11%, но стоит гораздо дешевле
16
Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
24
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Them’s Fightin’ Herds
12
Почему видеокарты NVIDIA дорожают в магазинах РФ, и что покупают обычные геймеры в декабре 2022г
12
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
27
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
10
Глава TSMC дал понять, что современные геополитические тренды сдерживают технический прогресс
6
Call of Duty: Modern Warfare 2 временно доступна бесплатно
5
Первая версия фанатского воссоздания Duke Nukem Forever выйдет уже на следующей неделе
1
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
25
Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
4
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
14
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
8
Межпланетная станция НАСА Юнона сделала уникальный снимок вулканического спутника Ио
+
AMD обвинили в выпуске недоработанных версий Radeon RX 7900 XT и XTX – компания все отрицает
26

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
131
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
80
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
179
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
23
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
11
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
57
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
О самых неоптимизированных играх на ПК
34
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
132
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6

Сейчас обсуждают

Евгений Самара
04:12
На бензиновый мотор можно ГБО поставить.
Nubia представила самый дешевый смартфон Z50 на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2
Женька
04:12
Штука стоимостью в пару-тройку лямов будет использоваться для выявления блиндажей со старлинком за 600 баксов, находясь в зоне поражения 122-мм ствольной артиллерии? Ну так себе тактика, если честно.
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Евгений Самара
04:10
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
zqdnqron
04:08
А оперативки-то сколько... Да ладно, хрен бы с этой оперативкой. Это же с Китая везется. Озон не несет никакой ответственности за то, что привезут в данном случае. 100% шанс, что с этой позицией что-т...
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
Kutuz
04:08
Как боженька смолвил! Интересно, кто это тут всех минусит? Покажись мил человек, вставь свои пять копеек в дискуссию, коли есть что сказать))
В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Женька
04:04
Во времена Суворова и Кутузова - так и было, вот только Кутузов умер два века тому назад. Если взять поближе, например, ХХ век - в каких там войнах Россия участвовала? - Русско-японская война? Проигра...
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Kutuz
04:03
Прикольно, даже не слышал про такую, только сейчас вот загуглил. Интересно, как там с геймпадом дела обстояли в плане чувствительности стиков, четкости работы кнопок, да и качества/долговечности в цел...
В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Пузо
03:48
Если ты недоросль, то у тебя ещё есть шансы поумнеть, но боюсь что ты передоросль и шансов у тебя уже нет.
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Aexxon
03:38
Чувак, ты хоть вниз скрины бы мои прокрутил, прежде чем балаболить про 250 вт. Откуда вы беретесь вообще - "друг купил", "в автобусе сказали", "читаю каменты ноунеймов на ньюсах" и т.п.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Kutuz
03:38
В общем будет у нас очередной анало-говнет, загнивающий запад трипищи, мы сейчас тебя догонем!
В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем