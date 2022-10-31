Смартфон в руках у украинца - лучшее средство против ракет и дронов. Только не подумайте, что смартфоны нужно кидать в пролетающие ракеты, все гораздо хитрее - ракеты нужно ловить, аки виртуальных покемонов.

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Как известно, после террористического акта на Крымском мосту и регулярных обстрелов Белгородской области, российское командование приняло решение об уничтожении украинской инфраструктуры ракетами и беспилотниками. На данный момент были успешно выведены из строя несколько электростанций и других важных стратегических объектов. Как такового ПВО у украинских сил не существует. Пролетающие ракеты и дроны пытаются сбивать с помощью немногочисленных "Стингеров" и оставшихся еще с советских времен ПЗРК «Игла», а местные жители открывают огонь по летящим целям из охотничьих ружей. Кое где применяют оставшиеся истребители, но старенькие МИГи не столь эффективны для уничтожения недорогих дронов "Герань 2". Однако же, официально Киев считает, что у него существуют силы ПВО, и регулярно приводится статистика в 70% - 80% сбитых ракет и беспилотников. С целью координации этих мифических ПВО было разработано специальное приложение для смартфонов.

Приложение весьма похоже на игру, в стиле дополненной реальности. Завидя приближающуюся ракету, украинец должен навести камеру смартфона не объект, выбрать тип цели, и нажать большую красную кнопку в приложении. И считай дело уже сделано, координаты цели будут переданы в центр ПВО, где информацию обработают и обязательно собьют ракету. Смартфон действительно может передать точку геолокации пользователя, вот только реальной пользы от этого - ноль. Беспилотник и даже ракета могут в любой момент поменять траекторию полета, а так называемый центр ПВО Украины получит уже устаревшую информацию, которая по большому счету бесполезна. К тому же "людина" должна успеть вытащить смарфон, навестись на быстро пролетающую ракету (вместо того, чтобы спрятаться от нее в кустах), определить тип цели. Да и смартфоны с данным приложением должны быть абсолютно у всех жителей, тогда будет достигаться хоть какая-то эффективность.

А так, по сути, программа является игрой для телефона, сродни ловли покемонов. Призванная вызвать эффект плацебо у населения, иллюзию участия в чем-то нужном и важном. Для реальной работы ПВО нужны расставленные в определенном порядке радиолокационные станции, сканирующие воздушное пространство на десятки километров, их радиус действия должен пересекаться, они должны входит в единую сеть. Помимо РЛС, должны быть в достаточном количестве и средства поражения целей, которых у Украины нет в достаточном количестве. И даже прибывающие из США два зенитно-ракетных комплекса NASAMS и один IRIS-T SLM из Германии, погоду не сделают.

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Во-первых их слишком мало, для полноценного "закрытия" неба. Во-вторых их эффективность оставляет желать лучшего, о поставках более дорогого и эффективного комплекса ПВО Patriot речи пока не идет, эти комплексы Штаты предпочитают оставить себе - а вдруг они и самим пригодятся в самое ближайшее время. Эффективность натовских систем снижается еще и отсутствием поддержки со стороны системы управления ПВО Украины, которая была создана в советские времена, и не рассчитана на западные стандарты. NASAMS и IRIS-T SLM придется действовать автономно, с достаточно низкой эффективностью, и их в любой момент может уничтожить ВКС России.