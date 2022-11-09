В декабре 2022 года у поклонников творчества Джеймса Камерона случится праздник - выйдет новый фильм именитого режиссера. И не просто новый фильм, а сиквел самого кассового блокбастера всех времен и народов. Вот только будет ли "Аватар: Путь воды" так же хорош? Сюжет саги не нов, компьютерной графикой уже никого не удивишь, да и сам мультик чрезмерно затянут. А ведь мы все прекрасно знаем, что многие сиквелы с треском проваливались в истории киноиндустрии, кассовые сборы не покрывали даже бюджет фильма.

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В декабре текущего года всех поклонников талантливого кинорежиссера Джеймса Камерона, ждет знаменательное событие - выйдет долгожданное продолжение блокбастера "Аватар". Сиквел получит название - "Аватар: Путь воды". Всего же в замечательной саге о планете Пандора и ее жителях, намечается целых пять фильмов. "Аватар: Путь воды" является настоящим долгостроем, ведь со времени выхода на экраны оригинального Аватара прошло без малого 13 лет. Многие зрители уже и не помнят о чем был этот замечательный анимационный фильм, да и вообще с тех пор утекло много воды. Продолжение Аватара постоянно переносилось, то согласовывался сценарий, то ощущался недостаток денежных средств, а потом и вовсе грянула пандемия. Понятно, что режиссеру хочется отполировать свой фильм до блеска, Камерон вообще славится придирчивостью к сценарию и вниманием к мелочам. Но все же киномастеру не стоит делать таких огромных промежутков, ведь дело в том, что Джеймсу Френсису Кэмерону уже без малого 68 лет, и маэстро может банально "дать дуба", а мы так и не увидим продолжение шедевра.

Но теперь все беды позади и картина должна выйти на большие экраны 16 декабря 2022 года. Вот только будет ли ждать фильм кассовый успех, и не завышены ли ожидания зрителей? Камерон в первую очередь режиссер-визионер, и каждый его новый фильм поражал поклонников спецэффектами, которые выходили на принципиально новый уровень. Так в Терминаторе 2 впервые применялись реалистичные компьютерные эффекты, использующие максимальные возможности аппаратного и программного обеспечения того времени. При съемках Титаника, помимо компьютерной графики, была использована сложнейшая модель самого корабля. А в Аватаре впервые применили технологии захвата движения, при помощи которых картинка сразу рендерилась в 3D формат в режиме реального времени. В "Аватар: Путь воды" картинку обещают сделать еще реалистичнее, а так же будет много подводных съемок с применением 3D технологий.

Только сейчас этим никого не удивишь, подобное качество анимации можно увидеть даже в компьютерных играх, на игровых компьютерах средней ценовой категории. И если в 2009 году обыватель буквально ронял челюсть на пол от непередаваемых красот Пандоры, то сейчас он может творить все эти красоты сам, на том же игровом движке Unreal Engine 5. Технологически, специальные эффекты в кинематографе уже достигли своего максимума, анимация практически стала фотореалистичной. И это еще одна причина, по которой не стоило так затягивать с выходом сиквела - все новые и перспективные технологии очень быстро устаревают. Покупатели компьютерных комплектующих знают об этом не понаслышке, ведь купив год назад какую-нибудь RTX 3090 по цене крыла от Боинга, с выходом RTX 4090 они имеют в своем системном блоке устаревающую "тыкву", которую стыдно сейчас предложить даже бомжу на вокзале. К тому же стоимость компьютерных эффектов постоянно падает, их могут себе позволить даже студии второго, а то третьего эшелона. Тем не менее бюджет фильма Аватар 2 превысил отметку в 250 миллионов долларов, являясь по сути дорогущим мультиком.

Да и сюжет самого фильма не отличается оригинальностью, по сути это калька с "Покахонтас" (мультфильм Диснея основанный на реальных событиях) и замечательного фильма Кевина Костнера "Танцующий с волками". Очень сомневаюсь, что в сюжет добавят каких-то оригинальных твистов, тут поле для маневров тоже весьма ограниченно. Сиквел может выстрелить, только благодаря громкому имени режиссера. Нужно признать, что Джеймс Камерон пока не сталкивался с серьезными провалами своих картин. Более того, они всегда собирали приличную кассу и становились лидерами по сборам в различных рейтингах. Щедро забрасывали Джеймса и Оскарами с Золотыми глобусами. Многочисленные продолжения Терминатора не в счет, Камерон там участвовал только в роли консультанта, хотя в "Темных судьбах" ухитрился оказаться в роли продюсера. А вот во всех продолжениях Аватара дядюшка Джимми является и режиссером и продюсером, так что на этот раз не отвертишься, ответственность полная, причем финансовая ответственность.

Многие могут возразить - но вот сиквел Терминатора вышел лучше оригинала, и Чужие не подкачали. Вот только эти фильмы снимались, когда Камерон был молод и под полным контролем киностудий. А сейчас же Дисней и принадлежащая ему 20th Century Studios дало метру полную свободу, причем свободу во всем - в творчестве, в сроках, в касте и прочем. А как известно, стареющих гениев необходимо полностью контролировать и направлять их деятельность в нужное русло. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть какую гадость снимает сейчас Ридли Скотт, какую дрянь сняли братья (сестры) Вачовски. На все продолжения Аватара будет потрачен фантастический миллиард долларов, что станет новым мировым рекордом. А будет ли новый рекорд по кассовым сборам?! Лично я в этом сильно сомневаюсь. Чтобы фильмы только отбились, нужно собрать два миллиарда, так как половину прибыли с проката забирают себе кинотеатры.

Возможно "Аватар: Путь воды" еще и отобьется, что называется по инерции - скажется репутация режиссера. Но признаки будущего фиаско уже витают в воздухе, мультик будет длится без малого три часа, а Камерон категорически отказывается уменьшить хронометраж. Американский зритель за это время успеет и объесться попкорном, и поспать, и позалипать в смартфоне, а скорее всего просто покинет кинозал. А потом начнет работать негативное сарафанное радио. При таком раскладе, каждая следующая часть будет собирать все меньше и меньше денег. Пострадает как сам Камерон в качестве продюсера, так и компания Дисней. А вот банкротству Диснея многие киноманы порадуются, ибо лопоухая мышь скупила множество отличных студий и фактически монополизировала кинобизнес, от чего упало качество американского кино. Да и продвижение в массы ЛГБТ и БЛМ повестки лоббируется боссами именно этой компании.

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