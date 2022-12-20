Цены на компьютерные комплектующие прилично упали с лета текущего года, и на данный момент достигли своего дна. Особенно сильно подешевели видеокарты, оперативная память DDR4 и накопители SSD. Однако период благоденствия похоже заканчивается, над китайскими производителями сгущаются санкционные тучи, а рубль стал стремительно терять свои позиции. Для желающих произвести апгрейд или собрать компьютер с нуля осталось совсем мало времени, чтобы сделать это по еще сладким ценам.

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Компьютерные энтузиасты и любители электронных комплектующих радостно потирают руки - шутка ли сказать, ведь сейчас собрать производительный системный блок или провести апгрейд существующего компьютера, стало обходится в три раза дешевле, чем это было еще летом. Стремительно дешевеют буквально все компьютерные компоненты, от процессоров до SSD накопителей. Правда происходит это по совершенно разным причинам. Видеокарты подешевели в разы благодаря гибели криптовалютного майнинга, и выхода видеокарт нового поколения. Существенно просела в цене оперативная память, две стандартные планки DDR4 по 8Gb стоят теперь сущие копейки, а модели с разной частотой работы очень незначительно отличаются ценой. Эксперты объясняют это выходом на рынок и популяризацией нового стандарта DDR5.

Подешевели процессоры AMD и Intel прошлых поколений. Так CPU Ryzen 5000 на сокете AM4 и Intel на LGA1200 потеряли половину своей пиковой стоимости. Значительно упали цены и на SSD накопители, вплотную приблизившись к стоимости HDD аналогичной емкости. Если данная тенденция будет продолжаться и дальше, то классические HDD будут полностью вытеснены с рынка, по крайней мере модели с относительно небольшой емкостью. Падению цен так же поспособствовала утихающая мировая пандемия коронавируса, и наращивание объемов производства электронной продукции. В сфере производства 3D NAND памяти так же обострилась конкуренция, в виду появления на рынке новых игроков. Так весьма громко заявила о себе молодая китайская компания YMTC, которая была основана всего лишь в июле 2016 года. YMTC обладает крупным заводом по производству флеш-памяти в китайском городе Ухань, на завершающем этапе строительства находится второй завод.

В календарный месяц YMTC способна выпускать до 100 тысяч кремниевых пластин, диаметром 300 миллиметров. А второй завод обеспечит выход уже 200 тысяч таких пластин. Большинство китайских брендов производящих SSD используют именно 3D NAND память производства YMTC, которая обладает весьма достойным качеством. Чтобы успешно конкурировать с брендами первого эшелона, такими как Micron и Samsung, YMTC вынуждена демпинговать и агрессивно снижать цены на свою память. В результате SSD китайских производителей стоят в два, а то и три раза ниже раскрученных брендов. Правда производители из поднебесной используют так же и дешевые контроллеры, которые обеспечивают приличную скорость записи только на 30% накопителя, и по завершению SLС кеша скорость записи очень значительно падает, уступая по этому показателю старым винчестерам. В любом случае из-за обострившийся конкуренции, даже компания Samsung снижает цены на свои передовые модели, делая их доступнее для экономного пользователя.

На данный момент YMTC выпускает в основном чипы в 64 и 128 активных слоев и несколько отстает по этому параметру от своих прямых конкурентов. Однако компания ведет активные изыскания в разработке новых техпроцессов, для этого созданы инженерные группы в несколько сотен человек. Инженерами проектируется передовая флеш-память в 196 и 232 слоя. Китайский промышленный гигант оказался настолько перспективным, что даже компания Apple планировала тесное сотрудничество с ним, а память YMTC хотели использовать в смартфонах iPhone для внутреннего рынка поднебесной. В будущем Apple планировала закупать у YMTC уже 40% всех необходимых микросхем для своих смартфонов. С целью снижения брака на производстве, Apple даже помогла китайской компании с наймом западных специалистов из сферы производства NAND памяти.

Однако далеко идущим планам к сожалению не суждено было сбыться. Мировой предиктор в лице США не может допустить расцвета китайской электронной промышленности и обострения конкуренции. Из-за новых антикитайских санкций, ведущие инженеры YMTC с американским гражданством вынуждены увольняться из компании по собственному желанию. В частности администрация президента США приняла в октябре текущего года новые правила для граждан Америки, которые работают в китайской электронной промышленности. Теперь гражданам и организациям США необходимо получать специальное разрешение от Министерства торговли, для продолжения работы на территории КНР.

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Из-за санкционного давления компания Apple разорвала сотрудничество с YMTC, а на дальнейших планах был поставлен жирный крест. С большой вероятностью можно утверждать, что сейчас SSD накопители достигли своего ценового дна, а в будущем их ждет только подорожание. В России подорожанию так же поспособствует ощутимое ослабление рубля, которое стало набирать ход в последние дни. Обычно цены на электронику изменяются с некоторым лагом, немного не успевая за курсом национальной валюты. Поэтому, если вы планировали приобретение SSD диска или других комплектующих для ПК, это нужно делать прямо сейчас, иначе придется существенно переплатить за необходимый вам товар!